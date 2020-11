‘Santrich se le escapó al Estado, no a la JEP’: Eduardo Cifuentes

JEP

El nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Eduardo Cifuentes, quien remplazó a la magistrada Patricia Linares, habló en una entrevista con María Isabel Rueda para El Tiempo sobre la fuga de Santrich e Iván Márquez. En la charla, Cifuentes anunció que la JEP anunciará su primera decisión de fondo en determinación de hechos y conductas en unos 45 días.

Cifuentes explicó que se tiene una percepción errónea sobre la lentitud que tiene la JEP para dar una decisión de peso. Hasta el momento solo se han conocido audiencias donde se escuchan a los victimarios en varios macrocasos, como reclutamiento de menores de edad y falsos positivos, pero no ha habido una condena del tribunal, por lo que el presidente del alto tribunal dice que se debe equiparar con procesos como Justicia y Paz, donde hubo una demora de más de cuatro años para sacar su primera decisión sobre la masacre de El Aro. Además, afirmó que ese proceso es un referente para la Jurisdicción.

También dijo el magistrado que la JEP es uno de los organismos de justicia transicional más ágiles, gracias a que tiene abiertos siete macrocasos que “pronto van a dar lugar a decisiones importantes, siempre con la garantía del debido proceso”.

Los macrocasos son: retenciones ilegales; situación de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas; ejecuciones extrajudiciales; situación de la región de Urabá; situación de la región del Norte del Cauca (zonas afectadas por el conflicto armado); victimización de miembros de la Unión Patriótica y reclutamiento y victimización de niñas y niños.

Santrich

La periodista María Isabel Rueda cuestionó a Cifuentes sobre el caso de alias Jesús Santrich, que se rearmó en la llamada Nueva Marquetalia, como denominaron a su nuevo movimiento insurgente, junto a Iván Márquez y El Paisa, ambos desertores del proceso de paz.

El presidente de la JEP dijo que determinar la fecha de lo ocurrido, para declarar si Santrich cometió algún delito después del 1 de diciembre de 2016, no era tan sencillo. “Si lo fuera, no era necesario establecer una competencia judicial en la Constitución y crear la garantía de la no extradición en estos casos. No. Es evaluar la conducta para determinar la fecha”, afirmó.

Cifuentes también cuestionó que la Fiscalía entregara solo 12 de 24.000 audios sobre el caso, de los cuales “podían descartarse prácticamente todos”, dijo el magistrado. Agregó que el video en el que se ve a Santrich, al parecer, delinquiendo, llegó un día después de la decisión del Tribunal de Paz de expulsarlo de la JEP.

El magistrado, igualmente, aseveró que la culpa de que Santrich se haya escapado no es de la JEP, sino del Estado. “Le corresponde al Estado, que tiene el monopolio de la fuerza, preservar el orden público y a la JEP ‘Santrich’ no se le fugó de ninguna manera. ‘Márquez’ no se le escapó a la JEP, sino al Estado colombiano.”

Fiscalía

El nuevo presidente de la JEP dijo que el ente acusador no está atado de manos, ya que, tiene competencia en los delitos cometidos por disidentes porque “para delitos cometidos referidos al conflicto armado, la JEP es la autoridad judicial competente”. Explicó que lo único que no puede hacer la Fiscalía es librar órdenes de captura en casos que tenga la Jurisdicción, pero que puede seguir investigando.

También dijo que el ente acusador puede citar a Lozada y Timochenko si son testigos en casos de desertores del proceso de paz o disidentes, pero que en temas de conocimiento de la verdad donde ellos fueron líderes, sí le compete a la JEP.

En la entrevista, Cifuentes agregó que los delitos de reclutamiento de menores entre los 15 y 18 años no son amnistiables internacionalmente y que, hasta donde sabe, no ha sucedido en la JEP hasta el momento.

Para concluir, señaló que hubiera sido importante tener una unidad que evaluara los insumos que le entregó la Fiscalía al tribunal para evitar todos los reprocesos. “Estamos comprometidos en un esfuerzo gigantesco, con el objeto de que al término de estos dos años buena parte de las resoluciones de conclusiones impulsen las sentencias que tendrá que dictar el Tribunal para la Paz".