Exministro Saulo Arboleda insiste a la Corte Suprema que revise su condena por el caso de “miti-miti”

Esta es la quinta vez que el exministro de Comunicaciones Saulo Arboleda pide a la Corte Suprema de Justicia revisar la sentencia condenatoria que pesa sobre él y que profirió el alto tribunal en 2000.

De acuerdo con El Espectador, luego de la última negativa de la Corte Suprema de Justicia, el exministro escribió una carta en la que insistió en su inocencia.

La misiva está dirigida al magistrado Eyder Patino quien fue el que negó la revisión al exministro Arboleda, que fue condenado por el escándalo del “miti-miti”.

El caso ocurrió en 1997 cuando el entonces ministro de Minas Rodrigo Villamizar, aboga en una grabación ante su colega para que le entregue una emisora al periodista Mario Alfonso Escobar, por lo que la Corte Suprema empezó a investigarlos.

A pesar de que los dos exministros fueron condenados, Villamizar no fue investigado por el alto tribunal, pues en el proceso argumentó que durante la conversación tenía licencia por enfermedad y que, además, el asunto de las emisoras era ajeno a sus deberes como miembro del Gobierno.

La Corte acogió sus razones y concluyó que Villamizar había obrado como particular y pasó a la justicia ordinaria. Ya en la justicia ordinaria y luego de ser condenado en dos instancias y luego de una tutela, el caso llegó a la Corte Constitucional. En 2006, este tribunal encontró que la Fiscalía había vulnerado los derechos del entonces ministro y decidió dejarlo en libertad.

En 2009, otro fiscal asumió el caso y declaró que ya había prescrito la supuesta acción ilegal del exministro.

En el caso de Arboleda, la Corte Suprema en 2000 lo condenó a 52 meses de cárcel. Así las cosas, el exministro de comunicaciones solicitó al juez que lo condenó a que revise de nuevo su expediente.

Esta sentencia me condena por adjudicar una emisora que me recomendó en funciones públicas el ministro de Minas Rodrigo Villamizar. No fui condenado por adjudicar emisoras a quienes me las recomendaron en funciones particulares.