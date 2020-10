Gobernador de Santander y alcalde de Bucaramanga confirman que tienen Covid-19

Ambos mandatarios confirmaron el estado de su salud, a través de twitter. Foto: Alcaldía de Bucaramanga.

En las horas de la mañana de este miércoles, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, confirmaron, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, que dieron positivo para coronavirus.

El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, informó a través de Twitter que los resultados de su prueba fueron entregados luego de haber estado en una provincia del departamento.

“Santandereanos, como es costumbre cada que regreso de provincia por protocolo me realizó la prueba del COVID-19. Hoy recibí el resultado y es positivo, quiero contarles que afortunadamente no he presentado ningún síntoma y ya me encuentro cumpliendo el aislamiento obligatorio”, anunció Aguilar, a través de su cuenta de twitter.

Trino del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar. Foto: Twitter Mauricio Aguilar.

El gobernador, además, hizo un llamado a todos los ciudadanos para que sigan cuidándose y mantengan los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno nacional, para evitar el contagio y propagación del virus.

Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, confirmó en su cuenta de Twitter que resultó positivo en su última prueba de covid.

“Me encuentro bien, sin síntomas, y desde hoy trabajaré desde casa, cumpliendo todos los protocolos establecidos para estos casos”, añadió Cárdenas en su mensaje de Twitter.

Tweet del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey. Foto: Twitter Juan Carlos Cárdenas Rey.

La semana pasada, los dos mandatarios se reunieron de forma presencial con la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación (Mintic), Karen Abudinen Abuchaibe, para entregar 3.690 computadores y 3.725 tabletas que facilitarán las actividades en escuelas públicas santandereanas.