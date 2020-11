Las cuentas de los equipos para clasificar a las finales de la Liga colombiana

Siete equipos buscan quedarse con uno de los cuatro cupos disponibles para jugar los play-off de la Liga Betplay

Es te próximo fin de semana se jugará la última fecha de la fase ‘todos contra todos’ de la liga colombiana. Cuatro equipos ya aseguraron su participación en los play-off. Pero otros siete, Junior, América de Cali, Deportivo Pasto, Equidad, Millonarios, Once Caldas y Águilas Doradas, buscarán quedarse con los cuatro cupos pendientes para completar los ocho clasificados a las finales del fútbol colombiano.

LOS QUE DEPENDEN POR SI SOLOS

Junior FC: El equipo de la ciudad de Barranquilla tiene un partido pendiente, ante Boyacá Chicó en la fecha 20. Los dirigidos por Amaranto Perea deben ganar para clasificar a las finales y no depender de otros resultados. Los ‘tiburones’ actualmente son séptimos en la tabla con 30 puntos y +7 en la diferencia de gol.

América de Cali: El vigente campeón del fútbol colombiano actualmente suma 30 puntos en la tabla de posiciones y le restan dos partidos para culminar la fase de ‘todos contra todos’, Cúcuta Deportivo y La Equidad. Los ‘escarlatas’ deben sumar mínimo 2 puntos para asegurar su clasificación a los play-off de la Liga Betplay. El equipo dirigido por Juan Cruz Real está en la quinta casilla con +7 en la diferencia de gol.

La Equidad: El tercer equipo de la ciudad de Bogotá le queda un partido, en la fase ‘todos contra todos’, ante América de Cali. Los dirigidos por Alexis García deben ganar para asegurar su participación en los play-off. Equidad tiene 29 puntos en la tabla de posiciones y una diferencia gol de +6.

Deportivo Pasto: El equipo de Nariño tiene pendientes dos partidos para culminar la fase ‘todos contra todos’, y se ubica sexto en la tabla de posiciones con 30 unidades. Para asegurar su clasificación le basta con sumar dos puntos de los seis que tiene en juego. Sus rivales serán Once Caldas, en la fecha 19 y Deportivo Pereira, en la fecha 20. Los ‘volcánicos’ tienen un favorable diferencia de gol de +7.

LOS QUE DEBEN ESPERAR RESULTADOS

Once Caldas: El equipo de Manizales, afectado en el cierre del campeonato por la COVID-19, tiene pendiente dos partidos, el primero contra Deportivo Pasto, en la fecha 19 y ante Deportes Tolima en la última fecha de la Liga. De ganar sus dos partidos sumaría 32 puntos, pero su diferencia de gol, +3, le juega en contra, pues su principal opositor es La Equidad que ganando hace la misma cantidad de puntos y le arrebataría el octavo lugar por este ítem.

Por ende aparte de ganar sus dos partidos debe esperar un empate o derrota del equipo ‘asegurador’ ante el América. En caso de un victoria del equipo bogotano, Once Caldas debe ganar por una buena diferencia ante el Pasto y el Tolima.

Millonarios: Si o si debe ganar y esperar que Equidad pierda ante América, Águilas Doradas no sume más de cuatro puntos y Once Caldas no sume más de tres puntos. El equipo ‘embajador’ en la tabla de posiciones tiene 27 puntos y +3 en la diferencia de gol. En la última fecha enfrentará a Alianza Petrolera de local

Águilas Doradas: Si o si deben ganar y esperar que Equidad no sume en la última fecha y Once Caldas no sume más de tres puntos en sus dos partidos. El equipo que hace de local en Rionegro tiene 26 puntos y +2 en la diferencia de gol. Su rival en la próxima fecha es Deportivo Cali en la fecha 20.

