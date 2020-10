La violencia en Chocó no para: asesinan a Juana Perea, lideresa de Nuquí

Fotografía familiar que muestra a la ciudadana colombo-español Juana María Perea Plata. EFE/ Archivo Familiar

Este 29 de octubre, Juana Perea fue encontrada sin vida y con “una herida de bala en la cabeza”, frente a la estación de Policía del municipio, ubicada en la playa, según confirmó el alcalde de Nuquí, Yefer Gamboa.

La víctima era lideresa comunitaria del sector y dirigía un hotel ecoturístico en Termales, corregimiento de Nuquí. Tenía 50 años y era nieta de Andrés Perea Gallaga, quien en 1945 fue el primer delegado del gobierno vasco en Colombia, según informó a EFE su prima Ana María Restrepo Perea.

“Con mucha nostalgia hoy supimos su asesinato. Esto deja un muy mal mensaje para la zona y para la seguridad aquí en el Chocó”, aseguró en Semana Rural, Luis Perea, presidente del Grupo Institucional y Comunitario de Pesca Artesanal (GICPA).

Por su parte, el alcalde Gamboa afirmó que “la situación de seguridad del municipio es muy compleja”, pues cuentan con una débil presencia del Estado e incluso señaló que hasta hace poco, el municipio contaba con tan solo 9 policías para una comunidad de más de 6.000 habitantes.

“Yo hablaba continuamente con ella por el rol que desempeñaba; no me había manifestado que tenía amenazas. Me comentó la preocupación que tenía por unos panfletos (que circularon) hace poco en varios municipios del país pero ninguna amenaza en particular ”, expresó Gamboa a EFE.

Cabe señalar, que el Chocó experimenta actualmente una fuerte presencia de grupos armados ilegales que han incrementado la violencia en la región, motivo por el cual el presidente Iván Duque visitó la capital del departamento, el pasado 19 de octubre.

El mandatario evaluó estrategias para mitigar la delicada situación, como fortalecer la presencia de la fuerza pública con inversión social y la llegada de 50 nuevos policías, para evitar el reclutamiento de jóvenes por parte de bandas criminales.

Por otro lado, Luis Perea afirmó que un emisario de la Alcaldía, altos mandos de la Armada y de la Policía Nacional adelantan un consejo de seguridad sobre el caso con el alcalde, Yefer Arley Gamboa, para establecer los pasos a seguir en la investigación.

“Uno está consternado porque la situación de seguridad está muy compleja. La semana pasada también asesinaron al señor Fernando Vega, la ola de violencia viene creciendo en los últimos días”, agregó Luis Perea a la revista.

Amigos de Juana Perea, como Katty Sutton, presidenta de la Liga de Surf del Chocó, reconoció que la lideresa “representaba todo lo bueno que había en esa región” y la recordó diciendo:

Juana era como la mamá de todos, era una luz para la comunidad de la zona. Donde la necesitaban ahí estaba, ya fuera para alzar la voz contra el puerto de Tribugá, para apoyar a la Liga de Surf del Chocó o para lo que fuera. Tenía su mano extendida para ayudar a todo el que necesitara.

Líderes de la comunidad pacífica lamentaron el asesinado de Juana Perea.

Según el alcalde Gamboa, Juana Perea estaba trabajando en temas turísticos con la comunidad de Nuquí, un municipio ubicado a unos 50 minutos en avión de Quibdó y conocido por ser uno de los mejores lugares del mundo para el avistamiento de ballenas.

“Juana Perea venía liderando un tema de turismo; venía trabajando ahora, por la cuestión del covid, con unos temas de protección y protocolos de bioseguridad para posadas turísticas, y era líder del gremio de hoteleros del municipio de Nuquí”, confirmó Gamboa.

En las últimas horas se conoció a través de Twitter, una carta que según el periodista vallecaucano, Ronald Mayorga, el alcalde de Nuquí envió en días pasados a la policía del municipio:

"La carta que había enviado el Alcalde de Nuquí es demoledora. Nuquí está abandonado. Esta es la realidad del Pacífico. @IvanDuque @mindefensa no estamos en el país de las maravillas que nos cuentan, esto es lo qué pasa en la otra Colombia ¡reaccionen!", señaló el periodista en su tweet.

Según Eugenio Mosquera, líder social del Chocó, en el territorio hacen presencia al menos seis grupos armados ilegales que se disputan rutas del narcotráfico. “Si no estuviéramos en pandemia, los muertos serían muchos más”, sentenció en Caracol Radio, el pasado 19 de octubre.

