Se expidieron órdenes de captura contra tres hombres involucrados en el homicidio de Oswaldo Muñoz en un bus de TransMilenio

Foto: Noticias RCN

Las autoridades avanzan en las investigaciones con el fin de capturar al hombre que asesinó a Oswaldo Muñoz y a sus cómplices en un bus de TransMilenio durante un presunto robo, en la mañana del pasado jueves 29 de octubre.

Según los investigadores de la Policía, los tres hombres implicados ya están identificados e individualizados, y se trataría de ciudadanos venezolanos. Un juez de control de garantías ya emitió tres órdenes de captura contra estos hombres por el delito de homicidio agravado.

Sin embargo, los investigadores hablan de un cuarto implicado, quien, en el video clave que tienen las autoridades para la investigación, sería el hombre que sale corriendo hacia la salida de la estación, mientras los tres cómplices se lanzan a la calle desde las puertas de la estación de TransMilenio de la calle 85, donde ocurrieron los hechos.

Ese cuarto implicado sería quien dio la herida mortal al mesero de 41 años y de quien las autoridades dieron a conocer un retrato hablado. Por este hombre, la Policía ofrece 20 millones de pesos como recompensa.

Las autoridades informaron que las líneas de contacto para quienes tengan información sobre este hombre son: 3057661899 - 3057683606 y la línea 123. También está disponible el correo mebog.sijin@policia.gov.co. La Policía aseguró que garantiza absoluta reserva.

Retrato hablado de presunto asesino de Oswaldo Muñoz. Foto: Policía Nacional

Según los investigadores, la búsqueda de estos hombres se intensifica en zonas de asentamiento de venezolanos, donde creen que podrían estar refugiados, así como también se controla la salida de migrantes por las carreteras del país para evitar que huyan.

Desde el mes pasado, la Alcaldía de Bogotá informó que un grupo especializado de la Sijín de la Policía asumió la investigación por el crimen del pasajero. Las autoridades buscan al hombre del retrato hablado y a otros tres sujetos sospechosos , que harían parte de una banda de delincuentes dedicada al hurto en el medio de transporte.

TransMilenio S.A. se pronunció al respecto y expresó el rechazo frente a estos hechos de intolerancia. “TRANSMILENIO S.A. lamenta y rechaza los hechos ocurridos en la mañana del jueves en la estación Calle 85 donde un ciudadano perdió la vida. El Sistema pone a su disposición toda la colaboración e información que pueda aportar a la investigación de este caso”.

Frente al suceso, el secretario de Seguridad de la capital, Hugo Acero, en declaraciones a los medios, dijo que el asesinato habría sido perpetrado por tres hombres, los cuales, según relatan las autoridades, habrían salido caminando como si nada.

“Es un hecho lamentable al interior de un articulado en la estación de la 85, la persona fallece dentro del articulado, en este momento estamos trabajando con las cámaras de seguridad, mirando las grabaciones de la estación y las cámaras dentro del bus de TransMilenio, estamos trabajando de manera específica en encontrar las personas que cometieron este delito y también vamos a ofrecer una recompensa, será la Sijín y el CTI de la Fiscalía son ellos quienes accederán a los videos”, aseguró el secretario Acero.

Sobre el robo, al parecer, la víctima se negó a entregar su celular a los ladrones, que reaccionaron de forma violenta , causándole la muerte dentro del biarticulado.

A la estación llegó su hermana quien, en medio de un llanto inconsolable, pidió justicia para encontrar a los criminales que le hicieron eso a su familiar. “Él era un hombre trabajador, yo quiero que me prometan que los van a coger, ¿por qué no hay seguridad en Transmilenio? ¿por qué muere en Transmilenio? Es mi hermano, esto es muy duro. No quiero que haya más muertos, cómo me lo matan así”.

Luz Muñoz, hermana de la víctima habló en con Noticias Caracol y dijo que “ya deberían estar capturados, pensaría yo. ¿Por qué no están capturados si tienen los videos y todo lo que ha salido en redes”.

VIDEO CLAVE PARA LA INVESTIGACIÓN

El informativo Noticias RCN difundió recientemente imágenes inéditas del momento en que asaltantes le roban el celular y apuñalan a Oswaldo Muñoz en la estación de la calle 85 de TransMilenio en octubre pasado. Estas imágenes son parte del material que la Fiscalía está analizando para dar con los criminales que le quitaron la vida al mesero de profesión.

De acuerdo con las autoridades, el video es material clave para dar con los responsables de la muerte de este hombre de 46 años que se dirigía a su lugar de trabajo cuando fue abordado dentro de un articulado y herido mortalmente en su pierna.

En las escenas, reveladas por Noticias RCN, se evidencia que el día de los hechos, la víctima iba sentado en el bus de TransMilenio, más adelante, en el vagón principal, iban los atacantes, también pasajeros.

A las 9:54 minutos de la mañana, horario conocido como ‘hora valle’, los agresores decidieron ir hacia la parte trasera del bus, interceptar a Oswaldo, raparle el celular y al oponerse, uno de ellos decidió darle varias puñaladas.

Mientras el ataque se desarrollaba, uno de los sujetos bloqueaba la puerta del articulado para que la huida fuera más fácil. Al no lograr su cometido, acuchillaron a Oswaldo, bajaron del articulado y como si nada, salieron caminando de la estación.

Otro video, ya dentro de la estación, revela que uno de los asaltantes fingió hablar por celular, otro saltó por las puertas de acceso de los pasajeros en medio de la autopista norte y otro caminó por el borde de la estación esperando para huir.

Minutos después, se evidenció que los asaltantes corrían por el parque de la calle 83, cerca al lugar de los hechos.

Video inédito del ataque a usuario en TransMilenio. Video: Noticias RCN.

En este momento, el caso está en manos de la Fiscalía, quienes aseguran que ya identificaron plenamente al agresor. Además, el suceso de Muñoz se encuentra en el despacho de un fiscal de la Unidad de Vida adscrito a la seccional de Bogotá.

