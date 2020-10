Secretaría de la Mujer asumirá el caso de ataque con hacha de un hombre a su pareja

El pasado 17 de octubre se conoció a través de las redes sociales una grave denuncia en la que ,con fotos y otras pruebas, se señaló a Miguel Camilo Parra Niño de atacar con un hacha a su pareja sentimental, Ángela del Pilar Ferro Gaitán. Este lunes se conoció que la Secretaría Distrital de la Mujer, “en el marco de su misionalidad y comprometida con los derechos de las mujeres” asumirá la representación penal con asistencia legal especializada y acompañamiento psicosocial para la víctima.

La Secretaría coordinó con la Personería de Bogotá la creación de una agencia especial para el caso, con el objetivo de que el Ministerio Público vigile el proceso y las actuaciones de las entidades dentro del mismo, “para que las actuaciones se realicen con celeridad, diligencia y enfoque de género, siempre garantizando lo derechos de la víctima”, señaló la Alcaldía de Bogotá.

A su vez, hizo un llamado a la sociedad para que desnaturalice la violencia contra la mujer y busque orientación y acompañamiento gratuito en la Línea Púrpura 018000 112 137, donde las personas pueden encontrar atención 24 horas al día, los 7 días de la semana.

Al menos dos denunciantes, Cristhian Benavides y Óscar Salazar, que se identificaron como amigos de la víctima, contaron detalles de lo que habría ocurrido este 17 de octubre en horas de la madrugada, y que calificaron como un intento de homicidio.

Oscar Salazar le contó a Infobae los pormenores del brutal ataque que vivió la joven bogotana.

Salazar explicó que su amiga le dijo que desde hace algunas semanas quería irse de su casa porque su pareja, Miguel Parra, estaba tomando una actitud violenta y había intentado agredirla a ella y a su hijo, menor de edad, que no es hijo de Parra.

En la madrugada del sábado, Oscar Salazar recibió dos llamadas del celular de su amiga Ángela, cuando contestó recibió una noticia que le cayó como un baldado de agua fría.

“Como a las 2:45 de la mañana yo recibo una llamada y entre dormido la colgué, vuelven y me llaman a las 2:50 de la mañana y nuevamente colgué, pero a las 3:03 de la mañana yo contesto y vi que decía Ángela, contesté, era la voz de un hombre, era la voz del hijo de Ángela que me contesta atacado llorando y me dice: ‘Oscar por favor sálvame, salva a mi mamá, Miguel le pegó un hachazo en la cabeza a mi mamá’”, recuerda entre lágrimas el amigo de la víctima.