Oscar Tabárez, DT de Uruguay, destaca la labor de James Rodríguez en la selección

En la imagen el entrenador de Uruguay Oscar Washington Tabarez. EFE/ Raúl Martínez/Archivo

El entrenador de la ‘celeste’, Óscar Washington Tabárez, dialogó con los medios de comunicación en Barranquilla. El histórico entrenador elogió a James Rodríguez, jugador que calificó como influyente para la dinámica de juego de la selección Colombia.

“H e visto los partidos de James en Selección y en Everto n. Ha tenido una molestia que no lo ha tenido jugando en el máximo de sus posibilidades como ocurrió en el último partido, ha sido bueno en Everton en cuanto a sus goles y asistencias. A James ya lo vimos en Brasil, es un gran jugador y muy influyente en la estrategia del equipo, en cómo se conecta con algunos jugadores, sobre todo con los de arriba. Eso lo ha mostrado siempre Colombia y lo van a intentar otra vez. Nosotros tenemos que hacer lo posible por estar concentrados, para anticipar las posibilidades que esas coordinaciones de Colombia se den y lo demás va a estar en cómo se juegue y eso no lo sé yo y no lo sabe nadie porque no hay adivinos ni gente que profetice en el fútbol” expresó Tabárez.

El estratega se refirió a las ausencias en los dos seleccionados. “Si se confirma lo que yo creo del equipo de Colombia, nosotros estamos más perjudicados. Hablan de la lesión de Falcao, pero no fue titular en ninguno de los dos partidos anteriores y entró sobre el final de los mismos (…). No lo digo como si estuviera abriendo un paraguas, lo digo porque me gusta hablar de una realidad que no quisiera que presentaran de otra manera”, indicó el maestro.

Habló de la capital del Atlántico y las dificultades a las que tendrán que plantar cara. “Barranquilla es un lugar difícil, se siente el calor. El fútbol de ahora y el nuestro, que siempre hemos hecho, o por lo menos en las anteriores eliminatorias, es de intensidad y esa intensidad a veces se ve resentida o cuesta más esfuerzo que la impuesta en condiciones climáticas normales para nosotros”, enfatizó el timonel.

La selección de Uruguay suma tres puntos en la tabla de posiciones de las clasificatorias, venció a Chile en la primera fecha y cayó ante Ecuador en la segunda. En su última visita al Metropolitano, sumó un punto, tras el empate a dos tantos, en el camino a Rusia 2018. Tabárez y sus pupilos rendirán examen ante el conjunto de Queiroz y después tendrán una cita con Brasil, el próximo martes, oficiando como locales.

Colombia y Uruguay se enfrentarán de nuevo el viernes 13 de noviembre a las 3:30 p.m. El partido tendrá como escenario el estadio Metropolitano de Barranquilla. El árbitro encargado del encuentro será Fernando Rapallini de Argentina y los asistentes Juan Belatti y Diego Bonfa