Por qué los camellos pueden ver durante las tormentas de arena: la adaptación ocular que protege sus ojos

Los camellos desarrollan párpados transparentes que actúan como gafas naturales para sobrevivir en el desierto (REUTERS)

Los camellos sorprenden por su capacidad para sobrevivir en algunos de los entornos más implacables del planeta. Estos animales, conocidos por recorrer grandes extensiones de desierto, enfrentan a diario desafíos que pondrían en jaque a la mayoría de las especies.

La arena suspendida en el aire y la luz solar intensa representan una amenaza constante para sus ojos, pero desarrollaron una solución biológica que los distingue: párpados transparentes que funcionan como anteojos naturales incorporados.

De acuerdo con el análisis publicado en Forbes del biólogo evolutivo Scott Travers, a diferencia de otros mamíferos, los camellos no solo resisten el polvo y el sol abrasador, sino que conservan intacta su visión, algo esencial para encontrar alimento, evitar peligros y desplazarse por la vasta aridez.

La anatomía de sus ojos, lejos de ser una simple barrera, constituye un sistema de defensa dinámica y especializada que les permite mantener la orientación y la percepción incluso en medio de tormentas de arena.

Adaptaciones visuales ante los desafíos del desierto

El desierto plantea desafíos como calor extremo, sequedad y partículas en suspensión que dificultan la supervivencia. Para los camellos, la visión es crucial para encontrar recursos, evitar depredadores y relacionarse con su grupo; cualquier daño ocular puede ser determinante para su vida.

Tanto los Camelus dromedarius como los Camelus bactrianus poseen un sistema ocular multicapa, con pestañas largas y membranas especiales que refuerzan la protección ante tormentas de arena (Crédito: Freepik)

Los camellos enfrentan estos riesgos con ojos ubicados en la parte alta de la cabeza, lo que les otorga un campo visual amplio. Además, sus pupilas alargadas horizontalmente les permiten detectar mejor los contrastes en terrenos planos, una ventaja significativa en el desierto.

Párpados y membrana nictitante: una defensa sofisticada

La mayoría de los mamíferos cuenta con un párpado superior y otro inferior que parpadean para mantener la superficie ocular húmeda y limpia. Los camellos presentan una variante anatómica notable: poseen un tercer párpado, conocido como membrana nictitante.

De acuerdo con la revista científica Journal of Veterinary Anatomy, esta membrana es un pliegue delgado que puede cubrir el globo ocular sin bloquear del todo la visión.

Tanto el párpado superior como el inferior son particularmente largos y cada uno incorpora su propia membrana nictitante, que destaca por su transparencia. Según detalló Travers, esta estructura posibilita que el animal filtre gran parte del polvo y la arena, reduzca el deslumbramiento y proteja la córnea de daños mecánicos.

La membrana nictitante en los camellos protege la córnea de la arena y el deslumbramiento sin bloquear la visión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionamiento de estas membranas se asemeja al uso de anteojos con una pantalla transparente, pero en este caso la protección es parte integral de la propia anatomía. El diseño por capas de este sistema ocular es fundamental para su eficacia.

Sistema multicapa: pestañas, membrana y secreciones especializadas

Un rasgo distintivo en los camellos es la doble hilera de largas pestañas curvas presentes en cada párpado. Estas pestañas desvían partículas grandes y disminuyen el impacto directo del viento y el polvo sobre los ojos.

El biólogo evolutivo explicó que la membrana nictitante, que se mueve horizontalmente sobre la córnea, mantiene su transparencia a diferencia de las membranas opacas que se observan en otros animales. Esta cualidad permite el paso de la luz, a la vez que protege de partículas finas y reduce la irritación ocular.

Las pupilas horizontales de los camellos facilitan la detección de contrastes y mejoran la orientación en terrenos desérticos (Crédito: Freepik)

Los tejidos de los párpados y las membranas están recubiertos de células epiteliales especializadas que secretan moco y lágrimas. Estas sustancias cumplen una función adicional: atrapan la suciedad y los residuos, expulsándolos sin provocar molestias, lo que refuerza la protección ocular ante las condiciones extremas.

Gracias a este sistema, los camellos pueden mantener la visión incluso en medio de tormentas de arena frecuentes en su entorno.

Transparencia y función de la membrana nictitante

Según un estudio citado en el análisis, la presencia de la membrana nictitante no es exclusiva de los camellos; muchos vertebrados, como aves y reptiles, la presentan. En los humanos, apenas queda un vestigio de esta estructura, conocida como plica semilunar.

Lo que diferencia a los camellos es la transparencia y flexibilidad de su membrana, que les permite mantener la percepción visual mientras están protegidos. Travers describió que esta transparencia se logra mediante una menor cantidad de vasos sanguíneos, una estructura celular aplanada y una matriz extracelular delgada que evita la opacidad.

La transparencia de la membrana nictitante de los camellos se debe a una estructura celular única que evita la opacidad y permite la entrada de luz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando una ráfaga de polvo amenaza su visión, los camellos pueden cerrar parcialmente los párpados y deslizar la membrana nictitante sobre la córnea. Sus ojos permanecen protegidos sin interrumpir el contacto visual con el entorno. Incluso con la membrana extendida, logran seguir visualmente los objetos, lo que demuestra la funcionalidad de esta adaptación.

Costos y ventajas evolutivas del sistema ocular

El desarrollo de párpados transparentes y membranas especializadas no está exento de costos. Mantener estas estructuras requiere energía, ya que implica control muscular y producción de secreciones. Las rutas genéticas responsables de estas adaptaciones deben regularse con precisión durante el desarrollo del animal.

No obstante, las ventajas superan los inconvenientes. La posibilidad de desplazarse, buscar alimento y reproducirse en el desierto depende en parte de una visión continua. A lo largo de la evolución, la selección natural favoreció a los camellos con mecanismos de defensa ocular más efectivos, modelando el sistema de protección multicapa que se observa en la actualidad.