Reconstrucción minuto a minuto: así fue la trágica noche de Halloween en la que hace 10 años murió Luis Andrés Colmenares

Imagen de Facebook de la fiesta del 31 de octubre de 2010. Se ve en la imagen a Luis Andrés Colmenares bailando con Laura Moreno

En la mañana del 1 de noviembre, hace 10 años, los noticieros del país iniciaron sus transmisiones con la muerte de Luis Andrés Colmenares, quien apareció muerto en el caño del parque El Virrey en Bogotá. Aunque en un principio se trató de una nota judicial más, con los años el juicio por su muerte se convirtió en los hechos más mediáticos de Colombia.

En la noche del 30 de octubre, Andrés Colmenares, prominente estudiante de la Universidad de Los Andes, salió para encontrarse con un grupo de amigos para celebrar la noche de brujas, en uno de los sectores más exclusivos de Bogotá, exactamente en la carrera 13 con calle 84B, Zona Rosa. A través de testimonios, publicaciones y material vinculado al proceso, reconstruimos minuto a minuto el hecho:

De acuerdo con el relato de Laura Moreno y Jessy Quintero, Laura salió a las 9:00 p.m. , en su carro para recoger a Colmenares a su casa en el barrio Quirinal, pues hacía un mes estaban saliendo y quería estar con él en el bar Penthouse.

Alrededor de las 11:30 p.m. Colmenares y sus acompañantes llegaron al bar, y según recoge Revista Semana, entregaron la camioneta al servicio de valet parking y caminaron unos pocos metros hasta la entrada de la discoteca, donde se encontraron con una compañera de universidad encargada de entregarles los pases de ingreso.

Alrededor de las 2:45 a.m. la fiesta acabó y Colmenares habría salido molesto del bar por un incidente que tuvo adentro con Laura Moreno. Una vez Laura, Jessy y Luis alcanzaron la calle se encontraron frente a la discoteca con varios amigos que aún quedaban. El grupo aguardó ahí a que el servicio de valet parking trajera la camioneta de Laura.

Minutos más tarde Colmenares seguiría inquieto y molesto por lo ocurrido y de pronto, con pasos apurados, habría salido corriendo y cruzado la calle hasta el parque que está frente a la discoteca, avanzó por este en diagonal para luego tomar la calle 85 hacia el occidente.

A las 3:29 de la madrugada tuvo lugar la parte más confusa y decisiva del caso, pues según Laura, le dijo por teléfono a Jessy que tenía a Luis agarrado, de pronto que se le había soltado y que salió a correr, que ya no lo veía y gritando: “¡Se cayó, se cayó, el Negro se cayó al caño!”.

Hacia las 4:00 de la mañana , el grupo intentó encontrar al Colmenares e incluso pidió a unos policías que lo ayudaran a buscar, lo que no dio frutos pues dieron por hecho que el joven había regresado a su casa.

A las 4:19 de la mañana Jessy decidió llamar desde su teléfono al hermano de Luis para preguntar, una vez más, si él había llegado. Nuevamente el menor de los Colmenares respondió negativamente.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, se registró una llamada de emergencia a las 4:00 a.m. en la cual se reportaba la caída de una persona dentro del caño El Virrey. Luego de 20 minutos de revisión, desde las 4:47 a.m. hasta las 5:17 a.m., el equipo de bomberos no encontró nada en el lugar señalado.

Lo extraño es que el mismo 31 de octubre, entre las 7:30 p.m. y las 8:20 p.m. realizaron una nueva búsqueda y encontraron el cadáver del joven Luis Andrés Colmenares.

Oneida Escobar, mamá de Luis Andrés, había ido al parque a buscar a su hijo a las 6:00 a.m. después de que Laura y Jessy llamaran al hermano de Luis. Escobar inicialmente buscó en hospitales y estaciones de policía. En la noche, tras la insistencia de la madre del desaparecido, Oneida Escobar, los bomberos realizaron la segunda búsqueda, hallando el cuerpo de Luis Andrés Colmenares a unos 120 metros de donde Moreno dijo que Luis había caído.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y el resultado de la primera autopsia mostró que Colmenares tenía una intoxicación por alcohol de grado 3, que apoyaba la teoría de una muerte accidental.

Esta teoría nunca fue aceptada por la familia Colmenares, quien insiste que su crimen fue un asesinato.

En adelante se construyó una novela mediática donde aparecieron más protagonistas, testigos falsos, desaparición de pruebas, libros e incluso una serie para Netflix que mostró su versión ficcionada de lo ocurrido.

