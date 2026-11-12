Regina Torné: su paso como Gloria en ‘El Chavo del 8′ y el videojuego estilo ‘Street Fighter’ en el que apareció

Regina Torné en El Chavo del 8. (Redes sociales)

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Regina Torné, la actriz que interpretó a Mamá Elena en Como agua para chocolate, murió el 11 de noviembre a los 82 años en la Ciudad de México. Antes de ese papel, dio vida a Gloria en El Chavo del 8, personaje que terminó inmortalizado en un videojuego inspirado en Street Fighter.

Gloria fue interpretada por tres actrices distintas a lo largo de la serie creada por Roberto Gómez Bolaños, sin embargo, la versión de Torné, la que corresponde a los episodios grabados en 1978, fue una de las más memorables. En ese entonces, la actriz tenía 33 años, tenía una belleza innegable y ya contaba con una carrera consolidada en el cine mexicano.

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Quién era Gloria y cómo era su historia en la Vecindad

Gloria llegaba a la vecindad en busca de un departamento para vivir. Delgada, joven y atractiva, su llegada coincidía con un momento en que Don Ramón, interpretado por Ramón Valdés, hablaba mal de las mujeres.

Regina Torné como Gloria en El Chavo del 8. (Redes sociales)

La opinión de Don Ramón cambiaba al verla. El personaje intentaba conquistarla haciéndole favores, arreglando su casa y preocupándose por su bienestar, incluida una invitación al cine para ver la película “Terremoto”.

Gloria llegaba acompañada de su sobrina Paty, una niña de edad similar a los demás personajes infantiles de la trama, que le gustaba a El Chavo. Ambas vivían en el único departamento disponible en la planta alta del primer patio de la vecindad.

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El personaje se mostraba siempre agradecido por el trato de Don Ramón, sin darle esperanzas sentimentales. Su presencia generaba celos en Doña Florinda y Doña Clotilde, quienes buscaban competir por protagonismo dentro de las historias; así como la Chilindrina le tenía celos a Paty.

Regina Torné como Gloria en El Chavo del 8. (Redes sociales)

Tras algunos episodios, Gloria desaparecía de la vecindad sin que la trama explicara los motivos de su partida.

Tres actrices dieron vida a Gloria: Maribel Fernández, conocida como “La Pelangocha”, fue la primera en interpretar a Gloria en 1972, cuando tenía 19 años.

Posteriormente, Olivia García Leyva encarnó al personaje en 1975 y es, según distintos registros, la versión más recordada por el público debido a que coincidió con los episodios de mayor audiencia del programa. Originaria de Acapulco, obtuvo el tercer lugar en el concurso Señorita México antes de alejarse del medio artístico tras su segundo matrimonio. Murió el 14 de febrero de 2019 en su domicilio.

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Regina Torné tomó el papel en 1978, a sus 33 años, en los episodios “La llegada de Gloria”, “La llegada de Paty”, “La invitación al cine” y “Los desmayados”.

De la Vecindad a un videojuego estilo Street Fighter

Street Cheves, el videojuego inspirado en El Chavo del 8. (Redes sociales)

En 2003, el desarrollador brasileño independiente CyberGamba lanzó Street Chaves, un videojuego no oficial para Microsoft Windows que tomaba a los personajes de El Chavo del 8 y los convertía en peleadores al estilo de Street Fighter, Darkstalkers y King of Fighters.

El juego incluía enfrentamientos como el de Don Ramón contra el Profesor Jirafales, recreando la dinámica de combate típica de los juegos de pelea de la época. El personaje de Gloria, en su versión interpretada por Torné, formó parte del elenco jugable.

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Diecinueve años después, en 2022, otro programador brasileño desarrolló Street Chaves II, una secuela no oficial adaptada para la consola Sega Genesis. El personaje de Gloria volvió a aparecer en esta segunda entrega.

Quién fue Regina Torné: de primera cantante de jazz mexicana a actriz

La actriz Regina Torné murió este 11 de noviembre. FOTO: FRANCISCO RODRIGUEZ/CUARTOSCURO.COM

Nació el 21 de julio de 1943 en Villahermosa, Tabasco, con el nombre de Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya. Hija de madre española y padre mexicano, se crió en Estados Unidos, adonde sus padres la enviaron para que se preparara académicamente.

Volvió a México a los 18 años, becada para estudiar actuación teatral, con estudios universitarios y dominio del inglés, el francés y el italiano. Su carrera artística comenzó en 1962 como cantante de jazz, género en el que llegó a ser reconocida como la primera cantante de jazz mexicana.

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En 1965 grabó Regina a Lara, un álbum de boleros con composiciones de Agustín Lara, producido por el sello Polydor México. Un año antes, en 1964, representó a México en un festival de cine en Acapulco, donde utilizó por primera vez el nombre artístico de Regina Torné.

Ahí fue descubierta por el productor Gregorio Walerstein, quien le ofreció un contrato de exclusividad cinematográfica. Debutó como actriz durante las grabaciones de Despedida de soltera, estrenada en 1966.

Su consagración llegó en 1992 con Como agua para chocolate, dirigida por Alfonso Arau, donde interpretó a Mamá Elena de la Garza. La actuación le valió el Premio Ariel a mejor actriz, el reconocimiento más importante de su carrera cinematográfica.

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Interpretó a Prudencia Alcázar en la telenovela de Ivonne Montero y Mauricio Islas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En televisión destacó en telenovelas como Clarisa (1993), por la que ganó un Premio ACE; Retrato de familia (1995-1996); La loba (2010), con un Premio Bravo a mejor actriz antagónica; y Cielo rojo (2011-2012).

Fuera de la pantalla, mantuvo una relación cercana con la actriz Virma González, a quien conoció mientras trabajaba en Televisa. Se cuenta que ambas sostuvieron un vínculo sentimental desde los años setenta. González murió por cáncer de páncreas el 10 de junio de 2000, lo que representó un golpe emocional para Torné.

Entre 2014 y 2016, la actriz se retiró de los escenarios y se trasladó a vivir a Puebla, donde fundó una academia de artes escénicas especializada en teatro dramático.

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“A mí Tabasco me vio nacer, pero Puebla me va a ver morir”, declaró en 2020 al diario El Sol de Puebla.

En noviembre de 2025, Torné sufrió una caída que la mantuvo hospitalizada por varias semanas. Al salir, requirió cuidados intensivos en su domicilio por la dificultad para moverse que le dejó el incidente, hasta su muerte el 11 de noviembre de 2026.