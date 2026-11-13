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Así será el nuevo circuito de carreras que construirán dentro del AIFA: tendrá 2.6 kilómetros y certificación FIA

El anuncio se realizó en el Museo Militar de Aviación

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El automovilismo mexicano tendrá un nuevo escenario en Santa Lucía. Las instalaciones de la Base Aérea Militar, donde también opera el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), albergarán el Circuito Defensa MX, un trazado de 2.6 kilómetros que formará parte de un proyecto para combinar competencias de autos y exhibiciones aéreas.

La iniciativa fue presentada el pasado 11 de noviembre por OPEMSA México y BYD México Racing Cup, en coordinación con el comité organizador de la Feria Aeroespacial México (FAMEX 2027) y la Secretaría de la Defensa Nacional. El proyecto contempla la realización del FAMEX Grand Prix, un evento que buscará reunir al automovilismo y la aviación en un mismo espacio.

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El anuncio se realizó en el Museo Militar de Aviación, ubicado dentro de la 1/a. Zona Aérea Militar, en el complejo aeroportuario de Santa Lucía, Estado de México. Bajo el lema “El Cielo y el Asfalto se Unen”, los organizadores plantean una propuesta que vincula el deporte motor con la tecnología, el turismo y la infraestructura aeronáutica.

Así será el Circuito Defensa MX que estará dentro de las instalaciones del AIFA

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El nuevo trazado tendrá una extensión de 2.6 kilómetros y estará ubicado dentro de las instalaciones militares de Santa Lucía, bajo un esquema de uso dual. Uno de los objetivos del proyecto es que pueda integrarse a los recintos mexicanos con reconocimiento internacional para albergar competencias automovilísticas.

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Para ello, contará con dispositivos de seguridad con tecnología homologada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), además de trabajos especializados de Sport Marking. El proceso contempla buscar la certificación internacional ante OMDAI FIA.

En caso de conseguirla, el Circuito Defensa MX se sumaría al Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, y al Autódromo Internacional Miguel E. Abed, en Puebla, como parte de los escenarios nacionales con homologación internacional.

Cuándo será el FAMEX Grand Prix y qué categorías participarán

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El FAMEX Grand Prix estará integrado a la FAMEX Race Week, programada del 20 al 24 de abril de 2027. Durante cinco días se desarrollarán actividades relacionadas con el turismo deportivo y la industria automovilística en el Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México.

Las jornadas principales serán el 23 y 24 de abril, a partir de las 17:00 horas. El programa combinará carreras del serial BYD México Racing Cup con exhibiciones aéreas.

Entre las categorías contempladas se encuentran TCR México, FIA NACAM Fórmula 4, TC2000 y Vintage Formula, que formarán parte de las actividades de FAMEX 2027.

La edición de 2027 tendrá a Italia como país invitado de honor y a Hidalgo como estado invitado. Además del espectáculo deportivo, los organizadores buscan impulsar la llegada de visitantes y generar vínculos entre las industrias aeronáutica, tecnológica, turística y automovilística.

El proyecto también contempla una difusión internacional superior a los 18 millones de hogares en 17 países, mediante siete horas de transmisión en vivo por cada una de las dos jornadas estelares.

Con el Circuito Defensa MX y el FAMEX Grand Prix, Santa Lucía se prepara para recibir una propuesta que reunirá competencias de automovilismo y exhibiciones de aviación en abril de 2027.

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