Arturo Reyes, técnico del Deportivo Pereira, rompió en llanto al recordar duro momento en su vida: “No me llamó nadie”

Arturo Reyes, técnico de Pereira, lleva dos semestres con el club, pese a la mala temporada en 2026 y no poder jugar en la ciudad - crédito Colprensa

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Deportivo Pereira también fue uno de los clubes afectados por el terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter del 10 de agosto, pues no solo se perdió la posibilidad de volver a jugar en su estadio, sino que algunos de sus jugadores y colaboradores se vieron golpeados porque sus residencias terminaron con daños.

En medio de esa emergencia en la ciudad, el técnico Arturo Reyes mostró su agradecimiento al club, al punto de romper en llanto al recordar uno de los momentos más duros en su vida, pero también con la felicidad de seguir al mando de la plantilla, pese a los problemas deportivos y ahora por la tragedia en la capital de Risaralda.

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Por lo pronto, Pereira espera definir su nueva sede para afrontar sus compromisos en condición de local, mientras se repara el Hernán Ramírez Villegas, y sus jugadores volverán a las prácticas tras ayudar a la comunidad en labores de rescate y elementos de primera necesidad para los damnificados.

“Pereira me abrió las puertas”

El entrenador samario, al igual que toda la plantilla, se vio conmovida y afectada por el terremoto del 10 de agosto, pues mientras familias de jugadores y trabajadores de la institución sufrían en el sismo, la nómina se encontraba en Barranquilla porque iba a jugar contra Junior, partido que se aplazó hasta nueva fecha.

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Luego de volver a la ciudad y ayudar a los más afectados, el entrenador del Pereira recordó cómo fue su llegada al club en diciembre de 2025, en condición de agente libre: “Después de ser campeón, estuve un año y medio sentado en mi sofá, en frente del televisor, y no me llamó nadie para trabajar. Pereira me abrió las puertas y acá estoy”.

Arturo Reyes llegó al Deportivo Pereira a finales de diciembre de 2025, pero demoró más de un mes en armar la plantilla con nuevos jugadores por una sanción contra el club - crédito Colprensa

Reyes, que le tocó afrontar las sanciones para fichajes, malas campañas en Liga BetPlay y la crisis económica, aseguró que sus dirigidos se ven motivados, en especial tras la tragedia en la ciudad: “El equipo estuvo cinco días sin entrenar, hoy fue su primer día. Estos jugadores tienen energía de sacar esto adelante. Los vi cansados, es lo lógico, es un tema emocional que desgasta mucho. En el campo fueron olvidando las cosas malas”.

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“Tenemos unos días más para descansar, son muchos los que han trabajado muy fuerte en ayudar. Tenemos los días suficientes como para prepararnos para el siguiente juego”, mencionó el entrenador, quien espera que los futbolistas le den una alegría a la capital del Risaralda.

Los jugadores del Pereira vienen de repartir comida a las familias damnificadas en la ciudad por el terremoto - crédito Deportivo Pereira

Finalmente, Reyes pidió que Juan Carlos Osorio se una al Pereira, aunque no como técnico: “El profe sería un aporte impresionante para trabajar en categorías menores. Me lo imagino arriba, pero también trabajando con la sub-15, sub-17, ayudando al entrenador”.

“No es nada fácil”

Walmer Pacheco fue uno de los jugadores que más llamó la atención en medio del desastre en Pereira por el terremoto, ya que, junto a algunos de sus compañeros, se puso manos a la obra para ayudar con labores de rescate, remover escombros y llevar ayudas a las familias damnificadas.

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“La verdad no es nada fácil, hay mucha gente que necesita una ayuda, un granito de arena de toda Colombia; hay mucha necesidad, pero vamos para adelante”, dijo el defensor a Espn, en el que pidió la colaboración de las personas en la ciudad.

Walmer Pacheco recorrió varias de las edificaciones colapsadas en Pereira para ayudar en las labores de rescate - crédito Deportivo Pereira

Pacheco explicó que “vamos con varios jugadores del plantel, estamos llevando arroz con pollo, jugos y agua a hospitales. La verdad, los alimentos están escasos, en los centros comerciales, en los ARA, D1, en la gran mayoría de tiendas no hay cosas, no hay agua, nos tocó buscar por Cartago y en donde se pueda. Es una bonita labor que hemos hecho los jugadores, tratando de ayudar porque en esta situación es muy difícil todo lo que está viviendo Pereira y sus alrededores”.

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