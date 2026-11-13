Lilly Téllez llama a Sheinbaum a rendir cuentas ante el Senado: acusa a Morena de no aprobar iniciativa para que presidentes comparezcan

La legisladora cuestionó la credibilidad de López Beltrán y se burló de su apariencia física.

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La senadora panista Lilly Téllez llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a rendir cuentas ante la Cámara de Senadores, como parte de una propuesta que presentó para obligar a los titulares del Ejecutivo federal a comparecer personalmente ante el pleno cuando se aborden asuntos de trascendencia nacional.

La legisladora sostuvo a través de un video publicado en sus redes sociales que su propuesta busca restablecer los contrapesos entre los poderes de la Unión, planteando que el presidente o la presidenta de México en turno pueda ser citada por el Senado durante la discusión de leyes o temas nacionales que requieran explicaciones directas del Ejecutivo.

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También propuso que el informe anual de gobierno sea presentado de manera presencial en el pleno senatorial. Bajo su iniciativa, la persona titular de la Presidencia tendría que rendir protesta de decir verdad y responder las preguntas de los legisladores. No obstante, acusó a la bancada de Morena de frenar la iniciativa “porque suplantaron la rendición de cuentas por campañas sistemáticas financiadas con las arcas públicas”, aseveró.

Lilly Téllez plantea comparecencias presidenciales ante el Senado

La senadora afirmó que presentó la reforma por segunda ocasión ante la falta de respaldo de la mayoría legislativa. Según su postura, el Congreso tiene la obligación de vigilar el uso de los recursos públicos y exigir explicaciones sobre el destino del dinero de los mexicanos.

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Claudia Sheinbaum y Lilly Téllez. (especial)

“Para evitar el abuso de poder, el poder tiene que frenar al poder”, señaló Téllez al citar el principio de división de poderes atribuido a Montesquieu. Desde esa idea, sostuvo que el Ejecutivo gobierna, el Congreso crea leyes y supervisa al gobierno, mientras los jueces hacen valer la Constitución.

La legisladora panista expuso que los contrapesos sirven para proteger a la población, sin importar el sentido de su voto. También planteó que la Constitución establece límites para quien obtiene la Presidencia mediante las urnas.

Téllez cuestionó que el Poder Legislativo no ejerza una supervisión efectiva sobre el gobierno federal. Acusa que el Congreso dejó de funcionar como contrapeso y se convirtió en una instancia que respalda las decisiones tomadas desde Palacio Nacional.

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“El Congreso, que debería vigilar a la presidente, se dedica a encubrirla”, afirmó la senadora. En su mensaje, responsabilizó a la mayoría de Morena de impedir que la iniciativa avance dentro de la Cámara alta.

La propuesta incluye el informe anual bajo protesta de decir verdad

La reforma promovida por Lilly Téllez contempla dos mecanismos. El primero permitiría al Senado citar a la persona titular de la Presidencia durante la discusión de una ley o un asunto de trascendencia nacional.

El segundo establecería que el informe anual de gobierno se entregue en persona ante el pleno. La comparecencia tendría que realizarse bajo protesta de decir verdad y con una ronda de preguntas de los senadores.

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La senadora sostiene que este modelo daría al Congreso herramientas para revisar las decisiones del Ejecutivo. También permitiría que los legisladores cuestionen directamente a la Presidencia sobre el gasto público, las políticas gubernamentales y otros asuntos nacionales.

Téllez afirmó que el gobierno federal debe explicar cuánto dinero utiliza, en qué lo gasta y cuáles son las razones de esas decisiones. Añadió que las autoridades deben poder ser frenadas cuando incurren en abusos desde sus cargos.

La propuesta fue avalada por la Comisión de Puntos Constitucionales y continuará su proceso legislativo.

La legisladora vinculó su propuesta con la necesidad de reforzar la división de poderes. Para ella, el Senado debe recuperar su función de vigilancia y evitar que el Ejecutivo concentre decisiones sin una revisión legislativa.

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Téllez acusa a Morena de bloquear la rendición de cuentas

Durante su mensaje, Téllez acusó a la mayoría oficialista de rechazar la iniciativa porque, según dice, sustituyó la rendición de cuentas por campañas financiadas con recursos públicos.

La senadora utiliza el término “mafiocracia” para referirse a Morena y sostiene que existe una estrategia de propaganda dirigida a influir en la percepción de los ciudadanos. Esa acusación forma parte de su argumento para exigir mecanismos de supervisión sobre el gobierno federal.

“Mi iniciativa es un paso firme contra la tiranía de la mafiocracia”, declaró la legisladora. También señala que México requiere avanzar hacia lo que define como una república constitucional, con instituciones capaces de limitar el poder presidencial.

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