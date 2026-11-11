Los agujeros negros pueden ser desplazados de sus galaxias después de colisionar, afirma un estudio

Una hipótesis formulada en 2016 anticipó que los agujeros negros más veloces registran mayor ocultamiento por polvo al cruzar el núcleo galáctico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La unión de dos agujeros negros supermasivos puede dejar al objeto resultante fuera del centro de su galaxia. Esta afirmación fue comprobada por un equipo de investigadores que detectó una señal estadística compatible con agujeros negros desplazados por ondas gravitacionales tras analizar cerca de 100.000 cuásares, los núcleos luminosos de galaxias que albergan agujeros negros en plena actividad.

La teoría ya preveía ese desenlace, pero las búsquedas de objetos aislados no permitían descartar otras explicaciones para sus señales. El desafío consistía en encontrar una marca común en una población muy amplia: un rasgo que diferenciara a los cuásares con agujeros negros que recibieron un impulso después de una fusión.

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Un estudio publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society encontró esa marca en la luz de decenas de miles de cuásares. El hallazgo concreta una predicción formulada hace una década y abre una vía para estimar la frecuencia de esas fusiones a escala poblacional.

Las colisiones entre galaxias pueden expulsar al agujero negro resultante de su posición central

Las galaxias masivas suelen albergar un agujero negro supermasivo en su centro, con una masa que puede superar millones de veces la del Sol. Cuando dos galaxias se fusionan, sus agujeros negros se aproximan hasta formar un sistema binario, una pareja unida por la gravedad que pierde energía al emitir perturbaciones, hasta que ambos objetos terminan por unirse.

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Un análisis de 100.000 cuásares detectó señales de agujeros negros desplazados del centro de sus galaxias tras fusiones masivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los últimos momentos de esa fusión, esas perturbaciones pueden propagarse con distinta intensidad según la dirección. Esa emisión desigual genera un retroceso y puede impulsar al agujero negro resultante a varios millones de kilómetros por hora, de acuerdo con el comunicado de la Universidad Eötvös Loránd. Si ese empuje no alcanza para expulsarlo de la galaxia por completo, el objeto se desplaza, vuelve hacia el núcleo y oscila a su alrededor durante un tiempo prolongado.

La velocidad del agujero negro es mayor cuando cruza la región central, donde también se concentra más polvo. En 2016, Peter Raffai, profesor asociado de la Universidad Eötvös Loránd, junto con Zoltán Haiman y Zsolt Frei, propusieron que esa coincidencia debía producir una relación observable: los cuásares con agujeros negros más rápidos tendrían que aparecer, en promedio, más ocultos por polvo.

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La luz de dos regiones distintas permitió medir la velocidad y la cantidad de polvo

El nuevo trabajo examinó datos del Gran Relevamiento Digital del Cielo, un catálogo con más de 750.000 cuásares registrados. Tras aplicar filtros de calidad espectral, el equipo trabajó con una muestra de alrededor de 100.000 cuásares. Para cada uno, el equipo tomó el color relativo como indicador de la cantidad de polvo que se interpone en la luz.

El estudio advirtió que factores como los vientos de gas o la orientación del cuásar también pueden alterar las líneas de luz observadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para estimar el movimiento del agujero negro, comparó dos zonas que producen líneas de emisión, es decir, las huellas luminosas que ciertos gases imprimen en el espectro de luz. La zona cercana al agujero negro se mueve con él; la más distante, en cambio, sirve como referencia de la galaxia anfitriona. La diferencia entre ambas permitió calcular la velocidad a lo largo de la dirección de observación.

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Los resultados mostraron una correlación positiva, aunque moderada, entre la velocidad y el enrojecimiento por polvo. Según se detalla en el estudio, la proporción de cuásares muy enrojecidos pasó de alrededor del 6% a cerca del 20% al pasar de velocidades próximas a cero a 2.700 kilómetros por segundo, con uno de los umbrales de polvo utilizados. La señal se verificó tanto con una prueba que mide si dos variables cambian de manera ordenada como con otra que cuantifica relaciones lineales.

La señal se mantuvo bajo distintas condiciones de análisis

El aumento de polvo fue consistente al modificar el límite mínimo de velocidad y al calcular los desplazamientos con distintos métodos de medición de las líneas de luz. Además, la relación se diluyó cuando el análisis empleó únicamente las líneas de emisión estrechas, que provienen de zonas alejadas del agujero negro y no siguen su movimiento. Esa prueba refuerza que la señal no es un artefacto del método.

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La Agencia Espacial Europea proyecta el lanzamiento del observatorio espacial LISA en 2035 para medir directamente las colisiones entre agujeros negros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bence Bécsy, profesor asistente de la Universidad de Birmingham y autor principal del estudio, dirigió el análisis de los datos. “En lugar de buscar candidatos individuales, buscamos estadísticamente rastros de toda una población”, afirmó, según el comunicado de la Universidad Eötvös Loránd. El enfoque permitió identificar una señal compatible con la predicción sin presentar a cada cuásar como una prueba individual de expulsión.

El paper advierte, sin embargo, que otros procesos pueden alterar las líneas de luz medidas. Los vientos de gas, la entrada de materia hacia el centro, la orientación del cuásar o una región de emisión con forma asimétrica podrían contribuir a los desplazamientos observados. Según se detalla en el estudio, el trabajo también identificó una asimetría no resuelta: los cuásares con un tipo de corrimiento espectral aparecen, según el estudio, más oscurecidos que los del tipo opuesto a igual velocidad, una asimetría que la hipótesis del desplazamiento no resuelve por completo.

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Por eso, los autores plantean que los agujeros negros expulsados ofrecen una explicación natural para la correlación, aunque no una conclusión definitiva. El estudio propone repetir la búsqueda con otras líneas de emisión y medir el polvo directamente a partir de espectros ajustados.

Si la interpretación se confirma, la técnica permitiría estimar la frecuencia de esas colisiones y las condiciones del entorno en que ocurren. El resultado cobra relevancia porque la Agencia Espacial Europea planea lanzar en 2035 el observatorio espacial LISA, tres naves en formación separadas 2,5 millones de kilómetros, que detectarán directamente las perturbaciones del espacio producidas por esas colisiones: los mismos eventos cuya huella estadística este trabajo dice haber identificado.

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