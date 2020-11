Atlético Nacional confirma un nuevo caso de COVID-19 en su plantilla

BUCARAMANGA - COLOMBIA, 06-10-2020: Johan Caballero del Bucaramanga disputa el bal�n con Helibelton Palacios del Nacional durante partido por la fecha 12 de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2020 entre Atl�tico Bucaramanga y Atl�tico Nacional jugado en el estadio Alfonso Lopez de la ciudad de Bucaramanga. / Johan Caballero of Bucaramanga fights for the ball with Helibelton Palacios of Nacional during match for the date 12 of the BetPlay DIMAYOR League I 2020 between Atletico Bucaramanga and Atletico Nacional played at the Alfonso Lopez stadium of Bucaramanga city. Photo: VizzorImage / Jaime Moreno / Cont

Atlético Nacional informó previo al partido de los octavos de final de la Copa Betplay, que uno de sus jugadores dio positivo en una prueba PCR para detección de Coronavirus. Se trata del defensor Helibelton Palacios quien, según el comunicado, es asintomático y se encuentra aislado en su hogar.

En total se realizaron 60 pruebas PCR entre jugadores y miembros del staff , registrando solo el caso positivo ya mencionado. Este contagio obligará a Palacios a perderse los partidos de ida y vuelta de los cuartos de final de la Liga Betplay contra América de Cali. Estos están programados para jugarse el próximo domingo 22 y 28 de noviembre, respectivamente.

Este es el tercer caso positivo de COVID-19 en el club. El primero fue el de Vladimir Hernández que lo dejó por fuera del partido de vuelta de la Copa Sudamericana ante River Plate, donde eliminaron al equipo ‘verdolaga’. Luego se confirmó el contagio del entrenador Juan Carlos Osorio, días después de haberse generado su salida del club.

Sobre el como se pudo dar el contagio no hay mucha claridad, sin embargo, el médico de la institución aseguró en algunas entrevistas previo al inicio del campeonato, que en Atlético Nacional los jugadores y miembros del equipo podrían estar muy expuestos, “Yo me puedo volver positivo pagando el peaje subiendo a entrenar a la sede de Guarne. Es que esto es tan complejo por eso. Como es algo que no veo, entonces hay que cuidarse siempre”

En el reinicio del fútbol colombiano tras la cuarentena puesta por el Coronavirus , Nacional tuvo que aplazar el partido ante Deportes Tolima por un contagio masivo en el equipo ‘Pijao’. En el fútbol colombiano algunos equipos como Millonarios, América de Cali, Deportivo Cali y Deportes Tolima han registrado casos positivos de COVID-19.

Uno de los casos más graves de coronavirus, en el rentado local, ha sido el del técnico del Once Caldas, Huberth Bodher. El cartagenero tuvo que pasar algunas noches en la UCI de una clínica en Manizales, pero afortunadamente siempre estuvo consciente y su salud fue estable.

