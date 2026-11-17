La Policía acompañará a la auxiliar en la presentación de una denuncia penal por los presuntos actos de discriminación racial y violencia contra la mujer. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae) y captura de video

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El ministro de Defensa rechazó los presuntos actos de racismo y violencia verbal contra una auxiliar de Policía en Cali, luego de que se difundiera un video en el que un hombre habría dirigido expresiones discriminatorias contra la uniformada por su color de piel. El funcionario anunció que la Policía Nacional respaldará las acciones legales y acompañará a la joven en la presentación de una denuncia penal prevista para este 17 de noviembre de 2026.

A través de sus redes sociales, el ministerio se refirió a los hechos ocurridos durante la madrugada del 15 de noviembre, en el barrio Obrero, y manifestó su rechazo a las expresiones que quedaron registradas en la grabación.

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“Rechazamos categóricamente los actos de violencia verbal y discriminación racial sufridos por una auxiliar de policía en la madrugada del pasado 15 de noviembre en el barrio Obrero de Cali, cuya agresión quedó registrada en un video de redes sociales”, expresó el ministro.

En su pronunciamiento, mindefensa informó que la Policía activó los protocolos institucionales para garantizar la protección integral de la uniformada y de su núcleo familiar. Entre las medidas dispuestas se encuentran el acompañamiento psicológico y jurídico, así como el respaldo para acudir ante las autoridades competentes.

El ministro precisó que la institución acompañará a la auxiliar en la presentación de la respectiva denuncia penal, procedimiento previsto para hoy 17 de noviembre. La actuación estará relacionada con los presuntos hechos de discriminación racial y violencia contra la mujer.

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El funcionario también se refirió a la posición del Ministerio de Defensa frente a este tipo de conductas y reafirmó el compromiso institucional con la defensa de la dignidad humana, la igualdad, el respeto por la diversidad y los derechos de las mujeres.

“No toleraremos ni justificaremos ninguna manifestación de racismo o violencia de género”, señaló al finalizar su mensaje.

El ministro de Defensa rechazó los insultos contra la uniformada y confirmó el acompañamiento psicológico y jurídico para ella y su familia. - crédito @mindefensa/X

Qué muestra el video de los presuntos insultos racistas en Cali

La reacción del ministerio se produjo después de que comenzara a circular en redes sociales una grabación de la interacción entre un hombre y una auxiliar de Policía en el barrio Obrero de Cali.

En las imágenes se escucha al hombre dirigir expresiones discriminatorias contra la uniformada y hacer referencia a su color de piel en términos ofensivos. El registro muestra a la joven durante el intercambio verbal, aunque no se han divulgado detalles sobre las circunstancias que antecedieron al episodio.

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La identidad del hombre que aparece en el video no ha sido revelada públicamente. Tampoco se han conocido detalles adicionales sobre su situación frente a las autoridades.

La grabación corresponde a hechos ocurridos durante la madrugada del 15 de noviembre y fue difundida posteriormente en plataformas digitales, donde generó rechazo por las expresiones dirigidas contra la integrante de la Policía.

La difusión de las imágenes en redes sociales causó rechazo por presuntas agresiones verbales y conductas racistas dirigidas contra la mujer policía (@tigre903/X)

Policía Nacional confirmó acompañamiento a la auxiliar y su familia

Un día después de los hechos, el 16 de noviembre de 2026, la Policía Nacional ya había emitido un comunicado de prensa en el que rechazaba los presuntos actos de discriminación racial y violencia verbal contra la auxiliar.

La Policía también expresó su solidaridad con la auxiliar y reiteró que no tolera ni justifica ninguna manifestación de racismo, discriminación o violencia contra las mujeres.

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Autoridades anunciaron respaldo jurídico y psicológico para la uniformada, tras un episodio registrado en el barrio Obrero durante la madrugada del 15 de noviembre (Policía Nacional)

La Alcaldía de Cali pidió identificar a los responsables

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, mostró su indignación por el episodio a través de un mensaje publicado en sus redes sociales: “Desde la @AlcaldiaDeCali rechazamos de manera contundente los insultos racistas y las expresiones de discriminación contra una uniformada de nuestra Policía Metropolitana (sic)”.

Eder señaló que los integrantes de la institución deben recibir un trato respetuoso durante el ejercicio de sus funciones: “Detrás de cada uniforme hay un ser humano que merece respeto. Nuestros policías están en las calles trabajando por la seguridad de todos los caleños y no podemos permitir que sean víctimas de agresiones o discriminación”.

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El alcalde indicó que la Alcaldía trabaja con la Policía Metropolitana Santiago de Cali para “identificar a las personas responsables de este delito y avanzar en las actuaciones correspondientes”.

En su pronunciamiento, el mandatario local llamó a impedir que la discriminación racial tenga cabida en la ciudad: “En Cali cabemos todos. No podemos permitir que el racismo y la discriminación tengan espacio en nuestra ciudad. El respeto debe estar siempre por encima de cualquier diferencia”.

La grabación difundida en plataformas digitales muestra expresiones discriminatorias y llevó a las instituciones a anunciar acciones ante las autoridades (Alejandro Eder/X)