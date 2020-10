J. Balvin tendrá su propio combo en McDonald’s

Como Travis Scott, J Balvin colaboró con McDonalds y ahora tiene su propio combo de comida rápida.

Siguiendo los pasos de Travis Scott y Michael Jordan, J. Balvin será el primer colombiano, e hispanoparlante, en aparecer en un producto de MCDonalds. La “J. Balvin Meal”, un menú de Big Mac, papas fritas de tamaño mediano bañadas en salsa de tomate, y un McFlurry de Oreo, éste último gratis si es pedido a través de la aplicación del restaurante. El producto está disponible en Norteamérica desde el 5 de octubre y será introducido en otros mercados al día siguiente. El precio oscila entre los $6.75 USD y los $8.25 USD, de acuerdo con la región en donde esté la franquicia, cuyos restaurantes superaron la barrera de los 38.000 en todo el planeta .

“ Es una locura porque estamos hablando de Michael Jordan y Travis Scott, así que es una bendición ”, manifestó el artista en una entrevista a Complex, uno de los medios más destacados en la divulgación del Hip-Hop y la cultura pop de Estados Unidos. Para luego puntualizar: “ Me considero un ciudadano global, pero soy de Medellín, Colombia, y esta es la primera vez que trabajan con un latino. Es una gran campaña, así que me siento muy orgulloso de ella ”.

Balvin, quien fue contactado por altas directivas de la multinacional, promete que es una de muchas sorpresas para el resto de 2020, incluyendo una alianza con YouTube para la realización de un concierto virtual con componente de IA (Inteligencia Artificial), que será exhibido en algún momento del otoño de 2020. El artista, quien lanzó Colores unas horas antes del anuncio de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es percibido como uno de las 100 personas más influyentes de 2020 por la revista Time, título que comparte con otros 6 latinoamericanos, incluyendo al colectivo feminista Las Tesis. Además de ser un frecuente consumidor de las hamburguesas de los anillos dorados, Balvin contó a sus seguidores que combatió la depresión por muchos años, lo que generó una ola de aprecio más allá de su música.

Para McDonald’s, que este año elaboró otro producto con Travis Scott, rapero cuyo AstroWorld fue uno de los álbumes más reproducidos en plataforma durante 2019, es una oportunidad de innovar en el siempre competido mundo del entretenimiento con una apuesta de diversidad étnica, como la que representa Balvin, artista colombiano del género urbano. Afirma sentir una especie de orgullo y perplejidad, no solo por la alianza con la icónica cadena de comidas, sino porque es una forma de hacer un sueño realidad: “ Cuando me llamaron diciendo que querían trabajar conmigo, inmediatamente dije que sí porque se conecta conmigo y con mi infancia . Siempre he sido un gran admirador. Es una locura tener tu propia comida”.

Así mismo Balvin y McDonald’s tienen una alianza ganadora, dado que la imagen del primero junto con la ubicuidad de la segunda dan un toque de modernidad al conjunto, esto es, a uno de los menús más populares de la compañía. Para el artista es una experiencia vinculada a la conexión: “El menú me permite conectarme con personas que no conocen a J Balvin, es beneficioso para todos. Se trata de conectarse para hacer esto más grande ”. Experiencia que promueve en sus video y conciertos con las cadencias propias de la música urbana. El producto en sí no representa ninguna innovación, es más bien un llamado a divertirse, esto de acuerdo con analistas del sector de comidas rápidas tan reputados como RJ Hottovy, de la firma de análisis MorningStar.

¡Buen provecho!