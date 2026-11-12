Regina Torné y Virma González: la historia de un romance secreto que desafió los tabúes de Televisa

La actriz Regina Torné murió el 11 de noviembre en su residencia en Ciudad de México a la edad de 82 años. (facebook: El Mundo de Elioth)

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Regina Torné murió a los 82 años el miércoles 11 de noviembre en Ciudad de México, aunque otras fuentes señalan a Puebla, donde residió durante sus últimos años.

Considerada un ícono de la actuación, su vida rivalizó en dramatismo con la de los personajes que interpretó en cine y en las telenovelas.

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Su inesperada transición de la música a la actuación, el encarcelamiento de su única hija, Regina del Pilar Campos Incháustegui, condenada por homicidio, y sus amores han avivado el interés por la primera actriz.

La historia de Regina Torné y Virma González

En los años 70, Regina Torné se casó con el músico y director de Orquesta Mexicano, Carlos Campos. De ese breve matrimonio nació su hija.

A finales de esa década, inició una amistad con la actriz y modelo regiomontana Virna González, quien había destacado por llegar a la final del certamen Miss México.

Su cercanía coincidió con un alejamiento de Torné de la televisión tras incursionar en programas como El Chavo del 8. De acuerdo con reportes de la prensa de la época, Virma González reconoció tener una relación que trascendía la amistad con la actriz.

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El periodista Felipe Cruz describió dicha relación como una conexión sentimental.

“Ellas comenzaron a tener una amistad muy cercana; incluso llegó el momento en el que terminan iniciando una relación sentimental que duró muchos años”.

Torné mantuvo una amistad con Virma González hasta junio del 2000, cuando la actriz murió a causa de cáncer de páncreas.

A finales de esa década, inició una amistad con la actriz y modelo regiomontana Virna González, quien había destacado por llegar a la final del certamen Miss México. (Facebook: Regina Torné)

González no fue la única celebridad que fue vinculada sentimentalmente a Regina Torné. Felipe Cruz mencionó que en los 70 también surgieron rumores en torno a una relación entre la actriz y la productora Rosa Furmahn.

“Cuando las ven juntas a Rosa y Regina, un ejecutivo de la televisora habla con ellas y les dijo de una forma cordial que moderaran su comportamiento o podrían ser vetadas permanentemente”, indicó el periodista en una transmisión en YouTube.

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El Mundo de Elioth, sitio especializado en la industria del entretenimiento en México, también hace mención a un castigo impuesto por Televisa ante los rumores de una relación entre ambas actrices.

“Su vínculo personal y profesional fue muy sólido a lo largo de las décadas a pesar de los retos en la industria del espectáculo mexicano, pues el hecho de haberse pronunciado públicamente como pareja les valió un veto de más de diez años impuesto por Televisa, empresa de medios de comunicación para la que trabajaban”.

A pesar de que las especulaciones persistieron durante años, Regina Torné nunca habló públicamente sobre su relación con ambas actrices.

A finales de los años 70, la actriz volvió a ser una figura recurrente en las producciones de Televisa.

Su último trabajo y aparición pública

En enero de 2006, Regina del Pilar Campos Incháustegui, única hija de la actriz, fue arrestada y acusada del secuestro y homicidio de una mujer.

En septiembre de 2007, un juez la sentenció a 35 años de prisión y al pago de 163 mil pesos por reparación del daño.

Testimonios de su entorno más cercano que fueron fomentados por la prensa sostienen que la actriz nunca pudo superar el crimen y la sentencia de su hija.

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Pese a ello, la actriz siguió adelante con su carrera. Oficialmente, su última aparición en televisión fue en la telenovela Siempre tuya Acapulco, emitida en 2014.

Al igual que con otras primeras actrices, la industria fue olvidándola. En junio de 2025, tras una larga ausencia pública que derivó en rumores en torno a su estado de salud, Torné reapareció en la Feria Internacional del Libro Puebla (FILIP), donde recitó algunos poemas y compartió anécdotas con el público.

Oficialmente, su última aparición en televisión fue en la telenovela Siempre tuya Acapulco, emitida en 2014. (YouTube)

¿De qué murió Regina Torné?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer oficialmente la causa de su fallecimiento.

A través de un comunicado, la ANDA rindió homenaje a su trayectoria; sin precisar la causa de su deceso ni los motivos por los cuales no pasó sus últimos años en La Casa del Actor.

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