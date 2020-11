“Pido a Colombia frenar litigios que puedan dañar las relaciones con EE.UU.”: John Rendon

Este miércoles 11 de noviembre, el empresario estadounidense John Rendon, dijo que es necesario evitar litigios para no afectar las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.

El contratista emitió un comunicado, después de que en horas de la mañana fuera mencionado en Caracol Radio como una de las personas que supuestamente se reunió con Francisco Santos para apoyar la campaña de Donald Trump.

A través de un comunicado, Rendon dijo que pidió a sus abogados “contactar con el departamento legal colombiano involucrado en el caso para instarlos a abstenerse de litigios y retórica que podrían crear el riesgo de dañar la relación” entre Colombia y Estados Unidos.

Sostuvo que la política dejó de ser el “arte del compromiso para convertirse en el arte de la aniquilación. Este fenómeno es tan corrosivo como la corrupción para las bases de la libertad”.





En la mañana de este miércoles el expresidente de la República Juan Manuel Santos, en diálogo con el periodista Yamid Amat, le respondió al embajador de Colombia en los Estados Unidos, Francisco Santos , quien aseguró que demandaría al exgobernante por injuria y calumnia.

Yo le daría un consejo como primo, no vaya a malgastar el dinero, los abogados son muy costosos.

Hace algunos días, en unas declaraciones a la emisora W Radio, el exmandatario aseguró que el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, habló con un contratista del Pentágono para preguntarle cómo podía ayudar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien se encontraba en campaña para su reelección.

“Hay un estratega, un contratista del Pentágono, que ha ayudado mucho a Colombia en los pasados gobiernos. Trabajó con mi Gobierno, trabajó con el Gobierno de Uribe, de Pastrana y tiene muy buenas relaciones con los partidos políticos en Estados Unidos. A esa persona el embajador lo llamó y le preguntó cómo podía ayudar a Trump” , aseguró Juan Manuel Santos durante la entrevista.

Antes esas declaraciones, el embajador Francisco Santos negó que hubiera hecho campaña a favor de la reelección de Trump y anunció, en una entrevista con las periodistas Vicky Dávila y Salud Hernández, una denuncia por injuria y calumnia contra el expresidente Santos.

“Frente a las acusaciones del presidente yo no voy a decir nada, pero mi abogado, Iván Cancino, está poniendo en estos momentos una denuncia penal (…) como Juan Manuel es un ciudadano del común ahora, tendrá que responder ante un juez y el juez le tendrá que hacer las preguntas correspondientes”, afirmó el representante de Colombia en Washington.

Cuestionado por el periodista Yamid Amat al respecto, Juan Manuel Santos aseguró que “es una demanda que no tiene ni pies ni cabeza”, y frente a las declaraciones de su primo, reiteró que “él sabe perfectamente que lo que yo dije es totalmente cierto”.

Juan Manuel Santos afirmó que considera que no es necesario llevar el caso a los tribunales.

“Los hechos están ahí, si el señor Cancino o el propio Pacho me llaman yo les digo exactamente quién fue la persona que me dio a mi la información, en qué términos me dio esa información, y no fue una denuncia, fue más bien una advertencia, porque la persona que me dio a mí esa información lo hizo tratando de ayudar al país y de ayudar a las relaciones entre los dos países, porque es una persona que conoce muy bien a Colombia, conoce muy bien a Estados Unidos y aprecia enormemente esa política bipartidista que con tanto esfuerzo hemos venido construyendo a través de los años. Con una llamadita, como dicen, por los canales informales, yo les doy toda la información para que eviten la vergüenza de perder una demanda”.

El exmandatario, además, le recomendó a Francisco Santos que se retire de la embajada de Colombia en los Estados Unidos antes del 21 de enero (cuando deberá posesionarse el nuevo presidente Joe Biden) “para que no vaya, de pronto, a sufrir algún hecho vergonzoso personalmente, lo cual repercutirá en el país y yo sé por qué se lo digo”.

Según el exgobernante colombiano, hay “cierto malestar” en el entorno del presidente electo de los Estados Unidos con lo sucedido “y no me expondría yo a algún desaire diplomático, porque eso a nadie le conviene, ese es el humilde consejo que yo le doy al señor embajador, mi primo Pacho”, concluyó Juan Manuel Santos.

