Carlo Ancelotti reveló detalles sobre la llegada de James Rodríguez al Everton

James Rodríguez y Carlo Ancelotti habían estado juntos en el Real Madrid y en el Bayern Múnich. REUTERS/Alex Livesey

El arribo de James Rodríguez al fútbol de Inglaterra tuvo como protagonista a Carlo Ancelotti. El timonel, a cargo del Everton, fue clave para que el mediocampista se pusiera la camiseta azul y volvieran a compartir plantel, como lo habían hecho anteriormente en el Real Madrid y en el Bayern Múnich. El italiano reveló los detalles de la contratación del diez de la ‘tricolor’, en diálogo con uno de los ídolos de los ‘toffees’, el estadounidense Tim Howard.

Ancelotti contó que una de las razones más importantes para que Rodríguez se mudara a la Premier League fue la falta de continuidad en sus dos últimas temporadas en el balompié español. “Primero que todo, él quería encontrar un club donde pudiera jugar frecuentemente, comparado con el Real Madrid, en donde no jugaba mucho. Él quería un nuevo desafío, estaba desesperado por jugar y encontró un gran lugar”, expresó.

La buena relación entre los dos fue determinante. “Él me conoce, yo lo conozco a él. El club tiene un gran proyecto y creo que ha encontrado un buen lugar para demostrar sus cualidades”, indicó el entrenador.

El pasado fin de semana, el futbolista también se refirió al vínculo que tiene con ‘Carletto’, en entrevista con BT Sports. “Él fue lo justo para que yo pudiera venir para acá y fue un punto grande para que yo esté aquí. El club confió en mí cuando nadie más lo hizo. Siempre voy a estar agradecido con el club y con Carlo también”, señaló el cucuteño, quien se encuentra concentrado con el seleccionado de Colombia para los duelos ante Uruguay y Ecuador.

El fichaje de James Rodríguez ha sido importante para el Everton, que inició su campaña en la liga local con un invicto de cinco fechas; el ‘cafetero’ fue protagonista y será uno de los pilares para que el equipo vuelva a sumar puntos, luego de las tres derrotas al hilo que sufrieron en el campeonato. “Es un jugador muy talentoso. No pierde un pase, ni un control, no falla en los remates. Él no juega para complicarse, juega sencillo el fútbol”, indicó Ancelotti.

El mediocampista de 29 años registra 592 minutos, repartidos en siete juegos en la presente temporada de la Premier League; ha anotado tres goles y tiene la misma cantidad de asistencias. Una vez cumpla con los compromisos con el equipo nacional de su país, se sumará a la disciplina del Everton, junto a su compatriota Yerry Mina, para el partido frente al Fulham, en calidad de visitante, el sábado 21 de noviembre.

