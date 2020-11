General relacionado con falsos positivos encabeza seminario sobre Derechos Humanos

General Henry Torres Escalante, vinculado a falsos positivos. Foto: RCN Radio.

El oficial Henry William Torres Escalante fue ponente del seminario ‘Lecciones aprendidas en DD. HH y DIH: la experiencia de la XVI Brigada del Ejército Nacional de Colombia 2006-2007’, pese a estar relacionado con la ejecución extrajudicial de Daniel Torres, de 38 años, y su hijo Roque Julio, de 16 años, en marzo de 2007, perpetrada por miembros de la Decimosexta Brigada del Ejército, cuando el general Escalante la comandaba. Según el informe de Human Right Watch, este crimen hace parte de, al menos, 66 presuntas ejecuciones más.

Antes de ser asesinados, Daniel torres y su hijo denunciaron en la brigada el asesinato, a manos de uniformados, de su vecino, Hugo Araque, en agosto de 2016 en el municipio de Aguazul, Casanare, el mismo municipio donde, pocos meses después, el grupo especial Delta 6 acabó con sus vidas y los presentó como guerrilleros del ELN dados de baja en combate.

Pese a estas acusaciones, que lo llevaron a someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a mediados de 2018, el oficial Escalante encabezó un seminario sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Su participación ha sido cuestionada por las víctimas dada la negativa de reconocer su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales.

En su primera audiencia, Escalante no asumió su responsabilidad en las ejecuciones. A las pocas semanas cambió su declaración y señaló que los hechos se presentaron por omisión, pues, en sus palabras, la exigencia permanente de resultados pudo generar infracciones al derecho internacional.

El seminario, desarrollado en la Escuela Superior de Guerra, estuvo dirigido a 470 oficiales del Curso de Altos Estudios Militares (CAEM) y del Curso de Estado Mayor (CEM), señala información de El Tiempo. La charla dada por el oficial Escalante abordó los años 2006 y 2007, periodos en los que se presentaron las ejecuciones que lo llevaron a ser procesado.

Mural sobre los falsos positivos en Bogotá; (Colombia). EFE/ Carlos Ortega.

Jacqueline Castillo, vocera del colectivo Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo), fue entrevistada por El Tiempo respecto al seminario impartido por el oficial. Castillo aseguró que este hecho solo reitera el aval del Estado para seguir revictimizando a los más perjudicados por el conflicto armado. Además, agregó:

“Esto es como si pusiéramos a Garavito, cuando salga de pagar su condena, como director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”.

El general Giraldo aseguró que fue una actividad académica solicitada por Escalante a través de un derecho de petición el cual hace parte del plan de reparación inmaterial y de no repetición. La propuesta fue presentada ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción y fue avalada por la misma entidad el 29 de septiembre.

Asimismo, indicó que la charla sobre Derechos Humanos fue impartida por los peritos expertos y no por el general Escalante, pues centró su participación en el contexto operacional que vivió y los errores que cometió con el único fin de enseñar a no repetir estas conductas.

El abogado de las víctimas del caso en contra del general aseguró que, si bien demostró interés en aportar a la reparación, no se sabe cuál fue el contenido explícito de los talleres ni si reconoció su responsabilidad ante los asistentes. También reiteró que la versión del general no ha sido aceptada por las víctimas, pues no se ajusta a la evidencia del proceso de investigación ni a los relatos de otros militares.

El Tiempo consultó al general Escalante, quien señaló que su consciencia estaba tranquila, pues estaba convencido de que la charla cumplió su propósito para el bien del Ejército.