Siad Char, la esposa de Luis Carlos Vélez, da positivo para COVID-19

Siad Char junto a su esposo, Luis Carlos Vélez, posan con su hija. Foto: Instagram Siad Char

Siad Char, l a esposa del periodista Luis Carlos Vélez confirmó, mediante una publicación en su cuenta de Instagram, que dio positivo para covid-19. En la descripción de la imagen que Char publicó, acompañada de una foto de ella, en la que luce pálida y cubre la mitad de su cara con un tapabocas, se lee: “Positive Covid-19”,

La modelo, presentadora de farándula, periodista y exreina de belleza colombiana se hizo conocida tras representar a Cartagena en el Concurso Nacional de Belleza 2006, donde estuvo entre las 10 finalistas, y representar a Colombia en Miss Intercontinental 2007, su último trabajo conocido en Colombia fue como presentadora de farándula de Noticias Caracol.

“Anoche me llegó un mensaje que estoy positiva de COVID. No lo puedo creer, yo me he cuidado muchísimo, no sé donde lo cogí. No me hice el examen porque me sintiera mal, me lo hice porque Luis Carlos acaba de llegar de viaje y quería que él se hiciera el examen, yo lo acompañé, entonces me lo hice”, dice Char en sus historias de Instagram.

Tan pronto la ex presentadora posteó la foto, sus seguidores publicaron decenas de mensajes de apoyo, transmitiéndole buena energía y deseándole a la modelo una pronta recuperación y mejoría.

La colombiana explicó la sintomatología a la que se ha tenido que enfrentar luego de ser diagnosticada con el virus.

“El jueves en la noche comencé con un dolor de cabeza normal, el viernes otra vez con dolor de cabeza. Creí que era resfriado, hasta anoche, que me dijeron que era positivo. Se los cuento porque me he cuidado muchísimo, me he dejado de ver con gente, he intentado salir lo menos que pude. Me echo alcohol y antibacterial todo el día. De verdad, he tenido cuidado, no lo cogí en un avión y cada vez que viajo me hago el examen antes y después del viaje ”, expresó la modelo.

“No sé como se me pegó, no me siento bien, pero tampoco me siento mal, si tengo como una tosecita, tengo a veces dolor de cabeza, me duele un poquito el cuerpo, me da escalofríos”, contó.

El post ya completa más de 5.000 mil ‘likes’ y 545 comentarios. Entre los mensajes en la publicación de Siad, se destaca el del esposo de la presentadora, el periodista y director de la emisora La FM, Luis Carlos Vélez, quien le dijo a la presentadora: “Vamos amor. Acá está tu equipo en la pelea”.

Siad Char. Foto: Instagram Siad Char

Siad Char dijo que se encuentra en aislamiento completo en su cuarto y que su hija y esposo están fuera de peligro completamente.

También le puede interesar

Video: Luis Carlos Vélez habló del matoneo que sufrió en Twitter en pleno cubrimiento de las elecciones de EE. UU.

Médico psiquiatra se hizo viral con su análisis sobre el matoneo digital a Luis Carlos Vélez