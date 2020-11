Video: Juez en Bucaramanga tildó a policías de asesinos, hizo llorar a la fiscal y dijo que estaba estresado

Imagen de referencia / Pixabay

Este jueves se llevó acabo la audiencia para legalizar la captura de 24 personas sindicadas de pertenecer a la organización ‘Los Carritos’, recientemente desarticulada por la Policía en Girón, Santander.

Al juez tercero penal municipal de Bucaramanga le tocó presidir este trámite judicial pero terminó explotando en plena audiencia, por la mala conexión que no dejó que el proceso avanzara normalmente.

Las personas capturadas se encontraban en un CAI de Piedecuesta en donde la conectividad no era muy buena. El juez no soportó lo que estaba pasando y terminó tildando de torturadores y homicidas a los integrantes de la Policía y hasta hizo llorar a la fiscal del caso .

“Entonces los señores policías, allá de Piedecuesta, me hacen el favor y cada vez que le den alguna indicación, obedecen, si no los vamos a mandar a investigar porque eso sí para agarrar a la gente con los Taser para torturarlos, para agarrarlos a pata en los CAI, para matarlos sí sirven, pero para colaborar en esta audiencia no”, dijo el juez.

Y agregó:

Aquí no están hablando con su papá y con su mamá, aquí habla un juez de la República y ustedes tienen que seguir las indicaciones.

A la fiscal también le levantó lo voz, luego de que ella asegurara que había buena conexión para realizar la audiencia.

Juez de Bucaramanga 'explotó' en plena audiencia

“Doctora, yo veo a varias personas ahí pero no sé si son los capturados, porque ninguno de ellos me ha indicado el nombre, doctora, entonces no me interrumpa porque quien dirige la audiencia soy yo” , señaló el trabajador judicial.

En medio de su ataque de ira aseguró que estaba muy estresado "a raíz del acoso laboral que me ha hecho el Centro de Servicios Judiciales tengo que realizar esta audiencia y al mismo tiempo cuidar a mi bebé”.

Al finalizar el proceso, el juez señaló que fue un error tildar a los policías de asesinos y pidió disculpas por su actuación durante la audiencia.

María Cristina Guerra, presidenta de Asonal Judicial en Santander, señaló a Caracol Radio que a raíz de la virtualidad, han tenido sobrecarga laboral.

“Se ha incrementado el volumen de demandas que llegan a diario a los correos institucionales, y esto sumado a la mala conectividad, incrementa el trabajo. Tampoco se está respetando al servidor judicial” , puntualizó Guerra.