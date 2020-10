Video | Joven denunció que su exnovio filtró videos sexuales en páginas porno y se está “lucrando”

El pasado 26 de octubre, Laura García denunció a través de su cuenta de Instagram que su antigua pareja publicó varios videos sexuales de ella y, además, se lucra con ellos. La joven decidió publicar su caso, pues asegura que las autoridades correspondientes no han ayudado para que se haga justicia.

En el video de siete minutos y medio, García cuenta la historia de su noviazgo con un estudiante de fisioterapia, que duró un año y se convirtió en una pesadilla para ella. Aseguró que la “relación sentimental” fue por poco tiempo y que, a mitad de 2019, dejaron de hablar. Luego se enteró que tenía novia y estaba embarazada.

“Nunca me importó realmente, porque no tuve nada que ver ahí”, dijo en la pieza audiovisual. Pero aseguró que, en febrero de este año a su celular llegó un “link de un video porno” . Recordó que ella y su exnovio se habían grabado teniendo relaciones sexuales.

Llorando, Laura García narró que el hombre decidió abrir una canal en una página porno con los videos y fotos de ella.

“Con esta persona, durante la relación, en tres ocasiones nos grabamos teniendo relaciones sexuales y habíamos acordado eliminar los videos. Se supone que eso debía ser así y para mi sorpresa el video que estaba en la página era uno de esos videos, y no solo era uno, eran tres videos subidos a un canal que este sujeto había creado con mis fotos”.

García dijo que, escudriñando en la página vio que había fotos que su exnovio le había tomado en la casa de él, y que además se está “lucrando” con ese contenido erótico. De inmediato denunció los videos por derechos de autor y la página web los eliminó, pero cuando se dirigió a las autoridades colombianas, no le ayudaron porque no “eran prueba suficiente las capturas de pantalla ni las grabaciones de pantalla, entonces el proceso quedó así”.

Esta persona creó de nuevo el canal, esta vez los videos tienen más vistas, igual tiene mis fotos y tiene más videos con más mujeres. Realmente me genera muchísimo repudio.

La joven habló en Caracol Radio, este miércoles 28 de octubre, y aprovechó los micrófonos para pedir ayuda y que se eliminen los videos de la página web. Además, se quejó de las personas que la culpan de querer armar un escándalo para “darse a conocer”.

Me duele porque hay personas que dicen que yo misma estoy haciendo todo esto para obtener algún tipo de fama. Pero créanme que lo último que quiero en este momento es que más personas sepan lo que me pasó, porque mi intención no es exponerme, es exponer al tipo y todo lo que sigue haciendo.

Insistió en que su objetivo es ubicar a las otras víctimas que aparecen en los videos con su expareja, para poder “acelerar el proceso”. Contó que debió pedirle ayuda a su hermano, que es subintendente de la Dijín, y explicarle todo lo que sucedió con ese hombre: "Me tocó decirle a mi hermano como: ‘Estoy en una página porno porque la cagué'’'.

El mensaje de la joven ha sido replicado por cientos de cuentas de mujeres que apoyan la denuncia y esperan que se haga justicia. Entre las que han mostrado solidaridad está la actriz e ‘influencer’ Lina Tejeiro, quien compartió el video

“No debes sentirte mal, no estás sola y no la cagaste solo confiaste en alguien con quien estabas estableciendo una “relación” seria o no era una “relación.” La mayoría tenemos relaciones sexuales y un gran porcentaje se graba sea cual sea el motivo, y si yo también lo hice en algún momento y no por eso soy puta”, se puede leer en las historias de Instragram de la actriz.

Molesta por la situación, Tejeiro comentó: “no te estás exponiendo, estás dando a conocer qué clase de ser humano es ese tipo, estás salvando más mujeres de caer en manos de semejante HP no eres menos mujer y esto no te hace una cualquiera”.

