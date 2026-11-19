Cámaras de seguridad grabaron robo con arma de fuego en zona comercial de Bogotá (@PasaenBogota/X)

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Dos hombres armados ingresaron a un local del sector de Unilago, en la localidad de Chapinero, y cometieron un robo contra el propietario del establecimiento, a quien le quitaron una cadena de oro y otros objetos de valor. El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles 18 de noviembre de 2026 y quedó registrado por cámaras de seguridad.

Los asaltantes entraron al negocio y amenazaron al comerciante con armas de fuego. Luego tomaron sus pertenencias y salieron del sitio, según la información preliminar conocida sobre el caso.

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Tras concretar el hurto, los responsables abordaron motocicletas que los esperaban en inmediaciones del establecimiento. En la fuga habrían participado otros sujetos, quienes facilitaron la salida de los dos hombres que ingresaron al local.

Las cámaras registraron la entrada de los hombres armados

Los videos de seguridad serían una de las principales pruebas para reconstruir la secuencia del atraco e identificar a quienes participaron. Las grabaciones muestran el ingreso de los delincuentes al negocio y el momento en que someten al dueño.

Robaron objetos de valor a propietario de un local en Chapinero (@PasaenBogota/X)

La información disponible no precisa el valor de la cadena de oro ni de los demás elementos robados. Tampoco se conocen, hasta ahora, capturas o datos oficiales sobre la identidad de los involucrados.

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El caso ocurrió en una zona comercial de alta afluencia de personas, reconocida por concentrar negocios de tecnología, accesorios y servicios. La situación generó comentarios entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron las condiciones de seguridad para comerciantes y clientes en ese sector de Bogotá.

Uno de los internautas escribió: “Necesito la paciencia del man que está jugando play”, en referencia a una de las personas que aparece en el registro audiovisual durante el asalto, quien sería un trabajador de la víctima y aparece jugando Play en medio del robo.

Otra publicación ironizó sobre la situación con el mensaje: “Bogotá camina segura”.

Usuarios cuestionaron la reacción durante el robo

También hubo comentarios que abordaron la posibilidad de responder con armas ante un episodio de este tipo. Un usuario señaló: “Y la pregunta: ¿bien, en la mariconera? Por eso es que para las armas se requiere entrenamiento”.

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Delincuentes amenazaron a dueño de negocio y escaparon en motos de Unilago (@PasaenBogota/X)

En el mismo mensaje añadió que “la reacción no es disparar a todo lo que se mueva” y planteó que, en una situación de riesgo, se debe tener claridad sobre el objetivo y evitar afectar a civiles u otras personas presentes.

Cinco mujeres golpearon a otra en Bogotá por un presunto robo

Un grupo de cinco mujeres rodeó y golpeó a otra mujer en una zona verde junto a una estación de servicio de Bogotá, en un episodio que fue grabado por personas que transitaban por el sector. La agresión, difundida en redes sociales el 17 de noviembre de 2026, estuvo acompañada de acusaciones no verificadas sobre un presunto hurto.

En el video se observa que varias mujeres se abalanzan sobre la señalada, la llevan hacia el césped y la sujetan mientras le halan el cabello. Conductores y transeúntes presenciaron la escena desde vehículos detenidos y otros puntos cercanos a la vía.

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La publicación que compartió las imágenes afirmó que la mujer habría sido abandonada por quienes la acompañaban después de, supuestamente, robar pertenencias a una joven. El mensaje definió lo ocurrido como un acto de “justicia por mano propia”.

Acusación de robo terminó en ataque colectivo contra una mujer junto a una Texaco (@horusperegrinus/X)

Sin embargo, el audiovisual no incluye los momentos previos a la confrontación ni permite confirmar la acusación de hurto. Tampoco se aprecia la presencia de policías u otra autoridad durante la agresión.

Las imágenes muestran que, mientras algunas participantes golpean a la mujer, otras personas permanecen cerca de la estación de gasolina. El hecho ocurrió a pocos metros de una vía con tránsito vehicular.

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La circulación del video generó comentarios que avalaron la agresión y utilizaron expresiones violentas contra la mujer señalada. Un usuario escribió: “Así sea mujer, si se pone a robar, que le den paloterapia”.

Otro comentó: “La próxima, un litro de pegante en el pelo”. También aparecieron publicaciones que celebraron la acción colectiva, pese a que no existe una versión oficial que confirme que la víctima hubiera cometido un robo.