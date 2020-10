La mujer de 64 años que quiere recorrer Colombia en bicicleta

Aura Ospina es una mujer oriunda de Argelia, Antioquia, que desde pequeña lleva la pasión de las bicicletas por sus venas. Desafortunadamente, la pandemia la obligó a dar un pequeño descanso por las carreteras del país.

En 2019, la mujer de 64 años, salió desde su hogar en Guasca, Cundinamarca, para emprender una travesía de 24 días, pasando por Manizales, el Eje Cafetero y el Tolima. En una vieja bicicleta de hierro, Aura, sigue recogiendo los mejores momentos de este viaje que le ha dejado muchas enseñanzas.

“En el camino a Manizales me caí varias veces porque la rodilla con la que me bajo es la lesionada y la bicicleta es alta (...) Esa bici ya es un ícono para mí, me ha dado mis victorias”, dijo Aura en una entrevista para El Tiempo.

A sus 13 años, esta costurera antioqueña, aprendió a montar en una bicicleta alquilada. “En el pueblo alquilaban las bicicletas y a mí me tocó una muy alta. Pero estaba sola, nadie me enseñaba ni me empujaba del sillín y los pies no me llegaban al piso para impulsarme. Entonces hice de cuenta que del cielo bajaba una cuerdita de la que yo colgaba derechita. Y me estuve derechita, y bicicleta y yo andamos”, recordó la viajera.

Muchas de las personas que van en carretera y se la encuentran se la quedan viendo, y es que como no mirar a una mujer mayor, de 1.52 de estatura y con un rendimiento físico poco común para alguien de su edad, es algo que no se ve todos los días.

Al tiempo que recorre las carreteras de Colombia, captura esos momentos y los comparte con las personas que la siguen en sus redes sociales. En cada ciudad o pueblo al que Aura llega, se toma una foto en el letrero de bienvenida.

Tuvo su primera bicicleta cuando ya estaba casada y con cinco hijos abordo: una Monark oxidada y pesada con la que podía recorrer apenas dos kilómetros. Después de un tiempo, Aura, compró una bicicleta todo terreno de segunda y la fue armando. “Yo subía una loma a puro pedal y veía a la gente en buenas bicis, pero que subían caminando. Pensé que si tenía una de esas, iba a hacer maravillas”, recuerda la mujer.

Con esa vieja bicicleta azul y armada por ella, Aura empezó el viaje que por ahora no quiere terminar.

Uno de sus grandes ídolos es el ciclista Nairo Quintana, a quien apoya con gritos a través del televisor cada vez que lo ve competir. Además, el ciclista boyacense es una de las razones por las que Aura decidió a sus 63 años ir por primera vez a Boyacá en bicicleta.

Ahora, la pandemia, obligó a esta apasionada por los pedales, a hacer una pausa y a postergar sus planes para este año. “Ahora hubo una pausa en mis sueños viajeros (...) 2020 yo lo tenía destinado para no parar: iba a ir a Villavicencio, a Casanare, casi que sin fecha de regreso. Pero llegó la pandemia,se presentaron inconvenientes y ese viaje no se ha podido hacer”, expresó Ospina en la entrevista con El Tiempo.

Mientras todo vuelve a la normalidad, Aura planea pequeños viajes por el departamento de Antioquia, y junto a su familia planea el cambio de su bicicleta, que, aunque es un gran tesoro para ella, necesita una más ligera para así, conquistar todo Colombia sobre ruedas.