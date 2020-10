Periodista que denunció acoso sexual por parte de su editor renunció por no recibir protección

A través de Twitter se conoció el caso de una periodista que renunció al periódico antioqueño El Colombiano, luego de que denunciara a su editor por acoso sexual.

Se trata de la Vanesa Restrepo y fue una colega suya una de las primeras en contar lo que habría pasado en la sala de redacción de ese medio de comunicación tradicional.

“Mi colega Vanesa Restrepo renunció hoy a El Colombiano. Fueron 5 años de trabajo de calidad y compañerismo. ¿La razón principal? La redacción ya no es un lugar seguro: ahí debe convivir y ver como superior a su agresor, sin que ese diario haya tomado medidas eficaces para protegerla”, detalló Mariana Escobar.

Contó además que, en el caso de Restrepo, sorprendió ver el silencio y la indiferencia de varios colegas. “La violencia sexual en el ámbito laboral periodístico también se convierte en censura y termina vulnerando el derecho a la libre expresión: trabajar con miedo en una redacción es espantoso y, de una u otra forma, silencia”, reflexionó la colega de la periodista acosada sexualmente.

“Siento que había mucha más protección hacia él”: Vanesa Restrepo

La periodista decidió contar su caso en Blu Radio, allí denunció que su editor en el periódico El Colombiano la acosaba sexualmente.

Dijo que habló en el medio sobre lo que venía sucediendo, pero ante la ausencia de un protocolo que se había acordado para que no se repitieran casos como el que ella asegura haber vivido, decidió renunciar.

“El protocolo ellos dicen que ya lo tienen listo, pero nunca lo vi materializado. No vi las intenciones de que fuera real”, le dijo a la emisora la periodista paisa.

Así mismo, señaló: “después de mí hubo otro caso dentro de la redacción, donde la persona simplemente dijo: ‘no, es que yo vi que con tu caso no pasó nada, yo no voy a hablar porque para qué’ ”.

Vanesa aseguró que era muy feliz haciendo su trabajo en El Colombiano, pero que lo que tuvo que vivir afecta mucho.

“Siento que había mucha más protección hacia él (denunciado) que la que debían tener conmigo en el caso”, declaró la periodista a Blu Radio.

Como víctima de acoso en una sala de redacción, hizo un llamado para que estos casos no se repitan y que ninguna otra mujer tenga que pasar por un episodio similar.

“Esta situación es especialmente grave”: Fundación para la Libertad de Prensa (Flip)

El caso de Vanesa llegó a la Fundación para la Libertad de Prensa que aseguró que era muy grave ya que revela la falta de garantías para la participación, en términos igualitarios, de las mujeres en el periodismo y un riesgo de censura.

Esta organización detalló como en noviembre de 2019, la periodista acosada interpuso una tutela para que se protegieran sus derechos al trabajo, igualdad, no discriminación, y a vivir una vida libre de violencias ya que el medio no cuenta con protocolos de atención y prevención de casos de violencia sexual y de género .

Para la Flip “los fallos de tutela negaron la protección de los derechos de la periodista, validando así las medidas insuficientes para prevenir, atender y resolver la desprotección de las víctimas de violencia sexual en el ámbito laboral”.

¿Quién es el editor señalado de acosar a la periodista?

En septiembre de 2019 se conoció de la denuncia por acoso sexual de un editor de El Colombiano. Se trata de Juan Esteban Vásquez, quien se defendió de las acusaciones hechas por la reportera.

“Mi testimonio ahora es este: No he sido llamado por la Fiscalía, nunca me han citado. Hoy fui voluntariamente a la Fiscalía para que tuvieran mis datos personales y que para cuando ellos lo consideren me puedan llamar y yo poder dar mi versión” , aseguró Vásquez.

Tomado de @juanesvf

En ese momento, el editor dijo estar tranquilo por sus actuaciones en la redacción de El Colombiano. “Estoy totalmente tranquilo de mis actuaciones y esperaré a que la justicia actúe y resuelva esta situación, que no es cómoda para mí, ni para mi familia”, señaló.

La Flip junto al Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad (Dejusticia), solicitaron a la Corte Constitucional la revisión de la tutela que interpuso Vanesa Restrepo, para que se aclare el contenido de los derechos fundamentales de la periodista desde una perspectiva de género.