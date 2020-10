Claudia López anunció sanciones para quienes incumplan las medidas en la celebración de Halloween

Pumpkins and a mock up skull are seen ahead of Halloween at Wilmersdorfer Strasse shopping street, as the coronavirus disease (COVID-19) outbreak continues, in Berlin, Germany, October 26, 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció este jueves 29 de octubre las medidas que tendrá la capital para el puente de Halloween, en donde a pesar de no regir la ley seca o el toque de queda, se contemplan sanciones a padres de familia y comerciantes que incumplan las recomendaciones.

Las personas o establecimientos que fomenten aglomeraciones y que realicen actividades que pudieran representar un riesgo epidemiológico para la comunidad, podrán ser multados hasta con 32 salarios mínimos, según las autoridades.

“No hay un decreto especial para eso, pero en las normas que están vigentes de bioseguridad para la pandemia en Bogotá podría implicar multas y sanciones de hasta 32 salarios mínimos para cualquier establecimiento comercial que incumpla una recomendación en materia de bioseguridad” , afirmó la alcaldesa.

A su vez, aseguró que este año Halloween no se va a celebrar en las calles, ni en los centros comerciales, y que los parques de diversiones y estos establecimientos comerciales tienen “expresamente prohibido” hacer actividades presenciales.

A su vez aseguró que espera no multar a ningún familiar por el cuidado de sus hijos, ya que a pesar de las normas y las sanciones establecidas “opera el amor y la cultura ciudadana”.

Algunas de las recomendaciones que dio la Alcaldía para este puente son la celebración de Halloween en familia, no asistir a fiestas de amigos en lugares cerrados, no pedir dulces en la calles y no generar aglomeraciones.

“Este año el Halloween se celebra en casa. Invitamos a todas las familias a inventarse disfraces; a que armen su propia ruta del tesoro para descubrir los dulces en familia, o a celebrar con otros niños virtualmente. La creatividad nos llama y es una oportunidad perfecta para demostrar que con cultura ciudadana también podemos divertirnos” , aseguró López.

Por su parte, las autoridades extenderán los operativos y los controles durante este fin de semana en todas las localidades de la ciudad y se recibirán denuncias de eventos o fiestas clandestinas al 123.





A Halloween decoration is pictured in Tivoli Gardens in Copenhagen, Denmark October 10, 2020. Ritzau Scanpix/Emil Helms via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.

Además, el secretario de Salud del Distrito, Alejandro Gómez, hizo recomendaciones del tapabocas según las edades de los ciudadanos: para los menores de dos años aconsejó evitar el uso de tapabocas; para los niños de dos y cinco años el uso exclusivo cuando se tiene contacto con enfermos o en lugares de alto tránsito; a los menores de seis a once años un uso similar al de los adultos y a los mayores de 12 años el mismo uso de los mayores de edad, todos con la supervisión de un adulto.

Por otra parte, el secretario de Cultura, Nicolás Montero, aseguró que se van a disponer diferentes plataformas y eventos para la celebración del Halloween, con una amplia agenda de actividades sin riesgos de contagio.

Le podría interesar:

Se registran 11.187 nuevos casos de COVID-19 en Colombia: En Bogotá la cifra repuntó hasta los 2.954 contagios diarios

Feliciano Valencia fue víctima de un atentado en el Cauca