En el audio que referencia dice que a un niño se le presentó repentinamente una persona no identificada que es descrita como un “camionero” y le dijo que en la mitad de la Biblia encontraría el “pelito” milagroso, el cual tenía que ponerlo a hervir en agua y después consumirlo. De esta manera “las personas que tengan coronavirus se van a curar y las que no lo tengan no les va a dar”.