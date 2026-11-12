Víctor Hugo Aguilar, actor de doblaje, cuestiona el casting de voz para la nueva película de Rocky

Víctor Hugo Aguilar, voz de Rocky Balboa en redoblajes previos, acusa a la producción de priorizar popularidad en redes sociales sobre preparación actoral y advierte con una posible demanda por imitación de su voz. (@el.tigre2884)

Guardar

Víctor Hugo Aguilar, actor de doblaje mexicano criticó la elección de voz para el personaje de un joven Sylvester Stallone en la bioserie Yo soy Rocky.

A través de un video publicado en TikTok, el intérprete cuestionó el trabajo de Tomás Galván, conocido como Imitandup, por su manera de interpretar al protagonista.

PUBLICIDAD

Aguilar, quien prestó su voz a “Rocky Balboa” en redoblajes de la franquicia, “Johnny Bravo” y “Mace Windu” en Star Wars, había intentado antes conseguir el papel. Semanas previas al estreno del tráiler, el actor publicó otro mensaje para pedir apoyo y conservar la posibilidad de doblar a Anthony Ippolito, quien interpreta al joven Stallone en la producción.

“Es muy bueno imitando, pero eso es diferente a ser actor”

En el video, Aguilar reconoció la habilidad técnica de Galván sin validar su idoneidad para el papel. “Este chico, Galván o como se llame, es muy buen imitador. Pues imitando es muy bueno, pero eso es muy diferente a ser un actor”, afirmó.

PUBLICIDAD

El actor explicó que su molestia no respondía a no haber conseguido el personaje. “A mí no me preocupa el no haberlo hecho, eso no me preocupa. Me preocupa la situación que está pasando”, sostuvo.

El intérprete señaló que la elección de voz para el protagonista de la bioserie sobre Stallone refleja un problema mayor en la industria mexicana del doblaje.

Víctor Hugo señaló que existían opciones con trayectoria actoral comprobada para el papel. “Yo les puedo decir por qué no pusieron a Fernando Orozco. Que Fernando Orozco es un actorazo; aparte, es un chico que canta, tiene una voz estupenda, porque tiene una gran ventaja, que la puede modular como él quiera”, declaró.

El intérprete contrastó esa preparación con la de actores jóvenes egresados de escuelas de teatro que no logran oportunidades en la industria. “Otros que están en las escuelas de teatro salen y ni siquiera les dan oportunidad de hacer sala. Eso es algo terrible”, denunció.

PUBLICIDAD

El actor admitió su enojo frente a la decisión de casting. “Aquí es la cuestión, que yo estoy enojado, sí, muy enojado, porque tengo un carácter no de la ch*ng*d*, lo que le sigue”, expresó.

Aguilar insistió en que su crítica apuntaba a la falta de preparación escénica para encarnar un personaje del calibre de Stallone, incluso tratándose de una bioserie. “Para interpretar un personaje del calibre de Stallone, así sea una bioserie, tienes que saber lo que vas a hacer. ¿Y cómo vas a saber siendo eso? Pues siendo actor de carrera”, argumentó.

El actor dirigió un mensaje directo a Galván, a quien reconoció no conocer personalmente, pero con quien tenía un diferendo adicional por una imitación previa de su propia voz. “Aguas con eso, porque por ahí sí te puedo demandar yo a ti por usurpar mi personalidad”, advirtió.

PUBLICIDAD

Aguilar aclaró que su objeción no era personal contra Galván sino contra la decisión de asignarle el papel. “Lo único en contra tuya, y no tuya, es que no es el papel para ti”, puntualizó.

Criticó el estado actual del doblaje en México

La controversia se suma a la polémica reciente por el doblaje de "Wildwood: El bosque salvaje" y reaviva el debate sobre el casting de voces en producciones dirigidas al público latinoamericano.(Facebook Victtor Hugo Aguilar Santana)

El actor extendió su crítica al panorama general del doblaje, que según él priorizaba franquicias sobre calidad interpretativa. “Ahora son las mafias de los Avengers, las feminicidas, todas estas, grupo que se han hecho de tanta tontería”, señaló, en referencia a producciones que, consideró, repetían fórmulas sin renovar el talento actoral.

Aguilar mencionó que evitaba consumir doblaje salvo cuando reconocía el trabajo de actores con trayectoria consolidada. “Las que llego a ver es porque están Octavio Rojas, Pepe Vilchis, grandes actores de doblaje. Lo de ahora, lo que veo, olvídenlo. Eso es lo mismo, el mismo menú de tacos de lo mismo”, afirmó.

PUBLICIDAD

Respondió a las críticas que recibió en redes

El actor reconoció haber recibido mensajes de apoyo y de rechazo tras sus declaraciones previas sobre el proyecto. “Me han mandado mensajes buenos y malos en TikTok, pero bueno, eso no me preocupa”, comentó.

El pronunciamiento de Aguilar ocurrió en medio de la polémica por el doblaje en español de Wildwood: El bosque salvaje, que también generó cuestionamientos sobre las decisiones de casting de voz en producciones recientes dirigidas al público latinoamericano. Finalmente, la distribuidora Imagem Films Mx lanzó un redoblaje del filme protagonizado por actores profesionales de doblaje. La nueva versión llegó a los cines mexicanos el jueves 12 de noviembre de 2026.

PUBLICIDAD