Claudia López, alcaldesa de Bogotá: “Destruir la ciudad no va a acabar el abuso policial”

Mensaje de la alcaldesa de Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció este jueves en contra de la violencia en las manifestaciones que se extendieron por buena parte de la capital colombiana en repudio a un caso de abuso policial, y remarcó que los destrozos no son la solución.

“Así como condenamos el abuso policial también condenamos la violencia y vandalismo por parte de algunos manifestantes. El abuso y la violencia no se soluciona con más violencia. Es en estos momentos donde debemos aferrarnos a la Constitución y movilización ciudadana pacífica”, dijo López, quien publicó un video con su mensaje en las primeras horas de la jornada.

La muerte de Javier Ordóñez, un hombre de 46 años que fue sometido con brutalidad y el uso repetido de una pistola eléctrica Táser por dos policías en Bogotá, desató este miércoles protestas violentas en la capital de Colombia que dejaron al menos cinco muertos y decenas de heridos.

La brutal intervención que causó la muerte de Ordóñez

“Quiero insistir en que destruir a Bogotá no va a arreglar la policía. No va a acabar el abuso policial. Ahora tenemos que arreglar el abuso policial, el abuso de autoridad y la ciudad, en un momento en que tenemos muchas más dificultades. Los invito a que nos movilicemos con dolor, con indignación, pero no a la destrucción. Caldear los ánimos, destruir a Bogotá, esa no es la solución”, remarcó.

En su mensaje, donde calificó la muerte de Ordóñez como “un presunto homicidio”, dijo que ha cumplido su labor como alcaldesa al coordinar las fuerzas de seguridad y repasó las cifras de reducción de crímenes. Si bien manifestó su “dolor por Javier y su familia”, así como los parientes de los recientemente fallecidos y heridos, lamentó también que “los impuestos se van por el sifón cada vez que destruimos un establecimiento, un bus”.

Los disturbios en el barrio Villa Luz (AP)

La violencia e indignación se apoderó de las calles de Bogotá y se extendió a otras zonas del país (AP Photo/Ivan Valencia)

En la capital colombiana turbas prendieron fuego a los Comandos de Acción Inmediata (CAI) de la Policía de barrios como La Gaitana, Castilla, Kennedy, La Soledad, Ciudad Berna, Ciudad Roma y Usme, y además quemaron canastas de basura, motocicletas de la Policía e incluso volcaron y destruyeron camionetas de esa institución y de la Fiscalía.

“Ahora tenemos que arreglar el abuso policial, el abuso de autoridad y la ciudad, en un momento en que tenemos muchas más dificultades”, lamentó López.

En un video de cinco minutos, grabado por testigos de la agresión, se ve cómo los policías someten a Ordóñez con violencia y con descargas prolongadas de armas Táser en distintas partes del cuerpo a pesar de que este ya estaba en el suelo en estado de indefensión.

