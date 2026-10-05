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Quién fue el cuarto eliminado de La Granja VIP 2026

El conductor confirmó la salida de la participante entre lágrimas y agradecimientos por su paso dentro del reality

la granja vip, adal ramones -México- 11 agosto
El conductor confirmó la salida de la participante entre lágrimas y agradecimientos por su paso dentro del reality. (TV AZteca/Captura de pantalla)
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Este domingo de eliminación en La Granja VIP 2026 se vivió otro momento de tensión. Adal Ramones fue nombrando, uno por uno, a los nominados que quedaban a salvo de abandonar la competencia. El público, con un total de 10 votos disponibles por persona, definió el rumbo de la gala.

Antes de conocer el veredicto final, los Granjeros nominados tuvieron acceso a información que marcó el ambiente de la noche. La producción reveló datos sobre el desempeño de cada participante durante la quinta semana, lo que incrementó la expectativa en el foro.

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Con la tensión a flor de piel dentro del reality, Ramones confirmó el nombre de la persona que no regresa a la competencia: Kenny Avilés. “Para ti ya no hay un mañana, tú ya no regresas. Gracias por lo que diste, pero te veo aquí en el foro, la eliminada eres tú, Kenny”, declaró el conductor.

Kenny Avilés rompe en llanto tras conocer su salida

Al escuchar el anuncio, la cantante reaccionó entre lágrimas frente a cámaras. “No me arrepiento, la verdad. Me hubiera gustado dar más, pero no podía físicamente. Eso quiero que el público me quiera”, expresó visiblemente conmovida.

Kenny
Kenny Avilés abandonó la competencia tras cuatro semanas de alianzas, rivalidades y momentos que calificó como difíciles de sobrellevar físicamente frente a cámaras. (Captura de pantalla La Granja VIP)

La participante se convirtió en la cuarta Granjera eliminada de la segunda temporada del reality, luego de cuatro semanas dentro de la competencia. Durante ese periodo formó alianzas, enfrentó rivalidades y vivió momentos que calificó como difíciles de sobrellevar físicamente.

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Su salida no representa el cierre total de su participación en el programa. A través de la mecánica conocida como “Legado”, Kenny todavía tiene la facultad de nominar a uno de sus excompañeros, quien quedará en riesgo de abandonar la competencia en la quinta semana.

La producción de La Granja VIP confirmó que el nombre del Granjero señalado por Kenny se dará a conocer hasta la gala del lunes 5 de octubre. Esta dinámica mantiene en vilo a los habitantes de la granja, que desconocen quién recibirá esa nominación directa.

La noche de eliminación también incluyó otros momentos de tensión dentro de la competencia. Una participante identificada como la reina de los realities confrontó a Natalia Alcocer, lo que derivó en que el público volviera a votar a su favor para mantenerla dentro del programa.

La Granja VIP 2026
Adal Ramones confirmó la salida de la participante entre lágrimas y agradecimientos por su paso dentro de la casa más famosa del reality. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP 2026 )

Además de la salida de Kenny, la gala contempló la revelación de los Peones de la quinta semana. Un cantante participante obtuvo el peor desempeño de la semana, mientras que Mono Osuna fue el encargado de anunciar quién tuvo el mejor rendimiento entre los Granjeros y terminó eligiendo a Ivonne Montero.

En la misma gala se contempló la llegada de un nuevo integrante identificado como el participante número 21, el cual resultó ser un perrito. El encargado de presentarlo ante los granjeros fue Eleazar Gómez, el segundo lugar de la primera temporada de La Granja VIP regresó esa noche a la competencia.

Estos son los granjeros que continúan en la competencia

  1. Ivonne Montero — Actriz y cantante
  2. Niurka Marcos — Vedette, actriz y bailarina
  3. Manelyk González — Influencer y personalidad de realities
  4. Fernando Lozada — Empresario e influencer fitness
  5. Kunno — Creador de contenido y tiktoker
  6. Daniela Alexis “La Bebeshita” — Influencer y conductora
  7. Rafael Mercadante — Conductor y actor
  8. Mónica Escobedo — Comediante de stand up
  9. Kevyn Contreras “El Bicolor” — Creador de contenido y comediante
  10. Natalia Alcocer — Actriz y conductora
  11. Pimpinela Escarlata — Luchador de Lucha Libre AAA
  12. Mario “Mono” Osuna — Exfutbolista de la Liga MX
  13. Pascal Nadaud — Atleta, modelo y exparticipante de Exatlón
  14. Azalia Ojeda “La Negra” — Personalidad histórica de la telerrealidad
  15. Julio Camejo — Actor, bailarín y cantante
  16. Pablo Montero — Cantante

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