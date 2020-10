“A raíz de la noticia mi esposa perdió nuestro hijo”: la triste historia de un ciclista arrollado por taxi

Foto de archivo ilustrativa de un ciclista con mascarilla en la ciudad de Bogotá. Jun 2, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez

Han pasado ocho días desde que un conductor de taxi arrolló a varios ciclistas en Bogotá, cuando circulaban por uno de los corredores viales de la ciudad. Una de las víctimas, Edwin José Rondón pide justicia y ayuda, pues vive una delicada situación familiar a raíz del accidente.

Rondón le dijo a Caracol Noticias que tras el accidente que sufrió en la localidad de Suba, su esposa perdió el hijo que esperaban.

“Mi esposa estaba en el hospital de Suba y a raíz de esa noticia perdió a mi hijo. Tenía ya 18 semanas y 6 días. La angustia, saber que ella estaba allí y que yo estaba prácticamente al borde de la muerte, la angustia la hizo que perdiera a mi hijo”, narró notablemente cabizbajo al medio televisivo.

Cuenta que ni el taxista ni nadie de las autoridades competentes se han comunicado con él, a pesar de aún estar sufriendo las consecuencias físicas y emocionales del accidente.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 10 de octubre de 2020 cuando Edwin iba para su trabajo, a las 7:30 de la mañana.

José Rondón que cree que el taxista tenía toda la intención de hacerle daño a los bici usuarios: “ya cuando me volteo el ‘man’ venía a lo que le ‘daba’ el carro. O sea, ni siquiera fue un accidente, lo hizo conscientemente, atentó contra mi vida. Cuando me desperté ya estaba en la ambulancia. No me acuerdo de más nada”.

Edwin es uno de los millones de venezolanos que llegaron a Colombia a buscar un mejor futuro para su familia, debido a la grave crisis que sufre el país vecino. Cuenta que tiene sus papeles al día y solo espera recuperarse para conseguir trabajo, pues lo perdió tras el accidente, y salir adelante con su familia en la búsqueda de una oportunidad que en su país no encontró. Las otras tres personas ya fueron dadas de alta.

Otros casos Otros casos

Recientemente se conoció el video donde se evidencia la peligrosa maniobra que un taxista hace para amedrentar a un ciclista que va a su lado y “tirándole” el carro en la vía que atraviesa Parques del Río, en la ciudad de Medellín

Este video aficionado generó todo tipo de reacciones de indignación debido a que se asemeja a la situación de la semana pasada en la que un camión embistió a José Duarte, mientras circulaba por un puente en Chía causándole la muerte. En el hecho registrado en Medellín, el ciclista logró esquivar la maniobra, pero casi pierde el equilibrio, lo que se presume pudo generar otra tragedia.

“Yo, personalmente, me he comunicado con el gerente de la empresa de taxis y le he expresado nuestra sorpresa con esta situación tan incómoda. Desde la empresa se han comprometido a tomar las acciones correspondientes y no vamos a dejar pasar esta situación. Tendremos que encontrar un castigo ejemplar”, denunció el secretario de Movilidad de Medellín, Carlos Cadena, quien añadió que está en contacto con la empresa de taxis para que se tomen las medidas correctivas frente a este caso de intolerancia vial.

La escena fue registrada por otro conductor que iba detrás del taxi y el motociclista, las imágenes dan a entender que los dos individuos sostenían una discusión en el túnel de más alta afluencia vehicular de Medellín. La Secretaría de Movilidad de Medellín busca en estos momentos al ciclista para aclarar la situación.

Más incidentes contra los ciclistas

Al caso registrado en Medellín y al del José Duarte en Chía, se suma el de cuatro ciclistas en la localidad de Suba en Bogotá que fueron atropellados por un taxi. El siniestro fue registrado por una cámara de seguridad en la que se evidencia cómo uno de los afectados fue arrastrado varios metros.

La Secretaría de Movilidad y el Instituto de Recreación y Deporte (IDRD) realizaron un acto de conmemoración a las víctimas el pasado lunes festivo y reprocharon estos sucesos de imprudencia e intolerancia al volante.

“Todos los actores viales tienen derecho a la vía, pero aquellos que son más débiles (como los peatones y los ciclistas) necesitan más respeto. Ellos hacen parte de nuestras prioridades y por eso hoy estamos rindiendo un homenaje al ciclista que perdió la vida en Chía y a los cuatro ciclistas que se accidentaron en Suba por un taxista que no fue respetuoso de la vía ni de la vida”, aseguró Blanca Durán, directora del IDRD.

Sin embargo, las confrontaciones continúan. En el Valle del Cauca un ciclista fue arrollado por un automóvil que le ocasionó serias afectaciones de salud. Según el parte médico, Francisco Domínguez, sufrió fractura en al menos cinco vértebras y otras heridas en diferentes partes del cuerpo, han puesto en duda las posibilidades de volver a caminar. Frente a este hecho, las autoridades en el Valle del Cauca ofrecieron una recompensa de $20 millones de pesos para dar con el responsable de este siniestro vial.

“Lo que pasó este fin de semana no tiene justificación. Este es un llamado de rechazo a la intolerancia en las vías. Desde la administración estamos haciendo todo lo posible para proteger a los ciclistas y a los peatones, a los vulnerables. Hemos desarrollado más infraestructura segura, tenemos 85 kilómetros de infraestructura adicional segregada para cuidar a nuestros ciclistas. En lo que va corrido del año, toda la administración ha hecho más de 265 campañas de concientización, de enseñar responsabilidad en las vías. Hemos capacitado a más de 15.000 personas. Pero no podemos solos, necesitamos que lo que pasó el fin de semana no vuelva a suceder”, dijo el secretario de Movilidad de Bogotá, Nicolás Estupiñán.