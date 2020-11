Conozca qué puede hacer si publican sus fotos o videos íntimos en Colombia

(Shutterstock)

Es importante entender que quien se vea involucrado en la publicación, sin previa autorización, de material íntimo, es una víctima. El o los responsables son aquellos que, sin importar las consecuencias, pasan por encima de la intimidad y el respeto por los otros. Por ello, en Colombia existen medidas para denunciar los casos de aquellos que hayan visto vulnerada su privacidad.

En el país existe la Ley 1581 de 2012 que protege los datos personales de los ciudadanos, es decir, quien publique un video, foto o información íntima de otra persona está cometiendo un delito. Así está consagrado en el artículo 3, ítem 3 de la ley 1581 : “Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación…” Cometer este delito puede dar hasta 12 años de cárcel.

¿Cómo denunciar?

1. Hay que recolectar todo el material que pruebe que se reveló información íntima o privada.

2. Dirigirse a la Fiscalía General de la Nación y llevar a la “Unidad de Delitos Sexuales” todo el material probatorio. Si se es menor de edad, debe ir con un acompañante o tutor para que interponga la denuncia en nombre de la víctima.

3. Cuando la Fiscalía reciba la denuncia se debe especificar en qué Red Social o plataforma digital se encuentran las imágenes o videos íntimos.

Después, el fiscal encargado se pondrá en contacto con las plataformas digitales involucradas para pedir que eliminen el material identificado, ya que afecta la intimidad de una persona.

¿Qué hacer si las plataformas no eliminan los links?

No todo está perdido. En caso de que las plataformas no quieran bajar el material de la red, en segunda instancia, el afecto puede dirigirse a la Superintendencia de Industria y Comercio, en la sección de “Datos personales”,encargados de dar la orden a los proveedores de internet para que bloquee este contenido.

En caso de que ellos tampoco diligencien el proceso, se puede interponer una acción de tutela.

Mientras se adelanta el procedimiento legal, se puede acudir a espacios como Facebook e Instagram, que tienen opciones para bloquear contenido que vulnere la intimidad de una persona.

Paso a paso para denunciar a través de Facebook:

Si navegando en la red, se ve una imagen íntima en Facebook y se cree que esta se compartió sin permiso, se puede reportar mediante el enlace “Reportar” que aparece cuando se toca la flecha hacia abajo o a través de “...” junto a la publicación.

Representantes con capacitación específica del equipo de operaciones comunitarias de Facebook revisarán la imagen y la eliminarán si infringe las Normas Comunitarias. En la mayoría de los casos, también inhabilitaran la cuenta desde la que se compartió las imagen.

Facebook usa tecnología de comparación de fotos para impedir nuevos intentos de compartir la imagen en sus redes. Si una alguien intenta compartir la imagen después de que se reportó y eliminó, le notificarán y detendrán el envío.

En caso de que una persona esté amenazando a otra de compartir sus imágenes, en Facebook también se pueden reportar los mensajes y el equipo de la red social suspenderá las cuentas de quienes estén intentando vulnerar la privacidad de otra persona. Esto, a través del enlace de Facebook Safety Not With Out My Consent. Para cualquier denuncia es necesario tener las pruebas, es decir pantallazos o links de los videos, fotos y/o amenazas.

Cabe recordar, que el pasado 26 de octubre, Laura García denunció a través de su cuenta de Instagram que su antigua pareja publicó varios videos sexuales de ella y, además, se lucra con ellos. La joven decidió dar a conocer su caso, pues asegura, que las autoridades correspondientes no han ayudado para que se haga justicia.

