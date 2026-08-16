Abelardo de la Espriella ordenó a su ministra TIC revisar los nombramientos que se están haciendo en la cartera: “Verifique rigurosamente”

Abelardo de la Espriella pidió a Alexandra Falla revisar los antecedentes de las personas que han sido nombradas en cargos dentro del Ministerio TIC - crédito Sergio Acero/REUTERS/Incom

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El presidente Abelardo de la Espriella solicitó a la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ministerio TIC), Alexandra Falla Zerrate, que revise los nombramientos que se están haciendo dentro de la cartera para conformar su equipo de trabajo. Pidió verificar cuáles son sus actuaciones y antecedentes.

El objetivo de esta tarea es encontrar personas que hayan sido seleccionadas para ocupar cargos dentro del ministerio que no estén alineadas con su proyecto de Gobierno o las posturas de su administración.

“Ministra @AlexandraFalla, por favor revise de inmediato los nombramientos que se estén adelantando dentro de su equipo y verifique rigurosamente los antecedentes y actuaciones de quienes aspiren a integrar este Gobierno. Si encuentra situaciones incompatibles con nuestros principios y lineamientos, proceda de conformidad. Los cargos públicos exigen coherencia, idoneidad y compromiso absoluto con el país”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

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El presidente Abelardo de la Espriella pidió a la ministra de las TIC que revise los nombramientos que se estén adelantando dentro de su equipo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La ministra TIC respondió a la orden impartida por el presidente. Aseguró que ya inició la revisión de los nombramientos que se están haciendo para integrar su equipo de trabajo y reafirmó su compromiso con el proyecto político del Gobierno nacional.

“Señor Presidente, mi compromiso absoluto es con nuestra Patria Milagro: el sueño de todos! Atendiendo su instrucción, estoy procediendo de inmediato de conformidad. @ABDELAESPRIELLA”, aseveró.

La ministra Alexandra Falla Z. inició la revisión de nombramientos en la cartera de las TIC - crédito @AlexandraFalla/X

Un nombramiento que causó malestar: Silvana Arbeláez Bateman

De la Espriella no se refirió a una designación en específico. Sin embargo, la instrucción que dio a la ministra Alexandra Falla surgió después de que el periodista Melquisedec Torres informara a través de sus redes sociales sobre el nombramiento de Silvana Arbeláez Bateman como asesora en grado 18 del Ministerio TIC.

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Su hoja de vida fue publicada el 13 de agosto en la página oficial de la Presidencia de la República, en la sección de aspirantes, pero posteriormente fue eliminada.

La hoja de vida de Silvana Arbeláez Bateman fue eliminada de la página de la Presidencia - crédito @Melquisedec70/X y Aspirantes/Presidencia de la República

De acuerdo con el comunicador y abogado, su nombramiento sería problemático porque, presuntamente, Arbeláez Bateman tendría un vínculo familiar con Jaime Bateman Cayón (alias El Flaco o alias Comandante Pablo), uno de los fundadores del M-19, guerrilla a la que perteneció el expresidente Gustavo Petro.

Además, fue funcionaria del Fondo Único de Tecnologías de la Información de las Comunicaciones durante el Gobierno Petro, directora del Canal Institucional del Sistema de Medios Públicos (Inravisión - antes Rtvc) en esa misma administración y asesora 16 del Ministerio TIC en ese Gobierno.

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Silvana Beatriz Arbeláez Bateman fu funcionaria en el Gobierno del presidente Gustavo Petro - crédito Función Pública

De igual manera, según indicó el periodista Torres, el 22 de marzo de 2025, Rtvc (ahora Inravisión), publicó en su cuenta de X una carta que envió Silvana Arbeláez al exgerente del Sistema de Medios Públicos Hollman Morris en la que expresó su respaldo hacia él. Esto, en medio de señalamientos que surgieron en su contra.

“La recuerdan en RTVC (Inravisión) porque fue de las más activas en defensa de Hollman Morris, “agradezco su liderazgo enmarcado en el respeto, la ética y la dignidad humana.... Cuente con mi apoyo incondicional como profesional y como mujer”, dijo en una carta personal a Morris en marzo de 2025. El post - que les copio aquí - fue borrado de las cuentas oficiales de RTVC”, señaló el periodista Melquisedec Torres en su cuenta de X.

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Melquisedec Torres informó que Silvana Arbeláez Bateman sería nombrada como asesora grado 18 en el mismo Ministerio de las TIC - crédito @Melquisedec70/X

Ahora bien, Alexandra Falla Zerrate se posesionó como ministra TIC el 8 de agosto de 2026 y en una semana ha nombrado a varias personas para conformar su equipo de trabajo. Según el actual organigrama que está publicado en la página oficial del Ministerio TIC, entre los funcionarios que integran la cartera están:

Camilo Andrés Carrascal Vergel, viceministro de Conectividad.

Germán Enrique Bacca Medina, viceministro de Información Digital.

Juddy Alexandra Amado, jefa de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales del Despacho del Ministerio TIC.

Ruby Ramírez Medina, jefa de la Dirección Jurídica del Despacho del Ministerio TIC.