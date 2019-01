En un principio Izzy mantuvo en secreto su trabajo, hasta que empezó a circular entre sus conocidos en Cali uno de los videos que había grabado. Entonces, decidió contarlo a su familia. "Soy feliz haciéndolo. No lo estoy haciendo ni por la plata, ni porque esté perdida. Lo estoy haciendo porque me gusta mucho el porno, me gusta mucho el sexo, no me importa que me vean en la cámara", les confesó.