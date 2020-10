El equipo de la Premier League que quiso contratar a Juan Carlos Osorio como DT

En la imagen un registro del entrenador del Nacional de Colombia, Juan Carlos Osorio. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Un rumor rondó el entorno de Atlético Nacional en los últimos días. En él se aseguraba que Juan Carlos Osorio dejaría de ser el director técnico del equipo ‘verdolaga’ para pasar a dirigir en la Premier League. El mismo Osorio, en rueda de prensa, confirmó el interés del West Bromwich Albion, pero aseguró que está comprometido con el equipo antioqueño.

“Como persona profesional del fútbol, soy muy respetuoso cada vez que alguien me contacta. Cuando pienso que el proyecto es serio, los escucho. Ante esa posibilidad, yo manifesté que siempre lo he tenido como un objetivo a futuro, ir al fútbol europeo. Sería una extraordinaria oportunidad, pero, al momento y al hoy, no, porque estoy muy comprometido con Nacional y con este proyecto nuestro”, dijo Osorio ante los medios.

Uno de los motivos que acusó el cuatro veces campeón de la Liga Colombiana para quedarse fue el proyecto con los juveniles que ha venido desarrollando en el Atlético Nacional. Según el entrenador, en el partido pasado el 33% de la nómina estuvo conformada por los jugadores canteranos

Osorio es el único entrenador del fútbol colombiano que cuenta con la Licencia Pro UEFA, obligatoria en Europa para dirigir en las ligas afiliadas a la UEFA. El diploma lo recibió en medio de la pandemia del coronavirus y, según su club, el grado lo obtuvo con honores. El risaraldense ya tuvo una experiencia en la Premier League, pues fue preparador físico del Manchester City entre el 2001 y 2006, previo a iniciar su carrera como DT en Millonarios.

Este tipo de Licencia, es un curso que se hace con invitación, y el criterio de selección es bastante estricto. Entrenadores como Fabio Capello, Sir Alex Ferguson y Bobby Robson han dictado algunos de los cursos necesarios para obtener la Licencia Pro UEFA.