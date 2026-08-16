Medicina Legal avanza en el reconocimiento de víctimas del terremoto: ya son 279 los cuerpos confirmados

El Instituto Nacional de Medicina Legal registró 279 víctimas mortales identificadas del terremoto del 10 de agosto, según el comunicado oficial con corte al 15 de agosto - crédito Raquel Cunha/REUTERS

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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses registró 279 víctimas mortales identificadas del terremoto del 10 de agosto, según el Comunicado Oficial No. 11, con corte a las 4:00 p. m. del 15 de agosto.

De los 287 cuerpos recibidos en las unidades forenses de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, 21 corresponden a menores de edad y 268 ya fueron restituidos a sus familias.

El listado oficial, firmado por el director general Ariel Emilio Cortés Martínez, registra nombre, sexo y edad de cada persona identificada. La tragedia abarca todas las generaciones: el caso de menor edad es el del bebé L J C L, de cuatro meses, en Santander de Quilichao, mientras que entre los adultos mayores figuran Isabel Castillo de Contreras, de 94 años, e Inocencia Esperanza Jiménez Saa, de 90, ambas en Cali, y Alberto Gómez Agudelo, de 92, en Pereira.

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Cali y Pereira concentran el mayor número de casos en el listado. La capital del Valle del Cauca suma 124 víctimas identificadas, con al menos diez menores de edad entre ellas: desde S LL R, una niña de un año, hasta adolescentes de 16 años identificados con las iniciales E L M y J J V S. Pereira, por su parte, acumula 112 casos, con víctimas que van desde L S L H, de 10 años, hasta Susana López de Guzmán, de 86, y Nubia Bonilla Álzate, de igual edad.

El nuevo reporte incorpora nueve víctimas que no figuraban en el parte anterior. En Pereira se suman Daniela Andrea Largo Sanchea, de 31 años; Humberto Vanegas Restrepo, de 82, y Lorena Ramírez Ospina, de 53. En Cali, el listado incluye ahora a Marta Erika Carrua Gómez, de 60 años; Claudia Mónica Trigreros Rojas, de 55; Amparo Rojas de Méndez, de 90; Nidia Méndez Rojas, de 72; Siomara Hernández Duarte, de 62, y el menor J J V S, de 16 años. En Quibdó, Luis Alberto Rivas Salguero aparece ahora con edad confirmada: 39 años.

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El listado del terremoto refleja el alcance territorial del sismo con víctimas en Buenaventura, Buga, Roldanillo, Quibdó, Manizales, Cartago y Belén de Umbría - crédito Carlos Ortega/EFE

Fuera de las dos ciudades principales, el listado refleja el alcance territorial del sismo. Buenaventura registra nueve víctimas, entre ellas D D A, una menor de 16 años. Buga suma seis casos, con tres niños de seis años identificados con las iniciales J A M Q, M J L T y E B A. Roldanillo aporta seis nombres, entre ellos Magnolia García Lugo, de 57 años, cuya historia fue ampliamente difundida. Quibdó tiene doce víctimas en el parte oficial, y Manizales, Cartago y Belén de Umbría completan el registro con diez casos entre los tres municipios.

El proceso de entrega de cuerpos se adelanta en coordinación con la Fiscalía General de la Nación en las sedes municipales correspondientes. Los cuerpos provenientes de Cali se entregan en la Unidad Básica de Palmira. El Instituto precisó que mantendrá el rigor técnico y el acompañamiento institucional a los familiares de las víctimas.

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La entrega de cuerpos por el terremoto se adelanta con la Fiscalía General de la Nación en sedes municipales, y los provenientes de Cali se entregan en la Unidad Básica de Palmira - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Lista completa de personas identificadas por Medicina Legal

Manizales

Fernando Alonso González — masculino, 70 años

Catalina Arango Sandoval — femenino, 18 años

Oscar de Jesús Henao Marín — masculino, 78 años

Luis Alberto Duque Cortes — masculino, 42 años

Graciela Zapata López — femenino, 72 años

Belén de Umbría

José Yovany Agudelo Sánchez — masculino, 46 años

Cartago

Elizabet Osorio Henao — femenino, 66 años

Sandra Milena Molina Martínez — masculino, 31 años

Leonor Panesso de Marín — femenino, 81 años

Luis Gonzaga Bermúdez Jiménez — masculino, 70 años

Pereira

Lina Marcela Rodas Cuartas — femenino, 37 años

Julián Andrés Mejía Moreno — masculino, 27 años

Sandra Patricia Chica Montoya — femenino, 47 años

Gilberto de Jesús Giraldo López — masculino, 74 años

Pilar Jiménez Toquica — femenino, 81 años

Sergina Moncada Aguirre — femenino, 71 años

Argensola del Socorro González Gutiérrez — femenino, 82 años

Paula Andrea Franco Bustamante — femenino, 44 años

Dargui González Guerrero — masculino, 49 años

Ángela María Acosta González — femenino, 46 años

Juan Manuel Toro Sánchez — masculino, 30 años

Wilson de Jesús Largo Trejos — masculino, 57 años

Luis Fernando Ossa Hernández — masculino, 62 años

Pedronel Díaz Díaz — masculino, 64 años

Aracelly Daza Valencia — femenino, 61 años

Juan Carlos Gil Ulloa — masculino, 47 años

R D R Q — masculino, 17 años

Derly Angélica Martínez Flórez — femenino, 25 años

Vanessa Gómez Molina — femenino, 28 años

Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía — femenino, 38 años

Kevin Styven Álvarez Mosquera — masculino, 30 años

Rosa Angélica Maya Maya — femenino, 76 años

María Mariela Granada Echeverry — femenino, 67 años

Guillermo Orrego Flórez — masculino, 59 años

Blanca Libia Hincapié Londoño — femenino, 82 años

José Fernando Valencia Cañas — masculino, 51 años

Nubredin Ortiz Londoño — masculino, 85 años

Sorley Aracelly Villa Guevara — femenino, 64 años

Aleida Campiño Trujillo — femenino, 63 años

Magola Quiceno López — femenino, 71 años

Andrea Carolina Puliche Blandón — femenino, 30 años

Mariana Santa Gómez — femenino, 65 años

Pablo Andrés Rivera Avirama — masculino, 26 años

María Dalila Moncada Aguirre — femenino, 84 años

José Fernando Granada Gutiérrez — masculino, 60 años

Flor de María González de Arenas — femenino, 85 años

Juan Carlos Aristizábal López — masculino, 62 años

L S L H — femenino, 10 años

Sigifredo Heredia Manso — masculino, 65 años

María Leticia Hernández Rendón — femenino, 60 años

Fanny Moncada Aguirre — femenino, 66 años

Yaneth Ensueño Álzate Sánchez — femenino, 59 años

Sofía Martínez Martínez — femenino, 38 años

Floralba Londoño Pulgarín — femenino, 63 años

Martha Lucía Gómez Grisales — femenino, 43 años

Daniela Gutiérrez Tangarife — femenino, 30 años

Juan José Zapata Chica — masculino, 19 años

Jesús Emilio Castro Hincapié — masculino, 55 años

María Valeria Arcila Roldán — femenino, 25 años

María Elvia Ruiz de Jiménez — femenino, 69 años

María Estrella Benítez Herrera — femenino, 69 años

Valentina Gallego Osorio — femenino, 27 años

Jhon Jairo Zuluaga — masculino, 53 años

María Rosalba Morales Batero — femenino, 76 años

Anselmo Guevara Navarro — masculino, 76 años

Carlos Alberto Jaramillo Duque — masculino, 30 años

Julián Arango Hernández — masculino, 62 años

Jorge Luis Muñoz Marín — masculino, 69 años

Jorge Luis Guevara Aguilar — masculino, 53 años

María Catalina López Vásquez — femenino, 46 años

Teresita Meza de López — femenino, 77 años

Iván Felipe Morales Grajales — masculino, 21 años

Kevin Díaz Hernández — masculino, 19 años

Flor María Martínez de Chaux — femenino, 73 años

María Cristina Giraldo Hernández — femenino, 83 años

Gloria Amparo Monsalve Álvarez — femenino, 68 años

Ceneida Ramírez Arango — femenino, 45 años

Richard Alejandro Cardona Cañaveral — masculino, 22 años

María Mélida Toro de Sossa — femenino, 75 años

Susana López de Guzmán — femenino, 86 años

Leidy Marcela Morales Arias — femenino, 34 años

Alberto Gómez Agudelo — masculino, 92 años

Ofelia Franco de Zapata — femenino, 73 años

Luz María Hinestroza Rentería — femenino, 51 años

Mario Ceballos Jaramillo — masculino, 70 años

María Dolores Hoyos de Ruiz — femenino, 76 años

Carlos Alberto Guzmán López — masculino, 64 años

Nubia Bonilla Álzate — femenino, 86 años

Remigia Norma George — femenino, 85 años

Arnulfo Galeano Buitrago — masculino, 83 años

Carlos Hernán Escarria Maldonado — masculino, 44 años

Humberto Aguirre García — masculino, 81 años

Cinthia Silieth Ortega Serrano — femenino, 38 años

Ana Silvia Rodríguez Daza — femenino, 70 años

Miguel Ángel Fernández Estrada — masculino, 35 años

Carlos Augusto Vargas Rodríguez — masculino, 65 años

Ana Victoria Mejía Osorio — femenino, 48 años

Luis Carlos Velasco Gutiérrez — masculino, 63 años

José Manuel Castaño Tejada — masculino, 72 años

Manuel Enrique Gómez Ariza — masculino, 59 años

Jhon Alexander Motato — masculino, 40 años

José Gregorio Aquino Ceballos — masculino, 29 años

Rafael Antonio Aquino Ceballos — masculino, 41 años

Irma Rodríguez Daza — femenino, 80 años

Carlos Alberto Londoño Lozano — masculino, 64 años

Humberto Jovanny Jiménez Ruiz — masculino, 47 años

Miguel Ángel Vidales Cardona — masculino, 30 años

Juan Fernando Rodríguez Álvarez — masculino, 28 años

Juan Felipe Giraldo Cárdenas — masculino, 23 años

Daniela Andrea Largo Sanchea — femenino, 31 años

Humberto Vanegas Restrepo — masculino, 82 años

Lorena Ramírez Ospina — femenino, 53 años

Armenia-Calarcá

Daniel Gutiérrez Arias — masculino, 84 años

Diana Marcela Duque Guzmán — femenino, 42 años

Yessica Lorena Céspedes Rondón — femenino, 34 años

Popayán

Carlos Ernesto Rennella Campo — masculino, 45 años

Cali

Dey Levy Potosí Arango — masculino, 35 años

Carlos Andrés Cortés Palacios — masculino, 45 años

Omar Esquivel González — masculino, 48 años

N N V C — femenino, 8 años

Jeider Orlando Fomseca Gil — masculino, 24 años

Angie Lizeth Perlaza Estupiñán — femenino, 25 años

Mariano Cadena Quiñones — masculino, 43 años

Ana Gabriela Aguirre García — femenino, 20 años

Jaime Bonilla Victoria — masculino, 55 años

Andrés Felipe Escobar González — masculino, 22 años

Ángel Daniel Chaguendo Gutiérrez — masculino, 28 años

Ana Lucelly Adarbe Núñez — femenino, 45 años

María Patricia Vásquez Bautista — femenino, 68 años

Edwin Marino Rodríguez Victoria — masculino, 56 años

Miriam del Socorro Quintero Ramírez — femenino, 64 años

Miriam de Jesús Wilches de Palacio — femenino, 81 años

Laura Johanna Reyes Pinilla — femenino, 28 años

S T A M — femenino, 10 años

Rosa Matilde Rodríguez Calvache — femenino, 78 años

Carlos Modesto Olivo Jiménez — masculino, 68 años

Jhon Edwar Viedman Ceballos — masculino, 29 años

Francisney Mambuscay Benachi — masculino, 45 años

Gloria del Carmen Rosero Popayán — femenino, 41 años

Sofya Saavedra Caycedo — femenino, 23 años

Ana Beiba López — femenino, 83 años

John Harold Caicedo Banguera — masculino, 43 años

Mónica Lorena Mera Murillo — femenino, 40 años

Nelly Cecilia Meneses Obando — femenino, 74 años

Ángela Julieth Muñoz Torres — femenino, 36 años

Germán Sarria Arboleda — masculino, 66 años

Fabio Arana Tobar — masculino, 49 años

Ofelia Giraldo Osorio — femenino, 85 años

Luz Dary Osorio Giraldo — femenino, 63 años

María Idaly Salazar Piedrahita — femenino, 79 años

Guillermo Atehortuá González — masculino, 78 años

T A B — masculino, 12 años

Angie Giovanna Trujillo Sánchez — femenino, 37 años

María Leidy Scarpetta Ruiz — femenino, 39 años

Olga Borja — femenino, 87 años

Pedro Noé Chaguendo Concha — masculino, 72 años

David Steven Restrepo Moreno — masculino, 25 años

Lennin Dinay Ruiz Fernández — femenino, 37 años

Elsa Valencia Giraldo — femenino, 84 años

María Cristina Suárez Rendón — femenino, 38 años

S LL R — femenino, 1 año

I S P S — masculino, 12 años

Yamileth Rojas Riascos — femenino, 48 años

Juan Francisco Barrios Joly — masculino, 72 años

Juan Guillermo Mosquera — masculino, 19 años

Karroll Paola Mora Peláez — femenino, 45 años

E L M — masculino, 16 años

Julia Amelia Palta Paz — femenino, 76 años

Juan Pablo Arango García — masculino, 24 años

María Esmeralda Ordóñez de Pérez — femenino, 84 años

Isabel Castillo de Contreras — femenino, 94 años

Miguel Enrique Abuchar Porras — masculino, 73 años

Patricia del Pilar Jiménez Burbano — femenino, 60 años

Angie Isabella Castaño Melo — femenino, 20 años

Yenci Lorena Delgado Restrepo — femenino, 22 años

Faisuly Rojas Foronda — femenino, 50 años

Ana Ludivia Bernal Arciniegas — femenino, 58 años

Luz Elsa Dalila Cediel de Bahamón — femenino, 69 años

Sandra Stella Duque Burgos — femenino, 57 años

Luz Nelly Guerrero Núñez — femenino, 35 años

A L M — femenino, 13 años

Angélica Álzate Orozco — femenino, 42 años

Alejandro Martínez Prado — masculino, 55 años

Xiomara Angélica Agredo Gálvez — femenino, 36 años

Luis Emilio Contreras Castillo — masculino, 66 años

Elsa Ortiz Prieto — femenino, 81 años

Gloria Inés Zorrilla Gómez — femenino, 61 años

Doris Niño Vera — femenino, 71 años

Luz Ángela Prado de Martínez — femenino, 81 años

Jhon Fleider Gómez Grajales — masculino, 59 años

Merzori Sánchez López — femenino, 50 años

Helda Nubia Aristizábal Aristizábal — femenino, 58 años

Ricardo López Arango — masculino, 75 años

Catherin López Saldarriaga — femenino, 44 años

V G R — femenino, 7 años

Amparo Jaramillo Eastman — femenino, 73 años

María del Rosario Caicedo Bravo — femenino, 19 años

Rosalba Montañez Arias — femenino, 54 años

Jairo Hernán Saavedra Cardona — masculino, 62 años

Nur Zúñiga de Gallego — femenino, 70 años

Darío Patiño Rivera — masculino, 77 años

Juan David Cano Pabón — masculino, 31 años

Blanca Victoria Caicedo López — femenino, 61 años

Jorge Enrique Pinchao — masculino, 80 años

Efrén Caicedo López — masculino, 65 años

Luz Ángela Martínez Ruiz — femenino, 54 años

Héctor Gallego Ocampo — masculino, 83 años

María Nelsida Hincapié Martínez — femenino, 72 años

Luz Aida Hincapié Martínez — femenino, 64 años

María del Socorro Hincapié Martínez — femenino, 68 años

L M F — femenino, 10 años

Juan Felipe Ramírez García — masculino, 27 años

Gloria Inés Jiménez Saa — femenino, 85 años

Kevin Andrés Cadavid Duque — masculino, 33 años

Jazmín Montoya Castaño — femenino, 34 años

María Adiela Osorio de Ramírez — femenino, 76 años

Esperanza Jiménez Saa — femenino, 90 años

María Isabel Jiménez Escarria — femenino, 58 años

Luis Eduardo García Vela — masculino, 59 años

María Tulia Vera Bocanegra — femenino, 85 años

Carlos Arturo Aponte Espinosa — masculino, 71 años

I G A — femenino, 11 años

Diego Alejandro García Cortés — masculino, 27 años

Cecilia Laguna Cruz — femenino, 75 años

Gustavo Arley López Giraldo — masculino, 50 años

Marta Erika Carrua Gómez — femenino, 60 años

Jaime Martínez Bolaños — masculino, 62 años

Miguel Ángel Valencia Muriel — masculino, 75 años

Claudia Mónica Trigreros Rojas — femenino, 55 años

Martha Rocío Rojas de Barbery — femenino, 65 años

Alejandra Vivas Jiménez — femenino, 34 años

Isabel Guasaquillo Chávez — femenino, 66 años

Isabella Saavedra Caycedo — femenino, 20 años

Rosa Esther Tello Ceballos — femenino, 66 años

M V J — masculino, 10 años

Amparo Rojas de Méndez — femenino, 90 años

J J V S — masculino, 16 años

Nidia Méndez Rojas — femenino, 72 años

Siomara Hernández Duarte — femenino, 62 años

Nubia Esperanza Velásquez García — femenino, 57 años

Buenaventura

Carlos Alberto Rosero Pretel — masculino, 55 años

Mabel Cristina Carvajal Posada — femenino, 57 años

Martha Patricia Correa Grueso — femenino, 50 años

Washington Segura Garcés — masculino, 49 años

Guillermina Angulo Torres — femenino, 46 años

Arnulfo Rojas Rentería — masculino, 74 años

José Joaquín Rodríguez Galindo — masculino, 76 años

D D A — femenino, 16 años

Dilia Góngora Suicán — femenino, 66 años

Buga

A R G — masculino, 8 años

Paola Andrea Quintero Daza — femenino, 34 años

J A M Q — masculino, 6 años

M J L T — femenino, 6 años

E B A — masculino, 6 años

Jesús Alfonso González — masculino, 28 años

Sevilla

María Edilma Gutiérrez de Muñoz — femenino, 81 años

Aristóbulo Muñoz Restrepo — masculino, 83 años

Luz Meri Cartagena Hermira — femenino, 53 años

Tuluá

José Norberto Gómez Valencia — masculino, 73 años

Aliro Cardona Castillo — masculino, 70 años

Roldanillo

Juan Carlos García Castañeda — masculino, 30 años

Omaira Ramírez de Salcedo — femenino, 85 años

Magnolia García Lugo — femenino, 57 años

Guillermo Baldión — masculino, 78 años

Miguel Antonio Herrera Bueno — masculino, 88 años

María Ludivia Giraldo Rubio — femenino, 80 años

Santander de Quilichao

L J C L — masculino, 4 meses

Quibdó

Bibiana Buitrago Zuluaga — femenino, 36 años

Daniela Sánchez Morales — femenino, 28 años

Juan Antonio Galeano Restrepo — masculino, 35 años

Juan Camilo Moreno Sánchez — masculino, 25 años

John Ricardo Parra Blandón — masculino, 46 años

Yonny Rocío Salas Duque — femenino, 42 años

María Daniela Ruiz Hinestroza — femenino, 35 años

J M V V — masculino, 5 años

Keisy Lidsay Parra Sánchez — femenino, 19 años

Bertha Helena Roa Ramírez — femenino, 38 años

Horacio Antonio Mosquera Mena — masculino, 72 años

Luis Alberto Rivas Salguero — masculino, 39 años