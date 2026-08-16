Medicina Legal avanza en el reconocimiento de víctimas del terremoto: ya son 279 los cuerpos confirmados

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses registró 279 víctimas mortales identificadas del terremoto del 10 de agosto, según el Comunicado Oficial No. 11, con corte a las 4:00 p. m. del 15 de agosto.
De los 287 cuerpos recibidos en las unidades forenses de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, 21 corresponden a menores de edad y 268 ya fueron restituidos a sus familias.
El listado oficial, firmado por el director general Ariel Emilio Cortés Martínez, registra nombre, sexo y edad de cada persona identificada. La tragedia abarca todas las generaciones: el caso de menor edad es el del bebé L J C L, de cuatro meses, en Santander de Quilichao, mientras que entre los adultos mayores figuran Isabel Castillo de Contreras, de 94 años, e Inocencia Esperanza Jiménez Saa, de 90, ambas en Cali, y Alberto Gómez Agudelo, de 92, en Pereira.
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Cali y Pereira concentran el mayor número de casos en el listado. La capital del Valle del Cauca suma 124 víctimas identificadas, con al menos diez menores de edad entre ellas: desde S LL R, una niña de un año, hasta adolescentes de 16 años identificados con las iniciales E L M y J J V S. Pereira, por su parte, acumula 112 casos, con víctimas que van desde L S L H, de 10 años, hasta Susana López de Guzmán, de 86, y Nubia Bonilla Álzate, de igual edad.
El nuevo reporte incorpora nueve víctimas que no figuraban en el parte anterior. En Pereira se suman Daniela Andrea Largo Sanchea, de 31 años; Humberto Vanegas Restrepo, de 82, y Lorena Ramírez Ospina, de 53. En Cali, el listado incluye ahora a Marta Erika Carrua Gómez, de 60 años; Claudia Mónica Trigreros Rojas, de 55; Amparo Rojas de Méndez, de 90; Nidia Méndez Rojas, de 72; Siomara Hernández Duarte, de 62, y el menor J J V S, de 16 años. En Quibdó, Luis Alberto Rivas Salguero aparece ahora con edad confirmada: 39 años.
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Fuera de las dos ciudades principales, el listado refleja el alcance territorial del sismo. Buenaventura registra nueve víctimas, entre ellas D D A, una menor de 16 años. Buga suma seis casos, con tres niños de seis años identificados con las iniciales J A M Q, M J L T y E B A. Roldanillo aporta seis nombres, entre ellos Magnolia García Lugo, de 57 años, cuya historia fue ampliamente difundida. Quibdó tiene doce víctimas en el parte oficial, y Manizales, Cartago y Belén de Umbría completan el registro con diez casos entre los tres municipios.
El proceso de entrega de cuerpos se adelanta en coordinación con la Fiscalía General de la Nación en las sedes municipales correspondientes. Los cuerpos provenientes de Cali se entregan en la Unidad Básica de Palmira. El Instituto precisó que mantendrá el rigor técnico y el acompañamiento institucional a los familiares de las víctimas.
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Lista completa de personas identificadas por Medicina Legal
Manizales
- Fernando Alonso González — masculino, 70 años
- Catalina Arango Sandoval — femenino, 18 años
- Oscar de Jesús Henao Marín — masculino, 78 años
- Luis Alberto Duque Cortes — masculino, 42 años
- Graciela Zapata López — femenino, 72 años
Belén de Umbría
- José Yovany Agudelo Sánchez — masculino, 46 años
Cartago
- Elizabet Osorio Henao — femenino, 66 años
- Sandra Milena Molina Martínez — masculino, 31 años
- Leonor Panesso de Marín — femenino, 81 años
- Luis Gonzaga Bermúdez Jiménez — masculino, 70 años
Pereira
- Lina Marcela Rodas Cuartas — femenino, 37 años
- Julián Andrés Mejía Moreno — masculino, 27 años
- Sandra Patricia Chica Montoya — femenino, 47 años
- Gilberto de Jesús Giraldo López — masculino, 74 años
- Pilar Jiménez Toquica — femenino, 81 años
- Sergina Moncada Aguirre — femenino, 71 años
- Argensola del Socorro González Gutiérrez — femenino, 82 años
- Paula Andrea Franco Bustamante — femenino, 44 años
- Dargui González Guerrero — masculino, 49 años
- Ángela María Acosta González — femenino, 46 años
- Juan Manuel Toro Sánchez — masculino, 30 años
- Wilson de Jesús Largo Trejos — masculino, 57 años
- Luis Fernando Ossa Hernández — masculino, 62 años
- Pedronel Díaz Díaz — masculino, 64 años
- Aracelly Daza Valencia — femenino, 61 años
- Juan Carlos Gil Ulloa — masculino, 47 años
- R D R Q — masculino, 17 años
- Derly Angélica Martínez Flórez — femenino, 25 años
- Vanessa Gómez Molina — femenino, 28 años
- Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía — femenino, 38 años
- Kevin Styven Álvarez Mosquera — masculino, 30 años
- Rosa Angélica Maya Maya — femenino, 76 años
- María Mariela Granada Echeverry — femenino, 67 años
- Guillermo Orrego Flórez — masculino, 59 años
- Blanca Libia Hincapié Londoño — femenino, 82 años
- José Fernando Valencia Cañas — masculino, 51 años
- Nubredin Ortiz Londoño — masculino, 85 años
- Sorley Aracelly Villa Guevara — femenino, 64 años
- Aleida Campiño Trujillo — femenino, 63 años
- Magola Quiceno López — femenino, 71 años
- Andrea Carolina Puliche Blandón — femenino, 30 años
- Mariana Santa Gómez — femenino, 65 años
- Pablo Andrés Rivera Avirama — masculino, 26 años
- María Dalila Moncada Aguirre — femenino, 84 años
- José Fernando Granada Gutiérrez — masculino, 60 años
- Flor de María González de Arenas — femenino, 85 años
- Juan Carlos Aristizábal López — masculino, 62 años
- L S L H — femenino, 10 años
- Sigifredo Heredia Manso — masculino, 65 años
- María Leticia Hernández Rendón — femenino, 60 años
- Fanny Moncada Aguirre — femenino, 66 años
- Yaneth Ensueño Álzate Sánchez — femenino, 59 años
- Sofía Martínez Martínez — femenino, 38 años
- Floralba Londoño Pulgarín — femenino, 63 años
- Martha Lucía Gómez Grisales — femenino, 43 años
- Daniela Gutiérrez Tangarife — femenino, 30 años
- Juan José Zapata Chica — masculino, 19 años
- Jesús Emilio Castro Hincapié — masculino, 55 años
- María Valeria Arcila Roldán — femenino, 25 años
- María Elvia Ruiz de Jiménez — femenino, 69 años
- María Estrella Benítez Herrera — femenino, 69 años
- Valentina Gallego Osorio — femenino, 27 años
- Jhon Jairo Zuluaga — masculino, 53 años
- María Rosalba Morales Batero — femenino, 76 años
- Anselmo Guevara Navarro — masculino, 76 años
- Carlos Alberto Jaramillo Duque — masculino, 30 años
- Julián Arango Hernández — masculino, 62 años
- Jorge Luis Muñoz Marín — masculino, 69 años
- Jorge Luis Guevara Aguilar — masculino, 53 años
- María Catalina López Vásquez — femenino, 46 años
- Teresita Meza de López — femenino, 77 años
- Iván Felipe Morales Grajales — masculino, 21 años
- Kevin Díaz Hernández — masculino, 19 años
- Flor María Martínez de Chaux — femenino, 73 años
- María Cristina Giraldo Hernández — femenino, 83 años
- Gloria Amparo Monsalve Álvarez — femenino, 68 años
- Ceneida Ramírez Arango — femenino, 45 años
- Richard Alejandro Cardona Cañaveral — masculino, 22 años
- María Mélida Toro de Sossa — femenino, 75 años
- Susana López de Guzmán — femenino, 86 años
- Leidy Marcela Morales Arias — femenino, 34 años
- Alberto Gómez Agudelo — masculino, 92 años
- Ofelia Franco de Zapata — femenino, 73 años
- Luz María Hinestroza Rentería — femenino, 51 años
- Mario Ceballos Jaramillo — masculino, 70 años
- María Dolores Hoyos de Ruiz — femenino, 76 años
- Carlos Alberto Guzmán López — masculino, 64 años
- Nubia Bonilla Álzate — femenino, 86 años
- Remigia Norma George — femenino, 85 años
- Arnulfo Galeano Buitrago — masculino, 83 años
- Carlos Hernán Escarria Maldonado — masculino, 44 años
- Humberto Aguirre García — masculino, 81 años
- Cinthia Silieth Ortega Serrano — femenino, 38 años
- Ana Silvia Rodríguez Daza — femenino, 70 años
- Miguel Ángel Fernández Estrada — masculino, 35 años
- Carlos Augusto Vargas Rodríguez — masculino, 65 años
- Ana Victoria Mejía Osorio — femenino, 48 años
- Luis Carlos Velasco Gutiérrez — masculino, 63 años
- José Manuel Castaño Tejada — masculino, 72 años
- Manuel Enrique Gómez Ariza — masculino, 59 años
- Jhon Alexander Motato — masculino, 40 años
- José Gregorio Aquino Ceballos — masculino, 29 años
- Rafael Antonio Aquino Ceballos — masculino, 41 años
- Irma Rodríguez Daza — femenino, 80 años
- Carlos Alberto Londoño Lozano — masculino, 64 años
- Humberto Jovanny Jiménez Ruiz — masculino, 47 años
- Miguel Ángel Vidales Cardona — masculino, 30 años
- Juan Fernando Rodríguez Álvarez — masculino, 28 años
- Juan Felipe Giraldo Cárdenas — masculino, 23 años
- Daniela Andrea Largo Sanchea — femenino, 31 años
- Humberto Vanegas Restrepo — masculino, 82 años
- Lorena Ramírez Ospina — femenino, 53 años
Armenia-Calarcá
- Daniel Gutiérrez Arias — masculino, 84 años
- Diana Marcela Duque Guzmán — femenino, 42 años
- Yessica Lorena Céspedes Rondón — femenino, 34 años
Popayán
- Carlos Ernesto Rennella Campo — masculino, 45 años
Cali
- Dey Levy Potosí Arango — masculino, 35 años
- Carlos Andrés Cortés Palacios — masculino, 45 años
- Omar Esquivel González — masculino, 48 años
- N N V C — femenino, 8 años
- Jeider Orlando Fomseca Gil — masculino, 24 años
- Angie Lizeth Perlaza Estupiñán — femenino, 25 años
- Mariano Cadena Quiñones — masculino, 43 años
- Ana Gabriela Aguirre García — femenino, 20 años
- Jaime Bonilla Victoria — masculino, 55 años
- Andrés Felipe Escobar González — masculino, 22 años
- Ángel Daniel Chaguendo Gutiérrez — masculino, 28 años
- Ana Lucelly Adarbe Núñez — femenino, 45 años
- María Patricia Vásquez Bautista — femenino, 68 años
- Edwin Marino Rodríguez Victoria — masculino, 56 años
- Miriam del Socorro Quintero Ramírez — femenino, 64 años
- Miriam de Jesús Wilches de Palacio — femenino, 81 años
- Laura Johanna Reyes Pinilla — femenino, 28 años
- S T A M — femenino, 10 años
- Rosa Matilde Rodríguez Calvache — femenino, 78 años
- Carlos Modesto Olivo Jiménez — masculino, 68 años
- Jhon Edwar Viedman Ceballos — masculino, 29 años
- Francisney Mambuscay Benachi — masculino, 45 años
- Gloria del Carmen Rosero Popayán — femenino, 41 años
- Sofya Saavedra Caycedo — femenino, 23 años
- Ana Beiba López — femenino, 83 años
- John Harold Caicedo Banguera — masculino, 43 años
- Mónica Lorena Mera Murillo — femenino, 40 años
- Nelly Cecilia Meneses Obando — femenino, 74 años
- Ángela Julieth Muñoz Torres — femenino, 36 años
- Germán Sarria Arboleda — masculino, 66 años
- Fabio Arana Tobar — masculino, 49 años
- Ofelia Giraldo Osorio — femenino, 85 años
- Luz Dary Osorio Giraldo — femenino, 63 años
- María Idaly Salazar Piedrahita — femenino, 79 años
- Guillermo Atehortuá González — masculino, 78 años
- T A B — masculino, 12 años
- Angie Giovanna Trujillo Sánchez — femenino, 37 años
- María Leidy Scarpetta Ruiz — femenino, 39 años
- Olga Borja — femenino, 87 años
- Pedro Noé Chaguendo Concha — masculino, 72 años
- David Steven Restrepo Moreno — masculino, 25 años
- Lennin Dinay Ruiz Fernández — femenino, 37 años
- Elsa Valencia Giraldo — femenino, 84 años
- María Cristina Suárez Rendón — femenino, 38 años
- S LL R — femenino, 1 año
- I S P S — masculino, 12 años
- Yamileth Rojas Riascos — femenino, 48 años
- Juan Francisco Barrios Joly — masculino, 72 años
- Juan Guillermo Mosquera — masculino, 19 años
- Karroll Paola Mora Peláez — femenino, 45 años
- E L M — masculino, 16 años
- Julia Amelia Palta Paz — femenino, 76 años
- Juan Pablo Arango García — masculino, 24 años
- María Esmeralda Ordóñez de Pérez — femenino, 84 años
- Isabel Castillo de Contreras — femenino, 94 años
- Miguel Enrique Abuchar Porras — masculino, 73 años
- Patricia del Pilar Jiménez Burbano — femenino, 60 años
- Angie Isabella Castaño Melo — femenino, 20 años
- Yenci Lorena Delgado Restrepo — femenino, 22 años
- Faisuly Rojas Foronda — femenino, 50 años
- Ana Ludivia Bernal Arciniegas — femenino, 58 años
- Luz Elsa Dalila Cediel de Bahamón — femenino, 69 años
- Sandra Stella Duque Burgos — femenino, 57 años
- Luz Nelly Guerrero Núñez — femenino, 35 años
- A L M — femenino, 13 años
- Angélica Álzate Orozco — femenino, 42 años
- Alejandro Martínez Prado — masculino, 55 años
- Xiomara Angélica Agredo Gálvez — femenino, 36 años
- Luis Emilio Contreras Castillo — masculino, 66 años
- Elsa Ortiz Prieto — femenino, 81 años
- Gloria Inés Zorrilla Gómez — femenino, 61 años
- Doris Niño Vera — femenino, 71 años
- Luz Ángela Prado de Martínez — femenino, 81 años
- Jhon Fleider Gómez Grajales — masculino, 59 años
- Merzori Sánchez López — femenino, 50 años
- Helda Nubia Aristizábal Aristizábal — femenino, 58 años
- Ricardo López Arango — masculino, 75 años
- Catherin López Saldarriaga — femenino, 44 años
- V G R — femenino, 7 años
- Amparo Jaramillo Eastman — femenino, 73 años
- María del Rosario Caicedo Bravo — femenino, 19 años
- Rosalba Montañez Arias — femenino, 54 años
- Jairo Hernán Saavedra Cardona — masculino, 62 años
- Nur Zúñiga de Gallego — femenino, 70 años
- Darío Patiño Rivera — masculino, 77 años
- Juan David Cano Pabón — masculino, 31 años
- Blanca Victoria Caicedo López — femenino, 61 años
- Jorge Enrique Pinchao — masculino, 80 años
- Efrén Caicedo López — masculino, 65 años
- Luz Ángela Martínez Ruiz — femenino, 54 años
- Héctor Gallego Ocampo — masculino, 83 años
- María Nelsida Hincapié Martínez — femenino, 72 años
- Luz Aida Hincapié Martínez — femenino, 64 años
- María del Socorro Hincapié Martínez — femenino, 68 años
- L M F — femenino, 10 años
- Juan Felipe Ramírez García — masculino, 27 años
- Gloria Inés Jiménez Saa — femenino, 85 años
- Kevin Andrés Cadavid Duque — masculino, 33 años
- Jazmín Montoya Castaño — femenino, 34 años
- María Adiela Osorio de Ramírez — femenino, 76 años
- Esperanza Jiménez Saa — femenino, 90 años
- María Isabel Jiménez Escarria — femenino, 58 años
- Luis Eduardo García Vela — masculino, 59 años
- María Tulia Vera Bocanegra — femenino, 85 años
- Carlos Arturo Aponte Espinosa — masculino, 71 años
- I G A — femenino, 11 años
- Diego Alejandro García Cortés — masculino, 27 años
- Cecilia Laguna Cruz — femenino, 75 años
- Gustavo Arley López Giraldo — masculino, 50 años
- Marta Erika Carrua Gómez — femenino, 60 años
- Jaime Martínez Bolaños — masculino, 62 años
- Miguel Ángel Valencia Muriel — masculino, 75 años
- Claudia Mónica Trigreros Rojas — femenino, 55 años
- Martha Rocío Rojas de Barbery — femenino, 65 años
- Alejandra Vivas Jiménez — femenino, 34 años
- Isabel Guasaquillo Chávez — femenino, 66 años
- Isabella Saavedra Caycedo — femenino, 20 años
- Rosa Esther Tello Ceballos — femenino, 66 años
- M V J — masculino, 10 años
- Amparo Rojas de Méndez — femenino, 90 años
- J J V S — masculino, 16 años
- Nidia Méndez Rojas — femenino, 72 años
- Siomara Hernández Duarte — femenino, 62 años
- Nubia Esperanza Velásquez García — femenino, 57 años
Buenaventura
- Carlos Alberto Rosero Pretel — masculino, 55 años
- Mabel Cristina Carvajal Posada — femenino, 57 años
- Martha Patricia Correa Grueso — femenino, 50 años
- Washington Segura Garcés — masculino, 49 años
- Guillermina Angulo Torres — femenino, 46 años
- Arnulfo Rojas Rentería — masculino, 74 años
- José Joaquín Rodríguez Galindo — masculino, 76 años
- D D A — femenino, 16 años
- Dilia Góngora Suicán — femenino, 66 años
Buga
- A R G — masculino, 8 años
- Paola Andrea Quintero Daza — femenino, 34 años
- J A M Q — masculino, 6 años
- M J L T — femenino, 6 años
- E B A — masculino, 6 años
- Jesús Alfonso González — masculino, 28 años
Sevilla
- María Edilma Gutiérrez de Muñoz — femenino, 81 años
- Aristóbulo Muñoz Restrepo — masculino, 83 años
- Luz Meri Cartagena Hermira — femenino, 53 años
Tuluá
- José Norberto Gómez Valencia — masculino, 73 años
- Aliro Cardona Castillo — masculino, 70 años
Roldanillo
- Juan Carlos García Castañeda — masculino, 30 años
- Omaira Ramírez de Salcedo — femenino, 85 años
- Magnolia García Lugo — femenino, 57 años
- Guillermo Baldión — masculino, 78 años
- Miguel Antonio Herrera Bueno — masculino, 88 años
- María Ludivia Giraldo Rubio — femenino, 80 años
Santander de Quilichao
- L J C L — masculino, 4 meses
Quibdó
- Bibiana Buitrago Zuluaga — femenino, 36 años
- Daniela Sánchez Morales — femenino, 28 años
- Juan Antonio Galeano Restrepo — masculino, 35 años
- Juan Camilo Moreno Sánchez — masculino, 25 años
- John Ricardo Parra Blandón — masculino, 46 años
- Yonny Rocío Salas Duque — femenino, 42 años
- María Daniela Ruiz Hinestroza — femenino, 35 años
- J M V V — masculino, 5 años
- Keisy Lidsay Parra Sánchez — femenino, 19 años
- Bertha Helena Roa Ramírez — femenino, 38 años
- Horacio Antonio Mosquera Mena — masculino, 72 años
- Luis Alberto Rivas Salguero — masculino, 39 años
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