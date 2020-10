La historia del cura García Herreros, el único que logró meter en una cárcel a Pablo Escobar

El padre Rafael García Herreros fue cercano al narcotraficante colombiano Pablo Escobar. El sacerdote, fundador de la Corporación Minuto de Dios, se caracterizó por ser un hombre de diálogo y sus últimos años de vida los entregó a buscar una salida de la guerra que emprendió el Cartel de Medellín y que dejó cientos de muertos en el país.

La relación entre el cura y Escobar estuvo rodeada de misticismo, llegaron a decir que era una amistad. De hecho, la misma Conferencia Episcopal Colombiana llegó a criticar el extraño acercamiento entre García Herreros y Escobar: “Una cosa es la conversión y el arrepentimiento, y otra muy distinta presentar a un delincuente como un ejemplo” , le recordó la autoridad católica.

García Herreros nació en Cúcuta a comienzos del siglo XX, tras un largo camino por la religiosidad, en 1955 inició la construcción de viviendas en diversos barrios de Bogotá. Al año siguiente fundó el barrio Minuto de Dios en Bogotá y una entidad sin animo de lucro que lleva el mismo nombre. Al padre García conoció Colombia con el espacio televisivo ‘El minuto de Dios’ que se transmitía antes del noticiero en los principales canales.

“Me dicen que él quiere hablar conmigo, un humilde cura”: el extraño mensaje de García Herreros en ‘El minuto de Dios’

En abril de 1991, en el padre García emitió un extraño mensaje en 'El minuto de Dios’. Dijo estar dispuesto a dialogar con Pablo Escobar en alguna playa del Caribe, aun incluso a riesgo de morir en un eventual tiroteo. La intervención señalaba lo siguiente:

<b>Me han dicho que quiere entregarse. Me han dicho que quiere hablar conmigo, oh! mar, oh! mar de Coveñas a las cinco de la tarde, cuando el sol está cayendo. ¿Qué debo hacer? Me dicen que él está cansado de su vida y con su bregar, y no puedo contárselo a nadie, mi secreto. Sin embargo, me está ahogando interiormente.</b>