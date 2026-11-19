El evento de la Corporación Matamoros se llevó a cabo la noche del martes 17 de noviembre de 2026 en Bogotá (Policía Nacional)

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El presidente Abelardo de la Espriella participó en la XVI edición del Premio a la Excelencia Policial, ceremonia en la que recibió una distinción y aprovechó para trazar los ejes de su política de seguridad. Desde ese escenario, el mandatario dejó una de las frases que protagonizó la jornada: “Me puedo vestir de policía y lo voy a hacer pronto”.

Más allá del gesto, el jefe de Estado destacó que la Policía Nacional cumple un papel central en la protección de los colombianos. En ese marco, planteó la necesidad de fortalecer una institución con vocación de servicio, capaz de enfrentar la criminalidad con determinación, pero siempre dentro de los límites que fijan la Constitución, la ley y los derechos humanos.

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La cercanía con la ciudadanía fue uno de los puntos que De la Espriella puso sobre la mesa. Para el mandatario, una fuerza pública eficaz no es aquella que únicamente cuenta con capacidad operativa, sino la que también genera confianza en los territorios.

“Un policía que sepa oír, que acuda cuando alguien necesita ayuda y que ejerza la autoridad con firmeza y respeto”, dijo el presidente, al señalar que la legitimidad de cualquier institución se construye desde el trato cotidiano a las comunidades.

(Policía Nacional)

En ese hilo, enlazó estos principios con su propuesta de la Patria Milagro, según la cual la seguridad debe edificarse sobre una autoridad efectiva que garantice los derechos fundamentales de la población.

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Firmeza contra el crimen, con la Constitución como límite

El mandatario también se refirió al terrorismo y a los grupos criminales que operan en distintas regiones de Colombia. Exigió una respuesta contundente por parte de la Policía, sin que ello implique apartarse del marco jurídico vigente. “La Policía debe actuar con toda firmeza, con toda la firmeza que permiten la Constitución y la ley”, precisó ante el recinto.

El evento fue el marco para exaltar valores como la honorabilidad, el profesionalismo y la dedicación al servicio de la sociedad colombiana. Al cerrar su intervención, De la Espriella reiteró que vivir con seguridad es un derecho de todos los colombianos y que la Policía es fundamental para garantizarlo. “Los colombianos tienen derecho a vivir seguros y en esa loable causa, en ese importante propósito, la Policía Nacional es fundamental”, concluyó el presidente.

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Con esa idea, ratificó su respaldo a la institución y sintetizó en tres pilares el rumbo que espera de ella: firmeza frente al delito, proximidad con la gente y acatamiento a la Constitución y la ley.

De la Espriella vistió uniforme militar en operativo contra las disidencias de las Farc

De la Espriella volvió a encarar, como hizo en megaoperativos en Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá, a varios líderes criminales, y en esta ocasión alias Barba Chivo no se salvó de la confrontación que lo hizo volverse viral en redes sociales (@ABDELAESPRIELLA/X)

La imagen del presidente Abelardo de la Espriella con indumentaria de camuflado y portando un arma no fue en la ceremonia policial, sino en Cúcuta, capital de Norte de Santander, donde encabezó la presentación de resultados de un operativo contra el frente 33 de las disidencias de las Farc, la estructura vinculada a la facción comandada por alias Calarcá. El acto, realizado en la madrugada del 10 de noviembre de 2026, dejó cuatro personas muertas y seis capturadas, según informó el Gobierno nacional.

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El mandatario estuvo acompañado por integrantes de la fuerza pública y por el mayor general (r) Jorge Mora, ministro de Defensa. Durante su intervención destacó la autorización del bombardeo y mostró los resultados del operativo ante los medios de comunicación. La escenografía incluyó armamento incautado y referencias directas a la operación militar. No era la primera vez que De la Espriella aparecía con uniforme: en ocasiones anteriores también había participado en actos públicos vestido con indumentaria de piloto de la Fuerza Aérea.

Días después, en un evento en el municipio de Roldanillo, Valle del Cauca, De la Espriella salió al paso de las críticas que generó su aparición con uniforme militar y explicó las razones detrás de esa decisión. Para el mandatario, vestir el camuflado fue una forma de demostrar su compromiso con las fuerzas armadas y de rendir homenaje a los soldados que, según sus palabras, arriesgan la vida cada día para defender a los colombianos de los grupos armados.

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El presidente señaló que su decisión buscaba honrar a los soldados que ponen en riesgo su vida al combatir contra los grupos armados - (Presidencia)

“Así que tengan la certeza de que este gobierno, de que su presidente está comprometido y soy un soldado de la patria. Por eso me visto de soldado, porque vine a servirle a Colombia, porque honro a los héroes, policías y militares, porque no tengo otro pensamiento distinto a ayudarle a la gente que lo necesita y a libertar a nuestro país de la injusticia, de la desigualdad, de la pobreza y de los criminales”, declaró el jefe de Estado ante los presentes en Roldanillo.

En la misma intervención, el presidente apeló a un lenguaje de sacrificio y compromiso histórico. “He venido aquí a ofrendar mis mejores años por esta patria. No he venido a quejarme, he venido a resolver y estoy seguro que con la ayuda de Dios y el concurso de todos los colombianos, vamos a reconstruir entre todos a nuestro país. Vamos a construir la Patria Milagro. Nos vamos a levantar de las cenizas como el ave fénix, porque los colombianos nunca la hemos tenido fácil”, afirmó.

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Desde ese mismo escenario, De la Espriella anunció que el Gobierno nacional tiene lista una inversión de más de $ 12.700.000.000 destinados a la reconstrucción del Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo, una medida que presentó como una muestra concreta del respaldo del ejecutivo a las regiones.