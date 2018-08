La firma del Acuerdo de Paz no ha logrado disminuir las economías ilegales y su consecuente violencia no da tregua. A esa conclusión llegó la Misión de la Organización de los Estados Americanos para el Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (Mapp-OEA) luego de 1.500 visitas realizadas a territorios abandonados por la desmovilización de las FARC. En su informe 24, explica cómo se han fortalecido los grupos disidentes de esa ex guerrilla bajo prácticas criminales que generan incertidumbre en las expectativas de éxito del posconflicto.