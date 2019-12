Esta iniciativa de diálogo no es aceptada por el Comité Nacional de Paro como un espacio válido para interlocutar con el Gobierno, ya que consideran que la discusión debe girar sobre los 13 puntos planteados en el pliego de peticiones del paro, los cuales no deben ser discutidos con otros sectores sociales y gremiales que no están promoviendo las manifestaciones ciudadanas.