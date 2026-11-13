México

Concentran 407 MDP en ingresos de recaudación de venta de bienes robados y del narco, incluyendo las de Ryan Wedding

Con la última subasta de las 57 motos del narco canadiense ingresó a la cuenta cerca de 71 millones

Subastará INDEP en CDMX más de 60 motocicletas de alta gama y competencia que fueron decomisados a Ryan Wedding. (FBI Los Ángeles/AP)
Subastará INDEP en CDMX más de 60 motocicletas de alta gama y competencia que fueron decomisados a Ryan Wedding. (FBI Los Ángeles/AP)
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El Instituto Nacional para Devolver a el Pueblo lo robado (INDEP) cerró un ciclo de subastas con una recaudación de 407 millones de pesos, impulsada por la venta presencial de bienes realizada el 11 y 12 de noviembre, que obtuvo 102 millones 143 mil pesos. Dentro de ese resultado, la comercialización de motocicletas de colección aseguradas en un caso de narcotráfico concentró 70 millones 911 mil 200 pesos.

La directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Mónica Fernández Balboa, explicó que los recursos obtenidos por la administración y venta de bienes asegurados se destinaron a programas sociales y al Fondo de Pensiones. El organismo buscó monetizar los bienes transferidos por dependencias federales para evitar que permanecieran inmovilizados o se perdieran.

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La subasta de motocicletas reunió 57 unidades vendidas de un lote de 62 que la Fiscalía General de la República transfirió al INDEP en julio. Las motos habían sido decomisadas durante un operativo relacionado con Ryan James Wedding, exatleta olímpico canadiense señalado por autoridades de Estados Unidos de dirigir una organización delictiva transnacional.

Fernández Balboa indicó que la puja atrajo a coleccionistas de otros países y que algunas de las unidades podrían exhibirse en museos internacionales. Las cinco motocicletas que no se vendieron durante la primera jornada quedaron programadas para una nueva subasta el próximo 27 de noviembre.

Se han recaudado un total de 407.9 millones de pesos de los bienes incautados a criminales Foto: Captura de pantalla Youtube Claudia Sheinbaum
Se han recaudado un total de 407.9 millones de pesos de los bienes incautados a criminales Foto: Captura de pantalla Youtube Claudia Sheinbaum

La venta de motos aportó 70 millones 911 mil 200 pesos

La venta de las motocicletas representó la mayor parte de los recursos obtenidos en la subasta presencial. El lote incluyó vehículos de alta gama y de colección que habían pertenecido a Wedding, quien compitió en snowboard durante los Juegos Olímpicos de Salt Lake City 2002.

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El canadiense fue detenido el 22 de enero de 2026 en la Ciudad de México y posteriormente fue trasladado al Distrito Central de California. Antes de su captura, figuró entre las 10 personas más buscadas por el FBI, que ofrecía USD 15 millones por información que llevara a su localización.

Claudia Sheinbaum informó que una parte de los recursos obtenidos por las motocicletas se destinó a la construcción del Conservatorio de Música de Tultepec, estado de México. La presidenta señaló que 40 millones de pesos financiarían el proyecto, al que se había comprometido durante su campaña tras escuchar a la Orquesta de Cámara Jóvenes por Tultepec.

Catean domicilios relacionados con Ryan Wedding en CDMX y Edomex
Foto: SSPC

“El día de ayer se recuperaron 70.1 millones de pesos de las motocicletas de esta persona dedicada a la delincuencia organizada y 40 millones de pesos van a ser dedicados al Conservatorio de Tultepec”, dijo Sheinbaum durante una conferencia en Palacio Nacional. La cifra detallada por el INDEP para la venta de 57 vehículos fue de 70 millones 911 mil 200 pesos.

El conservatorio de Tultepec atenderá a 3 mil 500 estudiantes

El Conservatorio de Música de Tultepec atenderá a 3 mil 500 estudiantes y, de acuerdo con autoridades locales, será el primero de carácter municipal en el país. La construcción estará a cargo del municipio y se previó su conclusión para 2028.

Sólo el 11 y 12 de noviembre de 2026 se recaudaron 102,143,000 de pesos
Sólo el 11 y 12 de noviembre de 2026 se recaudaron 102,143,000 de pesos

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, detalló que el inmueble contará con 24 salones de práctica, 16 espacios de ensayo y áreas destinadas a percusiones. El proyecto también contempló salones para danza, arte digital y cartonería, además de una concha acústica.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura participará en la creación de una licenciatura en música mexicana dentro del conservatorio. La oferta académica fue presentada como la primera de ese tipo en el país.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, afirmó que “detrás de cada instrumento habrá una oportunidad”. El alcalde de Tultepec, Ramón Sergio Luna Cortés, explicó que la orquesta juvenil nació como parte de un programa municipal de prevención de adicciones.

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Los recursos se dividieron entre programas sociales y pensiones

Fernández Balboa sostuvo que los bienes y recursos públicos indebidamente apropiados debían restituirse al Estado para financiar obras y servicios dirigidos a necesidades prioritarias. El INDEP recibió bienes de distintas dependencias y tuvo facultades para administrarlos, venderlos, donarlos o destruirlos.

Los recursos provenientes de procedimientos penales de la FGR se canalizaron al Fondo del Gabinete Social de la Presidencia. Los bienes relacionados con comercio exterior se dirigieron al Fondo de Pensiones.

de las 57 motos de Ryan Wedding se recaudó cerca de 71 millones de pesos, una se vendió en más de 2 millones
de las 57 motos de Ryan Wedding se recaudó cerca de 71 millones de pesos, una se vendió en más de 2 millones

La subasta presencial del 11 y 12 de noviembre alcanzó 102 millones 143 mil pesos, monto que la titular del organismo calificó como récord para el INDEP. Ese resultado elevó a 407 millones de pesos la recaudación acumulada por las subastas realizadas durante el año.

Aram Yair Flores Lara, percusionista de la Orquesta de Cámara Jóvenes por Tultepec, relató que su interés por la música comenzó con el son cubano. “Desde que lo descubrí en Spotify, me enamoré”, contó.

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