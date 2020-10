Las ‘coimas’ que persiguen a Álex Char, a su clan y que ahora señalan a la procuradora Margarita Cabello

Alex Char, exalcalde de Barranquilla y Elsa Noguera, Gobernadora del Atlántico

La periodista María Jimena Duzán reveló este sábado en su columna en la Revista Semana que el exalcalde de Barranquilla y ya figura presidenciable, Alex Char, junto a sus aliados y la recién elegida procuradora general de la nación, Margarita Cabello, estarían amedrentando, amenazando y hostigando al ganadero Luis Enrique Guzmán Chams tras unas denuncias que este interpuso contra el político por recibir coimas que él mismo pagó.

Según le dijo el ganadero a Duzán, la denuncia que le hizo a Char data de 2017 y señala a este de recibir varias coimas dentro del contrato de la construcción del tanque de agua de Barranquilla. Dice Duzán “los sobornos son innegables porque quien los pagó –que es Guzmán Chams– es el mismo que puso la denuncia”. El primer pago que hizo a Alex Char habría sido a finales de 2014 por 2.300 millones de pesos, equivalentes al 10 por ciento del contrato del megatanque. Esta coima la debió pagar un contratista llamado Carlos Bengal, pero este le pidió el dinero prestado a Chams, quien aceptó si le aseguraba que recibiría ganancias por eso.

El hombre le contó a Duzán que ese dinero se usó en los gastos de campaña para la segunda reelección de Álex Char como alcalde de Barranquilla, en 2016.

La segunda coima se habría pagado cuando Elsa Noguera, actual gobernadora del Atlántico y ficha política del clan Char, aprobó un adicional al contrato del tanque de agua por 3.600 millones mientras era ministra de Vivienda, entre 2016 y 2017. Un adicional que se aprobó para el proyecto que ella misma firmó cuando era alcaldesa de Barranquilla.

Guzmán Chams afirmó que pagó el diez por ciento de ese adicional (360 millones de pesos) en dos tandas. Una por 200 millones a Héctor Amaris, el brazo derecho de Álex Char y los otros 160 millones a Jorge Padilla, quien en ese tiempo era secretario jurídico del alcalde Char.

En su columna la periodista afirma que Chams en julio de 2017 se cansó de pagar las coimas sin obtener los beneficios que le prometieron y él mismo los denunció ante la Fiscalía para poder recuperar su dinero. Frente al ente acusador el ganadero contó tanto el pago de las coimas como la corrupción que se vivía en la alcaldía Char.

A partir de ahí empezaron las amenazas. El primero llegó por parte de David Name, actual senador , que le advirtió que si no retiraba la denuncia iba a mover todas sus fichas para que no avanzaran. En este momento fue que le habló de Margarita Cabello, quien tenía el cargo de ministra de Justicia. “David Name me dijo que, si no retiraba la denuncia, él recurriría a la amistad íntima que tenía con la señora Margarita Cabello”, afirmó Chams. Después de estas amenazas, asegura el ganadero, ninguno de los procesos que interpuso en Barranquilla prosperaron así que los llevó a la Fiscalía de Bogotá.

La siguiente amenaza provino de Jorge Padilla, el secretario jurídico de Álex Char, quién le dijo que si no retiraba la denuncia “ella, movería sus influencias en Bogotá y Barranquilla para que los negocios, es decir, las denuncias, no prosperaran”, afirmó Chams.

Por otro lado, Luis Fernando Vásquez, un empresario barranquillero y que, según la periodista, tiene problemas con la justicia estadounidense habría amenazado de muerte a Guzman Chams.

Una vez también el mismo Álex Char le dijo, según la columna, “métete en la cabeza que yo soy un intocable”.

El pasado 11 de septiembre de 2020, el ganadero presentó una nueva denuncia en la que afirma con pruebas que es víctima de amenazas, perfilamientos y seguimientos por parte de los anteriormente mencionados.

La periodista remata el texto expresando la paradoja de que Álex Char se estaría preparando para una candidatura a la presidencia de Colombia y que Margarita Cabello, quien se investirá como procuradora en enero, está siendo investigada por constreñimiento a la justicia por este caso.