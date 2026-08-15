Terremoto en Colombia casi acaba con los jugadores de Atlético Nacional: “Sentí que se caía el hotel”

Atlético Nacional vivió el terremoto en Cali porque había jugado contra América y después se vería con el Deportivo Cali - crédito Atlético Nacional

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El terremoto de 7,4 grados de magnitud en el Chocó, en la mañana del 10 de agosto, dejó estragos en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, además de 448 municipios con afectaciones en sus estructuras y 54.000 familias damnificadas, quienes esperan ayuda lo más pronto posible.

Atlético Nacional por poco sufre pérdidas por el sismo, debido a que la plantilla se encontraba en la capital vallecaucana, la ciudad que reportó la mayor cantidad de fallecidos hasta el momento, con 111 de los 294 a nivel nacional, y aproximadamente 77 personas desaparecidas.

Por lo pronto, el club se encuentra en Medellín, donde coordina la recolección de ayudas para las familias damnificadas y pide toda la colaboración de los aficionados en este momento complicado para Colombia, pues hasta el fútbol colombiano se detuvo para ponerse manos a la obra por los más necesitados.

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“Se movió mucho”

El sismo sacudió principalmente a las regiones del Pacífico y el Eje Cafetero, pero también se sintió en el centro del país y Cali reportó las cifras más graves: 107 viviendas colapsadas, 800 viviendas averiadas, 46 estructuras colapsadas y 1.408 averiadas, además de 214 instituciones educativas afectadas y tres vías colapsadas.

Franco Armani, portero de Atlético Nacional, reveló detalles de cómo fueron esos momentos de pánico y confusión en la capital vallecaucana, ya que se encontraba con sus compañeros en un hotel unas horas después de disputar un partido de la Liga BetPlay, el domingo 9 de agosto.

Nacional venía de perder ante el América de Cali por 1-0 en el Pascual Guerrero el 9 de agosto - crédito Atlético Nacional

“Nosotros vivimos un momento complicado. Nos agarró en Cali, nos quedamos a descansar después del partido del América. Estábamos durmiendo, apenas algunos nos estábamos preparando para ir a desayunar”, mencionó el guardameta argentino al canal deportivo Win Sports.

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Armani describió que la estructura “se movió mucho, a algunos nos dio tiempo para bajar, a otros no. Gracias a Dios no pasó a mayores (...) En el momento uno esperaba que el hotel se venía abajo. Es una palabra alta, pero es lo que vivimos. Gracias a Dios no pasó a mayores”.

Franco Armani, portero de Atlético Nacional, relató los momentos de temor en los jugadores en Cali por el terremoto - crédito Atlético Nacional

Finalmente, el portero del verde envió un mensaje a las personas damnificadas por el terremoto y quienes necesitan mucho apoyo: “Desde el lado de Nacional, de los jugadores, apoyar, unirnos por esta causa. Sé que Colombia está muy unida y mandarle mucha fuerza a las familias”.

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Campañas de solidaridad

Atlético Nacional no se quiso quedar quieto durante el parón del fútbol colombiano, que volverá el miércoles 19 de agosto con la Liga BetPlay, y desde hace días lidera una campaña de donativos con los aficionados para las miles de familias damnificadas en el Pacífico y el Eje Cafetero.

“Hoy se juega el partido más importante y los convocados somos todos. Hinchada verdolaga, nos vemos en La Macarena para la Gran Donatón, sus aportes serán fundamentales para poder salir victoriosos”, informó el club en sus redes sociales el sábado 15 de agosto.

Nacional dio a conocer los implementos que se necesitan para llevar urgente a las familias damnificadas por el terremoto - crédito Atlético Nacional

Durante la campaña, Nacional dio a conocer la lista de elementos que está recibiendo en la actualidad para poder transportar lo antes posible, entre los que se encuentran artículos de primera necesidad, alimentos no perecederos y enlatados, así como la ayuda de voluntarios en el centro de acopio.

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Jugadoras del cuadro femenino como Sofía García y Sara Martínez acompañan a las personas que llegaron a La Macarena para donar, así como la jefa de impacto social del club, María Gómez, para invitar a más personas a colaborar con esta causa por los más necesitados.

“Nos unimos por Colombia. Seguimos en La Macarena con la Gran Donatón, los esperamos con sus aportes y, a quien pueda, como voluntario. Todos juntos saldremos de esta”, escribió Nacional en su cuenta de X.