Esta es la historia criminal de mujer que fue asesinada en plena calle mientras acompañaba la caravana fúnebre de su amiga, asesinada días atrás: tendría nexos con bandas

Lizcano afrontaba un proceso por porte de armas en el que también figuraba Javier Anynson Torrado Jaimes, señalado por las autoridades como integrante de una banda de fleteros conocida como “la del Veneco” - crédito @jhonjacome/X

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Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas durante un ataque armado contra una caravana fúnebre en el barrio El Contento de Cúcuta. La víctima fue identificada como Cindy Johanna Lizcano Ochoa, que acompañaba el sepelio de Nathalia Alarcón, una joven de 22 años asesinada horas antes por sicarios.

De acuerdo con Q’hubo, Lizcano iba como acompañante en una motocicleta que circulaba junto a la carroza fúnebre cuando un hombre vestido de negro, con casco y a bordo de otra moto, le disparó en repetidas ocasiones. Recibió cerca de ocho impactos de bala y fue trasladada a la Unidad Básica Loma de Bolívar, donde murió antes de las 3:30 p. m. del 14 de octubre de 2026.

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El ataque también dejó heridos a una mujer, con lesiones en una pierna y un glúteo, y a un hombre, alcanzado por disparos en un glúteo y una rodilla. La caravana se detuvo tras los disparos, aunque el sepelio de Alarcón continuó luego de la inspección judicial en el lugar.

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas durante un ataque armado contra una caravana fúnebre en el barrio El Contento de Cúcuta. La víctima fue identificada como Cindy Johanna Lizcano Ochoa - crédito @jhonjacome/X

Nathalia Alarcón había sido asesinada después de salir de una visita en prisión

Según El Tiempo, Nathalia Alarcón fue atacada en el sector de El Salado luego de salir de la cárcel La Modelo de Cúcuta, donde había realizado una visita conyugal. Cámaras de seguridad registraron la huida de los responsables después de que dispararan tres veces contra la joven.

La familia de Alarcón afirmó que estudiaba enfermería y que era madre de dos hijos. La investigación analiza si ambos crímenes están relacionados con una disputa entre estructuras criminales con presencia en la zona de frontera con Venezuela, aunque las autoridades no habían confirmado el móvil.

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Lizcano tenía prisión domiciliaria y un brazalete electrónico

Durante la inspección del cuerpo, los investigadores encontraron que Lizcano portaba un dispositivo de vigilancia electrónica del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), debido a una medida de prisión domiciliaria.

Brazalete electrónico de monitoreo del Inpec en el tobillo de una persona - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tiempo informó que Lizcano afrontaba un proceso por porte de armas en el que también figuraba Javier Anynson Torrado Jaimes, señalado por las autoridades como integrante de una banda de fleteros conocida como “la del Veneco”. El expediente citado por ese medio corresponde a hechos ocurridos el 14 de febrero de 2021, en el sector El Hueco del barrio Siete de Belén.

Según el documento judicial, durante un procedimiento policial se le incautó un arma calibre 32 milímetros con cinco cartuchos calibre 7,65 milímetros. También fueron decomisados dos teléfonos celulares.

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El abogado Diego León, defensor de Lizcano, sostuvo ante El Tiempo que su clienta no tenía una condena y que el caso se encontraba en etapa de juicio. Además, señaló que habían solicitado retirar el brazalete para que pudiera salir de Cúcuta ante amenazas que, según dijo, había recibido.

Q’hubo publicó que Lizcano también era investigada por una presunta vinculación con Los Páez, una organización señalada de captar víctimas mediante falsas ofertas de vehículos en redes sociales para luego secuestrarlas y exigir dinero por su liberación. Esa versión indica que la estructura fue desarticulada tras diez capturas en mayo de 2023.

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La víctima fue identificada como Cindy Johanna Lizcano Ochoa, que acompañaba el sepelio de Nathalia Alarcón, una joven de 22 años asesinada horas antes por sicarios - crédito Colprensa

La investigación ahora busca determinar si el ataque contra Lizcano obedeció a un hecho aislado, a una retaliación relacionada con sus procesos judiciales o a una conexión directa con el crimen de Alarcón, ocurrido poco antes. Para ello, los investigadores deberán contrastar las imágenes de las cámaras de seguridad, los videos difundidos en redes sociales, los testimonios de asistentes a la caravana y la información sobre las organizaciones criminales que operan en Cúcuta y la frontera con Venezuela.

La identificación del motociclista que disparó, así como el análisis de su posible ruta de escape y de los contactos de las víctimas, permitirá definir la hipótesis del caso. Por ahora, las autoridades no han anunciado capturas ni han confirmado el móvil de los dos homicidios.

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