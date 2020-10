Colombia recibirá 1.300 millones de dólares en inversión extranjera

Colombia Investment Summit 2019. Foto: Presidencia

En los próximos meses, Colombia recibirá US$1.300 millones por medio de trece proyectos de inversión extranjera. Los negocios se concretarán en el marco de la sexta versión del Colombia Investment Summit , la cumbre de IED más importante del país, que se llevará a cabo del 7 al 9 de octubre.

En el evento, más de 550 inversionistas provenientes de Latinoamérica, Europa, Asia y Norteamérica tendrán mil citas de negocios y podrán elegir un portafolio con más de 230 proyectos que buscan recursos para infraestructura, tecnología, agroindustria, energía, turismo, entre otros.

“Tenemos expectativas muy altas frente al Colombia Investment Summit y estamos seguros de que será un evento que contribuirá positivamente en la reactivación económica del país e impulsará la atracción de nueva inversión extranjera de eficiencia para la competitividad y crecimiento de las regiones”, aseguró Flavia Santoro, directora de ProColombia,

Durante la rueda de prensa, Santoro, dio a conocer varias de las iniciativas. Empresas como GreenYellow , que tiene entre sus planes desarrollar 11 proyectos de energía renovable por US $150 millones en Córdoba, Valle, Meta y Bogotá; Entoria Energy , que adelantará trabajos de generación solar de energía en Antioquia entre 2020 y 2025 con una inversión de US $200 millones; Península Investments incluirá el desarrollo de proyectos de Finca Raíz en Bogotá, Cartagena, Medellín y Bucaramanga; y la compañía Alorica ejecutará un Contact Center en Cali, haciendo una inversión inicial de, aproximadamente, US $5 millones.

Según el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, varios de estos proyectos están contemplados en la estrategia de relocalización de empresas que la agencia de promoción Colombiana está ejecutando hace dos meses.

Los recursos se destinarán a los sectores BPO, desarrollo de software y TI, agroindustria, metalmecánica, materiales de construcción, industrias 4.0, telecomunicaciones y químicos y ciencias de la vida en departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Santander, Risaralda, Atlántico, Valle y la capital colombiana.

“Colombia cuenta con factores naturales, como posición geográfica, que le permite contar con la salida de dos océanos, con la infraestructura necesaria a través de una red de puertos para aprovechar esos dos mares y con factores de política pública que nos han llevado a fortalecer los mecanismos de facilitación y atracción de inversión extranjera de eficiencia. Pero, además reconocido por los propios inversionistas, un capital humano preparado y comprometido”, Restrepo.