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América y Deportivo Cali dejaron de lado la rivalidad: anunciaron campaña de donación por las víctimas del terremoto

Los dos equipos se unieron para ayudar a las familias damnificadas en la ciudad por el sismo de 7,4 grados de magnitud que sacudió al Pacífico y el Eje Cafetero

Los dos equipos unieron fuerzas para conseguir los elementos de primera necesidad para los damnificados en el Pacífico y el Eje Cafetero - crédito Deportivo Cali

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El terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter, registrado en la mañana del lunes 10 de agosto y con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó un total de 294 muertos con corte al sábado 15 del mismo mes, además de 54.000 familias afectadas en las regiones del Pacífico y el Eje Cafetero.

Debido a eso, Deportivo Cali y América dejaron de lado su rivalidad en el fútbol colombiano para ayudar a los más necesitados, con una campaña para que todos sus aficionados en la ciudad puedan dar lo que puedan para las personas que lo perdieron todo por el sismo.

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Mientras el fútbol colombiano se reanuda el miércoles 19 de agosto, los 36 clubes del fútbol colombiano se prestan para colaborar, con ayuda de los hinchas, para enviar implementos de primera necesidad, así como toda clase de elementos para las familias y rescatistas.

“América y Cali a ganar”

Son muchas las familias en el Pacífico y el Eje Cafetero que necesitan ayuda porque perdieron su hogar, a seres queridos y casi todos quedaron con lo único que tenían puesto tras el terremoto, así que están pidiendo al Gobierno nacional y a la comunidad toda clase de implementos de aseo, ropa y comida.

A través de las redes sociales, América y Deportivo Cali lanzaron la campaña “América y Cali a ganar”, con el objetivo de que los hinchas de ambos clubes donen lo que puedan en un centro de acopio que acondicionaron en la capital del Valle del Cauca y todo será trasladado a los municipios y ciudades afectadas.

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América de Cali
América es uno de los equipos que ha acompañado a las víctimas por el terremoto en el occidente del país - crédito América de Cali

Con un video en el que participaron los entrenadores Rafael Dudamel y David González, así como futbolistas de los equipos masculino y femenino, invitaron a los aficionados a acercarse a la antigua Licorera del Valle del Cauca, el lugar designado por la Gobernación del Valle del Cauca para recoger todos los implementos.

“Porque hoy tenemos un partido mucho más importante, un partido que nos toca jugar juntos, un partido que nos toca jugar juntos. Por el Chocó, por el Valle del Cauca, por Risaralda, por Caldas, por Quindío, por cada familia que hoy necesita una mano y otras que están haciendo todo lo posible para ayudar, porque cuando nos unimos, no hay adversidad que pueda con nosotros. Este partido dura más de noventa minutos”, dijeron los deportistas en un video.

Deportivo Cali
Deportivo Cali dio a conocer los implementos de urgencia para las familias damnificadas por el terremoto - crédito Deportivo Cali

Solidaridad del fútbol colombiano por el terremoto

Horas después del terremoto, los 36 clubes profesionales dejaron de lado los esfuerzos por los encuentros de los campeonatos de la Dimayor, la cual suspendió toda actividad hasta el 19 de agosto, y se pusieron manos a la obra para darle una mano a las familias más necesitadas.

Se han visto campañas de donaciones y centros de acopio de los clubes en estadios y distintos puntos del país, algunos de ellos prestaron a sus jugadores, entrenadores y directivos para acompañar a los aficionados en la recolecta de alimentos, elementos de aseo y ropa.

Hugo Rodallega, Iván Scarpeta y Daniel Torres dieron su apoyo para reunir alimentos y elementos de primera necesidad - crédito @miguelguasca_/X

Una prueba de ello fue con los jugadores de Santa Fe, a quienes se vio llevando cajas con ayuda humanitaria al punto que acondicionaron en Casa Cardenal, una de sus tiendas, para que los aficionados dieran sus donativos, se tomaran fotos con los futbolistas y compartieran con ellos.

Otra muestra de solidaridad fue que Atlético Nacional iba a donar parte de su taquilla del juego ante Santa Fe para las familias damnificadas, en un encuentro que se aplazó posteriormente, e invitó a los simpatizantes al centro de eventos La Macarena para su campaña de donaciones, las cuales serán transportadas en los próximos días para los damnificados por el sismo.

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