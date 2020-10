El polémico caso de una mujer abusada por un fraile

Imagen tomada de Pxfuel

En el 2014, Yamile Roncancio emitió una denuncia a la Fiscalía en contra del fraile y profesor universitario Andrés Hernán Muñoz González, quien habría abusado de ella en el municipio de Villa de Leyva. En ese momento, la Fiscalía le imputó al religioso el delito de acceso carnal violento; pero, hasta el día de hoy, el hombre sigue libre, ejerciendo sus labores con normalidad.

“En diciembre de 2014, quien para ese momento ya era mi ex pareja, Andrés Hernán Muñoz González, que es un fraile de la comunidad dominica de la orden de predicadores, me agredió sexualmente”, reveló Roncancio en entrevista con RCN Televisión.

Yamile agregó que tomó medidas tras el abuso. “Ese mismo día, yo lo denuncié ante la fiscalía y, desde ese momento, empieza un proceso que ya debería estar avanzado, pero no lo está, porque la fiscal del caso y la Fiscalía, en general, han sido supremamente ineficientes y omisivos”.

Según las pruebas que adjuntó Roncancio, en uno de los apartados del reporte de medicina legal se determina que: “dentro del contexto de investigación de delito sexual, dichos hallazgos son compatibles con maniobras sexuales recientes”.

“Un montón de mujeres y de hombres me han acompañado, me mandan mensajes maravillosos y, finalmente, es como un equilibrio al que llegas, por lo menos ya hablaste, para que la gente sepa”, opinó la mujer.

Por su parte, el abogado del fraile aseguró que los cargos por los que se acusa a Muñoz González no existen. “Vamos a llevar unas pruebas para ilustrar de que el delito como tal, no existió”.

La denunciante le contó a RCN que sufre de depresión y que, supuestamente, ha sido perseguida por la orden religiosa.

El panorama de la violencia contra la mujer

Según información recopilada por el diario El País, en lo que va del año se han reportado 10.032 presuntos casos de abuso sexual a mujeres en Colombia.

Juliana Bazzani Botero, asesora del despacho de la Vicefiscal General en temas de violencia de género, mencionó en la Fm que estos actos de violencia no son algo esporádico, sino que son el resultado de varios hechos violentos que van acumulándose.

“Son hombres que afirman ‘si no es para mí, no es para nadie’, que controlan sus amistades, no las dejan salir de su casa, manejan sus finanzas, las aíslan de sus familiares y amigos”.

Asimismo, los hombres hacen sentir culpables a las mujeres de la agresión e, incluso, “amenazan con suicidarse si la pareja los deja o que amenazan con quitarles la vida y después suicidarse e incluso las golpean en estado de embarazo”, agregó Bazzani.

Por su parte, la Fiscalía hizo un llamado a denunciar cualquier acto de violencia contra las mujeres en Colombia para evitar casos de feminicidios.